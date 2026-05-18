Política

Guillermo Francos se refirió a las posibilidades de cara al 2027: “Hay una esperanza de seguir haciendo política”

El ex jefe de Gabinete habló sobre Patricia Bullrich, el presente del Gobierno y la investigación que pesa sobre su sucesor, Manuel Adorni

Guardar
Google icon
Guillermo Francos analizó la gestión del Gobierno y respaldo las medidas económicas

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a la interna entre Patricia Bullrich y el Gobierno, al rol del PRO de cara a 2027 y a las posibilidades de su propio regreso a la política. El ex funcionario, que dejó su cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la actividad partidaria y dejó una frase que resumió su postura: “Para los que amamos la política y que nos hemos dedicado, por supuesto que siempre se espera poder seguir haciendo política en el país y dar lo que uno puede ”.

Sobre la senadora nacional por LLA, Francos fue medido. Reconoció que Bullrich tiene “opinión política” y que fue contendiente del presidente Javier Milei en las elecciones de 2023. “Ella tiene su personalidad política y el presidente también. A veces coincidirán y a veces tendrán diferencias, como es lógico”, señaló en diálogo con LN+. La referencia apuntó a los roces que se registraron en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando la ex ministra de Seguridad reclamó públicamente que el funcionario presentara su declaración jurada. Francos prefirió no profundizar en el episodio: “No sé qué papel juega la senadora Bullrich en este momento tampoco lo tengo claro”.

PUBLICIDAD

Respecto a la posición asumida por el PRO en las últimas semanas y la relación con La Libertad Avanza, el ex funcionario reconoció el peso político del partido fundado por Mauricio Macri, pero se mostró cauto ante la posibilidad de una ruptura definitiva. “El PRO es un partido con relevancia, con representación parlamentaria importante, y Macri jugó un rol importante en el cambio de la organización política partidaria en la Argentina“, evaluó.

Luego recordó que el propio ex mandatario expresó en actos públicos que “va a apoyar todas las políticas del Gobierno con las que coincide y por ahí no apoyará otras cosas”. En este sentido, Francos apostó a una “confluencia” entre ambas fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque reconoció que “falta todavía” para saber cómo se articulará esa relación.

PUBLICIDAD

Francos dejó el cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la política y mencionó la ciudad y la provincia de Buenos Aires como posibles escenarios
Francos dejó el cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la política y mencionó la ciudad y la provincia de Buenos Aires como posibles escenarios

En ese mismo horizonte electoral, el ex jefe de Gabinete ponderó el RIGI —el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, incluido en la Ley de Bases— como uno de los aciertos del Ejecutivo. “Nadie confiaba en la Argentina. Entonces hubo que decirle al mundo: estamos cambiando la regla de juego de nuestro país”, sostuvo, y añadió que el esquema apunta a atraer inversiones con reglas fijas de largo plazo.

Francos mencionó también el anuncio de YPF —empresa en la que integra el directorio— sobre una inversión de veinticinco mil millones de dólares en Vaca Muerta por parte de Shell Oil, que proyecta generar cien mil millones de dólares en los próximos años. “Esto es lo que va a revolucionar el país”, afirmó.

Sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, Francos volvió a referirse de manera escueta. Dijo que el presidente lo respalda con fuerza, que el funcionario presentará su declaración jurada, y que la Justicia deberá resolver. “Hemos hablado tanto de este tema”, comentó, con un tono que dejó poco margen para la especulación. Y ante la pregunta por quién integra el círculo de poder interno del Gobierno, respondió: “Lo que tengo claro es que el que manda, el que fija el rumbo, el que lidera el gobierno es el presidente”.

La gestión económica también tuvo su lugar en el análisis de Francos. El exfuncionario defendió los resultados del Gobierno y afirmó que la Argentina salió de “una crisis terminal” heredada de la administración anterior. Como referencia comparativa, citó un artículo sobre el caso de Suecia, que pasó de ser una de las economías más estatistas del mundo a reducir su carga tributaria del 52% al 42% del PBI y mejorar la gestión de sus servicios públicos, incluida la educación. “Lo que está haciendo la Argentina, obviamente partiendo desde distintos lugares de inicio”, aclaró.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expone en Diputados
Francos pidió que la Justicia resuelva la situación de Adorni, respaldó al presidente como conductor del rumbo del Gobierno y fue cauto sobre el rol de Bullrich en la interna oficial

Sobre ese punto, Francos fue uno de los críticos más directos de la marcha universitaria de la semana anterior. “Yo veía la manifestación universitaria, que estaba llena de condimentos políticos”, dijo, y pasó a cuestionar la planificación del sistema educativo.

Al cierre de la entrevista, Francos volvió sobre su propia situación. Reconoció que “cumplió una etapa” y que el Presidente lo entendió. Sobre un retorno, sostuvo que no lo plantea como una posibilidad concreta, pero que quienes “aman la política” siempre esperan poder seguir participando. Ante la pregunta por dónde podría jugar —ciudad o provincia de Buenos Aires—, respondió con una clave: “Si me ves hablando de lo subterráneo en los próximos días, quiere decir que voy a estar jugando en la ciudad. Si me ves hablando de los problemas del Conurbano, capaz que estoy jugando en la provincia”.

Temas Relacionados

Guillermo FrancosLa Libertad AvanzaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Gobierno habilitó a la aerolínea de bandera israelí para operar vuelos regulares entre ambos países

La compañía El Al fue autorizada para brindar servicios de pasajeros y cargas, con posibilidad de escalas intermedias

El Gobierno habilitó a la aerolínea de bandera israelí para operar vuelos regulares entre ambos países

Reforma política: tras un guiño en el recinto los senadores aliados forzarán un debate separado de Ficha Limpia

El jueves pasado, los dialoguistas podrían haber pedido una preferencia -con dictamen- para la próxima sesión pero no lo hicieron y evitaron chocar con el Ejecutivo. Sí empujarán una discusión apartada en comisión. Los libertarios sólo aceptan que sea en simultáneo, junto a los cambios electorales que desea la Rosada. Stand by por 10 días. Expectativa por propiedad privada

Reforma política: tras un guiño en el recinto los senadores aliados forzarán un debate separado de Ficha Limpia

El Gobierno ya empieza a mirar al 2027, pero con un Mauricio Macri que volvió a la carrera y una alianza con el PRO de futuro incierto

Los representantes del oficialismo insisten con que el ex mandatario perjudicaría a Javier Milei si presenta un candidato propio, como ya anunció. En el Congreso se dará la discusión por las PASO, que podría determinar la relación entre los dos sectores el próximo año

El Gobierno ya empieza a mirar al 2027, pero con un Mauricio Macri que volvió a la carrera y una alianza con el PRO de futuro incierto

Milei retoma la agenda pública en medio de la preocupación del Gabinete por la escalada de la interna

A medida que aumenta la tensión entre sectores enfrentados, crecen los pedidos direccionados al Presidente para que ordene las diferencias. Versiones cruzadas y un panorama complejo para el Gobierno

Milei retoma la agenda pública en medio de la preocupación del Gabinete por la escalada de la interna

Encendida defensa del presidente Milei a José Luis Espert: "Lo empujaron al ostracismo"

El jefe de estado se refirió al acuerdo al que, según informaciones periodísticas, arribó Fred Machado con la justicia norteamericana en el que habrían desechado la acusación de narcotráfico. “Hicieron mierda a un tipo inocente”, dijo sobre el ex diputado

Encendida defensa del presidente Milei a José Luis Espert: "Lo empujaron al ostracismo"

DEPORTES

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El 0-0 que cambió las reglas del fútbol para siempre: “El partido más aburrido de la historia de los Mundiales”

El puesto que le genera un dolor de cabeza a Lionel Scaloni en la selección argentina de cara al Mundial

Rafael Westrupp elogió el Sudamericano Sub 14 organizado por la Asociación Argentina de Tenis

Gustavo López negó haber sido agredido por Malcorra y contó su versión del incidente en la puerta de la radio

El cruce de Nicolás Diez con un periodista por la eliminación de Argentinos ante Belgrano: “Vos querés buscar la mala”

TELESHOW

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

Festejo, llanto y escándalo en la definición entre Eduardo y Danelik en Gran Hermano: quién abandonó la casa

Campi recordó el día que imitó a Jorge Guinzburg en TV: “Decían que él se había ofendido”

INFOBAE AMÉRICA

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

El régimen de Irán amenazó a Estados Unidos con romper el bloqueo en Ormuz y aseguró que el mar de Omán será “su cementerio”

Ministros de Finanzas del G7 se reúnen en París para debatir puntos en común frente a las tensiones económicas mundiales

El líder del régimen norcoreano instó al ejército a convertir la frontera sur en una “fortaleza inexpugnable”

Amnistía Internacional afirmó que el aumento de ejecuciones en Irán en 2025 llevó la cifra mundial de penas de muerte al nivel más alto desde 1981

Expresidente panameño Martín Torrijos funda un nuevo partido para competir en las elecciones de 2029