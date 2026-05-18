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Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

El resultado de la última gala generó reacciones en los dos grandes grupos de participantes, mientras que algunos celebraron la salida, otros mostraron expresaron toda su bronca

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La eliminación de Danelik Galazán con el 54,40% de los votos negativos marcó una de las galas más tensas de Gran Hermano Generación Dorada (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió una de sus noches más intensas y polémicas con una gala de eliminación que no solo estuvo marcada por la tensión, sino también por el clima de enfrentamientos, festejos desmedidos y emociones a flor de piel. El duelo final entre Eduardo Carrera y Danelik Galazán fue el desenlace de una semana cargada de estrategias, peleas y rupturas de alianzas, y terminó con la salida de una de las personalidades más fuertes y disruptivas de la edición.

La definición se dio tras una semana de máxima incertidumbre. La casa venía en ebullición después de la eliminación de figuras centrales como Daniela De Lucía, Grecia Colmenares y Lolo Poggio, y el público debía decidir entre seis nominados: Luana Fernández, Tamara Paganini, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Eduardo Carrera y Danelik Galazán. En la primera ronda, Luana fue la más votada para quedarse, seguida por Tamara, Cinzia y Zunino. Así, el mano a mano quedó planteado entre Eduardo y Danelik.

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Luana Fernández fue la más votada para quedarse en la primera ronda, consolidando su apoyo dentro de Gran Hermano
Luana Fernández fue la más votada para quedarse en la primera ronda, consolidando su apoyo dentro de Gran Hermano

La expectativa era enorme, tanto dentro como fuera del reality. Santiago del Moro fue construyendo el suspenso con cada salvación, hasta que quedó confirmado que Eduardo y Danelik eran los dos últimos en placa. El resultado fue contundente: con el 54,40% de los votos negativos, Danelik se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Generación Dorada, mientras Eduardo se salvó con el 45,60%.

El desenlace estuvo lejos de ser un momento de pura emoción y despedida. Al conocerse la decisión del público, varios de los compañeros de Danelik (Luana Fernández, Emanuel Di Gioia, Yanina Zilli y Franco Zunino) celebraron de manera desmedida su salida, generando un clima de hostilidad y generando el repudio del resto de la casa. El contraste entre el llanto de algunos jugadores y el festejo ruidoso de otros evidenció la fractura que atraviesa el grupo y la intensidad de las rivalidades en esta etapa del juego.

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Danelik Galazán se despidió de Gran Hermano reivindicando el poder femenino y convocando a seguir su carrera musical fuera del reality
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Lejos de dejarse vencer por el resultado, Danelik se despidió con la frente en alto y fiel a su estilo. “Prefiero irme con mi dignidad que ser tan mier... como ustedes. Bueno, gracias, chicos. La verdad, les digo la verdad verdadera. Como siempre, estoy muy contenta. Brillé desde que entré, hice todo lo que quise en esta casa. No me quedé con ganas de nada. Respeté todas mis decisiones, todo lo que sentía mi corazón. La verdad, como siempre les dije, lo peor no está por venir, lo mejor está pasando esa puerta. Me quedó un proyecto hermoso que es la música afuera y ya que tengo la atención de todos, los invito a ver mis canales de YouTube, mi música. Me voy contenta, me voy feliz y me voy mostrando este booty, booty, booty, booty”, expresó al abandonar la casa. Entre gritos y aplausos, Danelik agradeció la oportunidad y se despidió celebrando el poder femenino: “Me voy tan contenta de no usar a las mujeres. Siempre con el poder femenino. ¡Las amo!”.

La eliminación de Danelik no solo estuvo marcada por la tensión del resultado, sino también por las fuertes peleas internas que precedieron la definición. En la semana, la tucumana había protagonizado un feroz cruce con Luana Fernández y Yanina Zilli, que terminó por romper definitivamente la antigua alianza entre ellas. Las acusaciones mutuas de “hipocresía” y “juego sucio”, los reproches sobre lealtad y las críticas al comportamiento dentro de la casa alimentaron un clima de hostilidad que se trasladó a la gala, donde los festejos por la salida de Danelik generaron repudio en el resto de los jugadores y en parte del público.

La eliminación estuvo precedida por alianzas rotas, acusaciones de hipocresía y fuertes peleas entre las principales figuras de la casa
La eliminación estuvo precedida por alianzas rotas, acusaciones de hipocresía y fuertes peleas entre las principales figuras de la casa

En paralelo, la casa se prepara para un nuevo comienzo con el repechaje. La producción ya confirmó que la votación para el regreso de exjugadores está en marcha y que aquellos eliminados que acepten participar podrán volver a pelear por el premio mayor. Danelik, apenas eliminada, confirmó su deseo de estar en la placa de repechaje y buscar una segunda oportunidad en el juego.

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