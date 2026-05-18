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Repechaje en Gran Hermano: quiénes buscan volver a la casa, los que rechazaron el regreso y las sorpresas

El reality se prepara para recibir a viejos conocidos y caras nuevas, mientras que algunos exjugadores buscan otra oportunidad

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El repechaje de Gran Hermano Generación Dorada reúne a 16 ex participantes que compiten por regresar a la casa más famosa del país (Video: GH, Telefe)

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) atraviesa uno de sus momentos más vibrantes y estratégicos con la llegada del repechaje, una instancia que siempre genera expectativas, debates y campañas masivas en redes sociales. Tras semanas de eliminaciones, conflictos y alianzas rotas, la producción abrió oficialmente la puerta para que exjugadores vuelvan a disputar el premio mayor y se sumen nuevas caras al juego, reconfigurando la dinámica de la casa en una de las etapas más cruciales del reality.

El mecanismo del repechaje fue anunciado por Santiago del Moro durante la última gala, y rápidamente revolucionó a los fanáticos. La placa de votación quedó conformada por un total de 16 ex participantes, todos con chances de regresar a la casa más famosa del país, aunque no todos aceptaron el desafío. Entre los nombres confirmados para la votación figuran: Brian Sarmiento, Tomy Riguera, Nazareno Pompei, Franco Poggio, Carlota Bigiliani, Carmiña Masi, Jenny Mavinga, Lolo Poggio, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Yipio Pintos, Grecia Colmenares, Nick Sícaro, Martin Rodríguez y Danelik Galazán, quien acaba de ser eliminada y rápidamente confirmó que quiere pelear por una segunda oportunidad.

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Daniela de Lucía y Solange Abraham, figuras clave del reality, anunciaron su ausencia en el repechaje de Gran Hermano por motivos personales y de salud (Video: GH, Telefe)

Sin embargo, el repechaje llega con dos grandes ausencias que sorprendieron tanto dentro como fuera de la casa. Daniela de Lucía y Solange Abraham, dos de las figuras más fuertes y queridas por el público, decidieron no participar de esta instancia. La coach motivacional fue la primera en comunicar su decisión, argumentando que necesita priorizar su salud y realizarse estudios médicos postergados durante su estadía en el reality. “Odio la palabra no, pero a veces hay que decirla para seguir”, explicó Daniela, agradeciendo el apoyo y dejando en claro que seguirá ligada al juego desde afuera.

Por su parte, Solange Abraham también rechazó regresar a la casa, aunque lo hizo con un mensaje cargado de misterio. “Quiero decir que quiero estar en la casa y los motivos me los voy a reservar. Hay mucha gente que me pide entrar, pero quiero decirles algo: mi juego no termina acá y necesito el apoyo más que nunca”, expresó, dejando abierta la puerta a futuras sorpresas o incluso a un posible ingreso en otra instancia. Su negativa, inmediatamente, generó especulaciones sobre si podría volver a través de un Golden Ticket, sumarse como panelista o incluso ingresar a otro reality, dado su reciente paso por La Casa de los Famosos en México.

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La producción de Gran Hermano confirmó que dos jugadores volverán mediante votación del público y otros dos serán elegidos con el Golden Ticket

Otra ausencia llamativa fue la de Andrea del Boca, quien no se presentó a la gala de eliminación ni fue incluida oficialmente en la placa del repechaje, pese a que se había especulado durante semanas con su regreso bajo la modalidad de Golden Ticket. Gabriel Lucero, el primer eliminado de la edición, tampoco se presentó a la gala ni participará de la votación.

Con la lista confirmada, la expectativa crece sobre quiénes serán los afortunados que volverán a vivir la experiencia Gran Hermano. Según anticipó Santiago del Moro en el streaming de La Cumbre, dos jugadores serán elegidos por el voto del público en esta placa de repechaje, mientras que otros dos obtendrán su lugar mediante Golden Ticket, una herramienta que históricamente ha servido para sumar sorpresas y darle un condimento especial al juego.

GRAN HERMANO
El miércoles 20 de mayo se definirá el repechaje de Gran Hermano Generación Dorada, marcando el inicio de una nueva etapa en el reality

Además, el conductor dejó entrever que habrá nuevos jugadores, aunque no dio demasiadas pistas sobre su identidad ni la cantidad exacta. El rumor más fuerte en redes sociales indica que podrían ingresar entre cuatro y seis caras nuevas, lo que reiniciaría la competencia con una decena de participantes más, generando una segunda etapa tan impredecible como explosiva.

Respecto a la fecha, el repechaje tendrá su definición el miércoles 20 de mayo, coincidiendo con el final de la primera etapa y marcando el inicio de una nueva fase en el reality. Este lunes 18 no habrá programa por la transmisión de los Premios Martín Fierro, y el próximo martes 19 tampoco se emitirá debido al partido de Boca Juniors por la Copa Libertadores, por lo que la atención estará concentrada en el anuncio del miércoles.

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