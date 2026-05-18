Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Rafael Westrupp presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis, estuvo presente en el Campeonato Sudamericano Sub 14 de Rosario (Crédito: Prensa AAT)

Las instalaciones del Jockey Club de Rosario se convirtieron durante la última semana en el escenario del futuro del tenis continental, con la presencia del Campeonato Sudamericano Sub 14. Entre los presentes estuvo Rafael Westrupp, presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis y vicepresidente de la Federación Internacional de Tenis, quien siguió de cerca el acontecimiento.

Como si fuese un espectador más, caminaba a paso tranquilo por uno de los pasillos que llevan a la cancha central y a la terraza del bufet, ese rincón donde los socios del club rosarino se reúnen con la excusa perfecta para hablar de tenis, compartir anécdotas y celebrar los triunfos o lamentarse por las derrotas. Aunque saben bien que, para ellos, todo es solo un juego amateur.

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Westrupp, observa cada detalle con naturalidad, se preocupa porque la competencia se desarrolle a la perfección, dialoga con los presentes y hasta se entusiasma mirando alguno de los partidos. En Rosario encontró un torneo organizado al detalle, un ambiente familiar y un nivel de tenis que, según sostiene, confirma el crecimiento del desarrollo sudamericano.

“Primero quiero agradecer la oportunidad de hablar del deporte que amamos, que es el tenis. También agradecerle a la Asociación Argentina de Tenis, a Agustín Calleri y a todo su equipo por organizar este torneo junto a la Subsecretaría de Deportes y la gente de Rosario. Las instalaciones del club son fantásticas. A mí me encanta estar presente en los torneos sudamericanos y ver un club así, con tantas canchas, un ambiente familiar y con la gente acompañando, como sucede en Argentina, me deja muy contento”, sostuvo el dirigente brasileño, quien además resaltó el nivel exhibido por los jugadores juveniles.

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“Hace dos semanas tuvimos la Copa COSAT Sub 14 sobre césped y ahora vemos a muchos de esos mismos jugadores competir sobre polvo de ladrillo. Lo más importante es que hoy en Sudamérica ya tenemos un patrón de enseñanza y desarrollo, con chicos que muestran una gran capacidad de adaptación a distintas superficies manteniendo e incluso elevando su nivel de juego”, explicó.

Rafael Westrupp presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis (Crédito: Prensa AAT)

En tiempos donde el debate sobre la conveniencia de competir más en canchas rápidas sigue vigente, Westrupp defendió el valor formativo del polvo de ladrillo y remarcó que el calendario regional todavía mantiene una fuerte presencia sobre esa superficie. “Es una idea bastante global, pero personalmente, como entrenador de tenis, considero que el polvo de ladrillo es fundamental para el desarrollo de los jugadores. Yo soy fanático de Roland Garros y un amante de la tierra batida. Es verdad que el ecosistema ATP y WTA empuja mucho hacia las canchas duras, pero desde la ITF y COSAT trabajamos para sostener y mantener la cantidad de torneos sobre polvo de ladrillo. Si uno mira el calendario ITF, tanto junior como profesional, los torneos en tierra siguen teniendo muchísima presencia”, señaló.

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El crecimiento del tenis sudamericano, asegura, no es casualidad. Forma parte de un plan estratégico impulsado desde la Confederación Sudamericana de Tenis con el objetivo de facilitar la transición entre el tenis juvenil y el profesional. “Cuando asumimos en 2021 junto a Agustín Calleri, Mario Monroy y otros dirigentes de la región, diseñamos un proyecto enfocado en esa transición. Entre 2021 y 2025 crecimos un 77% en la cantidad de torneos profesionales en Sudamérica y un 89% en premios económicos. Eso significa más oportunidades para competir y también para trabajar, porque los jugadores pueden ganar en dólares y gastar en moneda local para reinvertir en sus carreras. Hoy, un jugador sudamericano con buen nivel puede acercarse al Top 250 jugando prácticamente solo en la región”, afirmó.

El objetivo de ampliar las oportunidades competitivas en la región, explicó Westrupp, apunta también a incrementar la presencia sudamericana en los Abiertos, tanto en los cuadros principales como en las clasificaciones. “Ese era uno de nuestros objetivos: aumentar la cantidad de jugadores sudamericanos en los Grand Slams, no solo en los cuadros principales sino también en las clasificaciones. Una primera ronda de qualy de un Grand Slam paga alrededor de 30 mil dólares. Si un jugador puede llegar a ese nivel compitiendo en Sudamérica, ya tiene una base económica muy importante para sostener su carrera”, señaló.

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El dirigente remarcó que el crecimiento del calendario regional busca justamente que los jugadores puedan desarrollarse sin necesidad de emigrar rápidamente al exterior, acumulando experiencia y puntos en el circuito sudamericano antes de dar el salto a competencias de mayor nivel.

La expansión del calendario Challenger también aparece entre los puntos que destaca el brasileño. “En 2021 teníamos 17 Challengers en Sudamérica y este año va a tener 35, más que el doble. El caso del paraguayo Adolfo Vallejo es muy representativo: el 84% de los puntos los alcanzó jugando en la región, lo que le permitió ingresar al Top 100”.

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Pero el eje central de su mirada pasa por un concepto que repite constantemente: la integración regional. “Nosotros tenemos un eslogan: ‘Sudamérica, un solo país’. Si cada federación trabaja de manera aislada, es imposible competir contra Europa o Estados Unidos. En cambio, cuando trabajamos unidos generamos más oportunidades”, sostuvo.

Rafael Westrupp presidente de la Confederación Sudamericana de Tenis, durante la ceremonia del Campeonato Sudamericano Sub 14 de Rosario (Crédito: Prensa AAT)

En ese sentido, mencionó los acuerdos impulsados desde COSAT para distribuir invitaciones en torneos WTA 125 de distintos países. “Una jugadora peruana puede recibir un wild card en Argentina y una argentina puede hacerlo en Perú o Chile. Esa visión de integración es fundamental para el desarrollo del tenis sudamericano”, agregó.

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Con el torneo llegando a su fin y luego de una semana de competencia en el Jockey Club de Rosario, Westrupp hizo un balance de su paso por la ciudad y del Campeonato Sudamericano Sub 14, destacando tanto el nivel deportivo como el entorno que acompañó al certamen. “Me encantó la ciudad. La gente fue muy amable, muy hospitalaria y muy contenta de saber que un torneo sudamericano estaba pasando en Rosario. Me voy muy feliz por el nivel de juego, por la organización y por la posibilidad de estar aquí compartiendo este torneo”, cerró.