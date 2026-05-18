El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

El líder supremo del régimen de Irán nombró a Mohsen Rezai, ex jefe de la Guardia Revolucionaria, como su nuevo asesor militar (Crédito: Times of Israel)

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz y advirtió que el mar de Omán podría convertirse en “su cementerio”, mientras Emiratos Árabes Unidos denunció un ataque con drones contra una planta nuclear y Arabia Saudita informó la interceptación de tres aparatos no tripulados.

Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, sostuvo que Teherán considera el bloqueo impulsado por Washington como “la continuación de la guerra” y afirmó que el actual alto el fuego “es unilateral”.

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“Aunque Trump no entienda que un bloqueo es la continuación de la guerra, las Fuerzas Armadas del mundo lo saben; solo el campo de batalla ha permanecido en silencio”, declaró Rezai en una entrevista con la radiotelevisión estatal iraní IRIB.

El funcionario iraní afirmó además que “Irán romperá este bloqueo naval” y “aconsejó” a las Fuerzas Armadas estadounidenses “poner fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio”.

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Rezai aseguró también que fuerzas iraníes dañaron uno de los buques estadounidenses durante la operación lanzada por Washington para reabrir el estrecho de Ormuz. “El Ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se plantaron frente a los estadounidenses, y uno de los tres buques estadounidenses sufrió graves daños por el fuego de nuestros misiles, algo de lo que no dijeron ni una palabra”, afirmó.

“Nuestras Fuerzas Armadas están listas para la acción, y al mismo tiempo, la diplomacia continúa”, agregó. “Irán se toma en serio la diplomacia y las negociaciones, pero se toma aún más en serio el trato con el agresor”, señaló.

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El funcionario iraní afirmó además que “Irán romperá este bloqueo naval” y “aconsejó” a las Fuerzas Armadas estadounidenses “poner fin al bloqueo antes de que el mar de Omán se convierta en su cementerio” (REUTERS)

Las declaraciones de Rezai coincidieron con nuevas advertencias del presidente estadounidense Donald Trump sobre las negociaciones entre ambos países. “Para Irán, el reloj está corriendo, y más vale que se muevan, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos. ¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!”, escribió Trump en Truth Social.

Por su parte, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, afirmó que si Estados Unidos concreta sus amenazas, ese país “enfrentará escenarios nuevos, agresivos y sorpresivos, y se hundirá en un pantano creado por sí mismo”.

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En paralelo, Emiratos Árabes Unidos informó el domingo que un ataque con drones provocó un incendio en la planta nuclear de Barakah. La oficina de medios de Abu Dhabi señaló que uno de los drones impactó contra un generador eléctrico situado fuera del perímetro interno de la central nuclear. Las autoridades indicaron que no hubo heridos y que los niveles de seguridad radiológica no se vieron afectados.

El Ministerio de Defensa emiratí informó además que otros dos drones fueron interceptados “con éxito” y señaló que los aparatos fueron lanzados desde la “frontera occidental”, sin ofrecer más detalles.

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Un asesor diplomático del presidente emiratí citado por REUTERS calificó el episodio como una “peligrosa escalada”, independientemente de si fue ejecutado por “el principal perpetrador” o por alguno de sus aliados.

Emiratos Árabes Unidos informó el domingo que un ataque con drones provocó un incendio en la planta nuclear de Barakah (REUTERS)

Posteriormente, la Autoridad Federal de Regulación Nuclear confirmó que la planta permanecía segura y que no hubo liberación de material radiactivo.

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El Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que generadores diésel de emergencia suministraban energía a la “unidad 3” de Barakah y pidió “máxima moderación militar” cerca de instalaciones nucleares.

Arabia Saudita también informó el domingo que interceptó tres drones que ingresaron desde espacio aéreo iraquí y advirtió que tomará “las medidas operativas necesarias” para responder a cualquier intento de vulnerar su soberanía y seguridad.

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Durante la guerra iniciada el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, Teherán lanzó operaciones contra Emiratos y otros países del Golfo que albergan bases militares estadounidenses. Los objetivos incluyeron infraestructura civil y energética.

Irán intensificó esos ataques este mes después de que Trump anunciara una misión naval para intentar reabrir el estrecho de Ormuz, iniciativa que suspendió 48 horas después.

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Arabia Saudita también informó el domingo que interceptó tres drones que ingresaron desde espacio aéreo iraquí y advirtió que tomará “las medidas operativas necesarias” para responder a cualquier intento de vulnerar su soberanía y seguridad

Más de cinco semanas después de la entrada en vigor del alto el fuego, Washington y Teherán mantienen posiciones enfrentadas pese a los contactos diplomáticos para poner fin al conflicto y reabrir el estrecho, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte de petróleo y gas.

Estados Unidos reclama que Irán desmantele su programa nuclear y levante sus restricciones sobre el estrecho. Teherán exige compensaciones por daños de guerra, el fin del bloqueo sobre sus puertos y el cese de los combates en todos los frentes, incluido Líbano, donde Israel combate al grupo terrorista Hezbollah respaldado por Irán.

Israel y Líbano acordaron el viernes una prórroga de 45 días del alto el fuego en la frontera, aunque los enfrentamientos continuaron.

(Con información de Europa Press y Reuters)