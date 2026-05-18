Política

El Gobierno habilitó a la aerolínea de bandera israelí para operar vuelos regulares entre ambos países

La compañía El Al fue autorizada para brindar servicios de pasajeros y cargas, con posibilidad de escalas intermedias

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Los vuelos partirán los lunes y miércoles desde Ezeiza hacia Israel, y los domingos y martes desde Tel Aviv hacia Argentina (REUTERS/Paul Hanna/File Photo)
Los vuelos partirán los lunes y miércoles desde Ezeiza hacia Israel, y los domingos y martes desde Tel Aviv hacia Argentina (REUTERS/Paul Hanna/File Photo)

Este lunes el Gobierno publicó la disposición 6/2026 que autoriza a la empresa El Al Israel Airlines LTD a operar vuelos regulares entre Israel y el país.

De esta manera la aerolínea de bandera israelí ofrecerá servicios de transporte de pasajeros y cargas en rutas directas, conforme a la normativa formalizada en Boletín Oficial.

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En este sentido, el texto establece: “Autorizar a la empresa israelí EL AL ISRAEL AIRLINES LTD a explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, de forma combinada, entre punto/s del Estado de Israel, punto/s en la República Argetina, puntos intermedios y puntos más allá”. Las operaciones serán a partir del 29 de noviembre con dos vuelos semanales que unirán a la Argentina con Israel.

El servicio estará a cargo de la aerolínea de bandera israelí con una duración estimada de entre 15 y 16 horas, a bordo de aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner configuradas con 271 asientos. Los vuelos partirán los lunes y miércoles desde Ezeiza hacia Israel, y los domingos y martes desde Tel Aviv hacia Argentina.

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Los pasajes ya están a la venta. Los precios de lanzamiento arrancan en USD 1.349 por ida y vuelta en clase turista “Classic” y alcanzan los USD 7.000 en clase ejecutiva. Las tarifas promocionales también permiten adquirir tramos individuales por USD 773, con equipaje de mano, una pieza de bodega de hasta 23 kilos, comidas y selección de asiento incluidos. La compañía señaló que esta oferta inicial apunta a captar distintos segmentos de viajeros, desde turistas hasta pasajeros de negocios.

“La puesta en marcha de esta ruta da continuidad a lo anunciado por el presidente Javier Milei durante su reciente gira oficial por Israel, donde confirmó la implementación de una conexión aérea directa entre ambos países como parte del fortalecimiento de los vínculos bilaterales”, decía la Secretaría de Transporte al momento de la confirmación de la ruta, a mediados de la primera semana del mes.

El avance de la gestión fue evaluado por las autoridades aeronáuticas, en el marco de los instrumentos bilaterales que regulan el tráfico aéreo entre ambos Estados. La medida se apoyó en el Acuerdo sobre Transporte Aéreo firmado el 15 de marzo de 2017 entre abos países. A este antecedente se suma el Memorándum de Entendimiento celebrado el 19 de abril de 2026 en Jerusalén, que profundiza la cooperación aerocomercial y actualiza los términos de las autorizaciones para las compañías designadas. Las autoridades argentinas remarcaron que la operatoria propuesta se encuentra plenamente contemplada en el marco bilateral vigente.

La disposición administrativa enfatizó que la empresa israelita cumplió con todos los requisitos legales y administrativos exigidos para la prestación de los servicios solicitados. La compañía fue designada oficialmente por la autoridad aeronáutica israelí, lo que constituye un paso necesario para el otorgamiento de permisos bilaterales en materia de aviación comercial. La designación cumple así con los parámetros acordados por ambos países para la habilitación de operadores extranjeros.

Hasta que empiece a funcionar el vuelo directo en noviembre, quienes viajan entre Buenos Aires y Tel Aviv deben hacer al menos una parada en ciudades como Madrid, Roma o Miami. Los pasajeros suelen volar primero con Aerolíneas Argentinas o Iberia hasta una de esas ciudades y después conectar con El Al Israel Airlines para llegar a Israel. Este sistema es similar al que usan otras aerolíneas internacionales, como Emirates, que hace escalas en Río de Janeiro o San Pablo en sus vuelos desde Buenos Aires a Dubái o Qatar, por cuestiones de demanda y ubicación. Con la nueva ruta directa, el viaje será mucho más rápido que cualquiera de las opciones con escalas.

La Dirección Nacional de Transporte Aéreo se pronunció favorablemente sobre la solicitud dentro de su ámbito de competencia, tras revisar la documentación presentada y verificar el cumplimiento de los estándares requeridos. Paralelamente, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) intervino conforme a sus atribuciones, aportando su análisis técnico y validando la viabilidad de la operación.

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