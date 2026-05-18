Guillermo Francos se refirió a las posibilidades de cara al 2027: “Hay una esperanza de seguir haciendo política”

Guillermo Francos analizó la gestión del Gobierno y respaldo las medidas económicas

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos se refirió a la interna entre Patricia Bullrich y el Gobierno, al rol del PRO de cara a 2027 y a las posibilidades de su propio regreso a la política. El ex funcionario, que dejó su cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la actividad partidaria y dejó una frase que resumió su postura: “Para los que amamos la política y que nos hemos dedicado, por supuesto que siempre se espera poder seguir haciendo política en el país y dar lo que uno puede ”.

Sobre la senadora nacional por LLA, Francos fue medido. Reconoció que Bullrich tiene “opinión política” y que fue contendiente del presidente Javier Milei en las elecciones de 2023. “Ella tiene su personalidad política y el presidente también. A veces coincidirán y a veces tendrán diferencias, como es lógico”, señaló en diálogo con LN+. La referencia apuntó a los roces que se registraron en torno a la situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuando la ex ministra de Seguridad reclamó públicamente que el funcionario presentara su declaración jurada. Francos prefirió no profundizar en el episodio: “No sé qué papel juega la senadora Bullrich en este momento tampoco lo tengo claro”.

PUBLICIDAD

Respecto a la posición asumida por el PRO en las últimas semanas y la relación con La Libertad Avanza, el ex funcionario reconoció el peso político del partido fundado por Mauricio Macri, pero se mostró cauto ante la posibilidad de una ruptura definitiva. “El PRO es un partido con relevancia, con representación parlamentaria importante, y Macri jugó un rol importante en el cambio de la organización política partidaria en la Argentina“, evaluó.

Luego recordó que el propio ex mandatario expresó en actos públicos que “va a apoyar todas las políticas del Gobierno con las que coincide y por ahí no apoyará otras cosas”. En este sentido, Francos apostó a una “confluencia” entre ambas fuerzas de cara a las elecciones presidenciales de 2027, aunque reconoció que “falta todavía” para saber cómo se articulará esa relación.

PUBLICIDAD

Francos dejó el cargo en noviembre de 2025, no descartó volver a la política y mencionó la ciudad y la provincia de Buenos Aires como posibles escenarios

En ese mismo horizonte electoral, el ex jefe de Gabinete ponderó el RIGI —el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones, incluido en la Ley de Bases— como uno de los aciertos del Ejecutivo. “Nadie confiaba en la Argentina. Entonces hubo que decirle al mundo: estamos cambiando la regla de juego de nuestro país”, sostuvo, y añadió que el esquema apunta a atraer inversiones con reglas fijas de largo plazo.

Francos mencionó también el anuncio de YPF —empresa en la que integra el directorio— sobre una inversión de veinticinco mil millones de dólares en Vaca Muerta por parte de Shell Oil, que proyecta generar cien mil millones de dólares en los próximos años. “Esto es lo que va a revolucionar el país”, afirmó.

PUBLICIDAD

Sobre la denuncia por presunto enriquecimiento ilícito contra Adorni, Francos volvió a referirse de manera escueta. Dijo que el presidente lo respalda con fuerza, que el funcionario presentará su declaración jurada, y que la Justicia deberá resolver. “Hemos hablado tanto de este tema”, comentó, con un tono que dejó poco margen para la especulación. Y ante la pregunta por quién integra el círculo de poder interno del Gobierno, respondió: “Lo que tengo claro es que el que manda, el que fija el rumbo, el que lidera el gobierno es el presidente”.

La gestión económica también tuvo su lugar en el análisis de Francos. El exfuncionario defendió los resultados del Gobierno y afirmó que la Argentina salió de “una crisis terminal” heredada de la administración anterior. Como referencia comparativa, citó un artículo sobre el caso de Suecia, que pasó de ser una de las economías más estatistas del mundo a reducir su carga tributaria del 52% al 42% del PBI y mejorar la gestión de sus servicios públicos, incluida la educación. “Lo que está haciendo la Argentina, obviamente partiendo desde distintos lugares de inicio”, aclaró.

PUBLICIDAD

Francos pidió que la Justicia resuelva la situación de Adorni, respaldó al presidente como conductor del rumbo del Gobierno y fue cauto sobre el rol de Bullrich en la interna oficial

Sobre ese punto, Francos fue uno de los críticos más directos de la marcha universitaria de la semana anterior. “Yo veía la manifestación universitaria, que estaba llena de condimentos políticos”, dijo, y pasó a cuestionar la planificación del sistema educativo.

Al cierre de la entrevista, Francos volvió sobre su propia situación. Reconoció que “cumplió una etapa” y que el Presidente lo entendió. Sobre un retorno, sostuvo que no lo plantea como una posibilidad concreta, pero que quienes “aman la política” siempre esperan poder seguir participando. Ante la pregunta por dónde podría jugar —ciudad o provincia de Buenos Aires—, respondió con una clave: “Si me ves hablando de lo subterráneo en los próximos días, quiere decir que voy a estar jugando en la ciudad. Si me ves hablando de los problemas del Conurbano, capaz que estoy jugando en la provincia”.

PUBLICIDAD