Qué comer durante la menopausia para aliviar los sofocos, según la ciencia

Una dieta rica en vegetales, legumbres y grasas saludables ayuda a reducir los sofocos durante la menopausia, según Mayo Clinic y Harvard (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para muchas mujeres, los sofocos son uno de los síntomas más incómodos de la menopausia. Esa sensación repentina de calor que aparece sin aviso, muchas veces acompañada por sudoración, palpitaciones o enrojecimiento de la piel, puede interrumpir el sueño, afectar la concentración e incluso alterar actividades cotidianas como una reunión de trabajo, una salida o simplemente el descanso nocturno.

Aunque la terapia hormonal sigue siendo el tratamiento más efectivo y respaldado por la evidencia médica, en los últimos años creció el interés por estrategias complementarias vinculadas con la alimentación y el estilo de vida.

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En ese escenario, distintos estudios comenzaron a analizar el posible papel de ciertos alimentos ricos en fitoestrógenos —compuestos vegetales con una estructura similar al estrógeno humano— para aliviar los síntomas menopáusicos. Entre ellos, la soja y sus derivados aparecen como los más estudiados.

La soja y sus derivados, principales fuentes de fitoestrógenos, muestran beneficios moderados para aliviar los síntomas de la menopausia en algunas mujeres (Imagen Ilustrativa Infobae)

Instituciones como Mayo Clinic, Cleveland Clinic y Harvard Medical School coinciden en que una alimentación basada en vegetales, legumbres, cereales integrales y grasas saludables podría contribuir a disminuir la frecuencia o intensidad de los sofocos en algunas mujeres, especialmente cuando se combina con ejercicio, buen descanso y reducción del consumo de alcohol y ultraprocesados.

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Por qué aparecen los sofocos durante la menopausia

La menopausia implica una disminución progresiva de los niveles de estrógeno, una hormona clave en múltiples funciones del organismo. Esa caída hormonal no solo afecta el ciclo menstrual: también altera mecanismos vinculados con la regulación de la temperatura corporal, el metabolismo, el sueño y el estado de ánimo.

Por eso, muchas mujeres experimentan sofocos, sudores nocturnos, cansancio, irritabilidad o dificultades para dormir durante esta etapa.

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Según Mayo Clinic, los sofocos pueden durar desde algunos meses hasta varios años y, en algunas mujeres, continuar incluso después de la menopausia.

El consumo regular de alimentos fermentados como yogur, kéfir y kombucha favorece el equilibrio de la microbiota intestinal en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas explican que el cerebro se vuelve más sensible a pequeños cambios de temperatura corporal. Como consecuencia, el organismo activa respuestas repentinas para disipar calor, como sudoración o dilatación de los vasos sanguíneos.

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Qué alimentos podrían ayudar a aliviar los sofocos

En paralelo con los tratamientos médicos tradicionales, distintos grupos de investigación comenzaron a estudiar cómo ciertos patrones alimentarios podrían influir sobre los síntomas menopáusicos.

Una de las líneas más analizadas involucra a los fitoestrógenos, compuestos naturales presentes en alimentos de origen vegetal capaces de interactuar de forma leve con algunos receptores de estrógeno del organismo.

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La soja concentra una de las mayores cantidades de isoflavonas, un tipo específico de fitoestrógeno. También están presentes, en menor proporción, en alimentos como lentejas, garbanzos, porotos y semillas.

Los expertos recomiendan priorizar alimentos con fitoestrógenos como la soja y consultar al médico antes de tomar suplementos para los síntomas menopáusicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipótesis científica es que estos compuestos podrían ayudar parcialmente a compensar la caída hormonal típica de la menopausia. No reemplazan al estrógeno humano ni funcionan como terapia hormonal, pero sí podrían modular algunos síntomas.

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Una revisión publicada en la revista científica Nutrients y trabajos analizados por los National Institutes of Health (NIH) observaron que el consumo sostenido de soja y alimentos ricos en isoflavonas se asoció con una reducción moderada de la frecuencia e intensidad de los sofocos en ciertas mujeres. El efecto, sin embargo, no es uniforme y puede variar ampliamente entre personas.

Entre los alimentos que los especialistas suelen recomendar dentro de este patrón alimentario aparecen:

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Soja y derivados como tofu, tempeh, miso y edamame.

Legumbres como lentejas, garbanzos y porotos.

Cereales integrales como avena y arroz integral.

Frutas y vegetales variados.

Pescado azul, rico en grasas saludables.

Yogur natural y otros alimentos fermentados.

Frutos secos y semillas.

Aceite de oliva como principal fuente de grasa.

A su vez, Harvard Medical School señala además que la soja consumida como alimento completo es segura para la mayoría de las mujeres y puede formar parte de una alimentación cardioprotectora, especialmente cuando reemplaza carnes procesadas y ultraprocesados.

Por qué la soja parece funcionar mejor en algunas mujeres

Uno de los hallazgos más interesantes tiene que ver con la microbiota intestinal. Los científicos descubrieron que no todas las personas metabolizan las isoflavonas de la misma manera. Algunas bacterias intestinales permiten transformar estos compuestos en sustancias biológicamente más activas, como el equol, asociado con mayores beneficios sobre los síntomas menopáusicos.

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Según la Cleveland Clinic, se estima que solo entre un 30% y un 50% de las personas tienen la microbiota necesaria para producirlo de forma eficiente. Esa podría ser una de las razones por las cuales algunas mujeres notan mejoras con el consumo de soja y otras no experimentan cambios significativos.

Mantener horarios de comida estables, descansar entre siete y ocho horas y realizar actividad física mejora la calidad de vida en mujeres menopáusicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

También influye el contexto alimentario general. Los estudios muestran resultados más consistentes en poblaciones asiáticas, donde la soja forma parte habitual de la dieta desde edades tempranas. Tofu, tempeh, miso y bebidas de soja suelen consumirse regularmente en varios países de Asia, algo que históricamente despertó interés científico por la menor frecuencia de sofocos reportada en comparación con poblaciones occidentales.

Dieta mediterránea, fibra y alimentos fermentados

La evidencia citada por Cleveland Clinic y revisiones recientes en Nutrients sugiere que patrones como la dieta mediterránea podrían tener un efecto positivo sobre los síntomas menopáusicos y la salud general.

Ese modelo alimentario prioriza:

Vegetales.

Frutas.

Legumbres.

Cereales integrales.

Pescado azul.

Semillas.

Aceite de oliva.

No todas las mujeres metabolizan igual los fitoestrógenos, la microbiota intestinal juega un papel clave en los beneficios percibidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, limita ultraprocesados, azúcares añadidos, grasas saturadas y exceso de alcohol. Los especialistas también destacan el papel de la fibra y los alimentos fermentados en la salud intestinal. Yogur, kéfir, kombucha y otros productos fermentados podrían favorecer el equilibrio de la microbiota, algo que indirectamente influiría sobre el metabolismo hormonal.

La microbiota intestinal participa en procesos relacionados con la inflamación, el metabolismo y la regulación de estrógenos. Por eso, una dieta rica en fibra, vegetales y alimentos mínimamente procesados podría tener beneficios que van más allá de los sofocos.

Calcio y proteínas: otros nutrientes importantes durante la menopausia

Los especialistas también remarcan que la menopausia no solo afecta los síntomas vasomotores como los sofocos. La disminución de estrógeno acelera además la pérdida de densidad ósea y puede aumentar el riesgo de osteoporosis con el paso de los años.

Por eso, de la Cleveland Clinic recomiendan prestar especial atención al consumo de calcio y proteínas de buena calidad durante esta etapa. Mantener una alimentación rica en calcio puede ayudar a preservar la salud de los huesos junto con la actividad física y la vitamina D.

El consumo de calcio y proteínas de calidad, junto con vitamina D, es clave para preservar la salud ósea durante la menopausia y prevenir la osteoporosis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los alimentos recomendados aparecen:

Leche y yogur bajos en grasa.

Bebidas vegetales fortificadas con calcio.

Tofu.

Verduras de hoja verde como espinaca y col rizada.

Brócoli.

Semillas y legumbres.

Qué hábitos pueden empeorar los sofocos

No solo importa qué se come. También influyen otros hábitos cotidianos. Las guías médicas y revisiones recientes coinciden en que el alcohol, las comidas muy picantes, el tabaquismo, el exceso de cafeína y los ultraprocesados pueden intensificar los sofocos en algunas mujeres.

Alcohol, comidas picantes, tabaco, exceso de cafeína y ultraprocesados pueden intensificar la frecuencia e intensidad de los sofocos en la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cenas muy abundantes y los horarios de sueño irregulares también parecen empeorar los síntomas. Por el contrario, mantener actividad física regular, dormir entre siete y ocho horas y sostener horarios de comida relativamente estables se asocia con una mejor calidad de vida durante la menopausia.

El ejercicio, además, ayuda a preservar masa muscular, controlar el peso y disminuir el riesgo cardiovascular, que aumenta después de la menopausia debido a los cambios hormonales.

Qué límites tiene la evidencia sobre fitoestrógenos y menopausia

Los especialistas remarcan que la alimentación no reemplaza los tratamientos indicados para la menopausia, especialmente en mujeres con síntomas intensos o factores de riesgo específicos.

La evidencia sobre fitoestrógenos y soja sigue siendo heterogénea y los resultados pueden variar ampliamente entre personas. Además, el uso de suplementos de isoflavonas continúa generando debate científico, ya que no siempre replican los beneficios observados con los alimentos completos.

Los expertos recomiendan priorizar alimentos con fitoestrógenos como la soja y consultar al médico antes de tomar suplementos para los síntomas menopáusicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por eso, las instituciones médicas recomiendan priorizar el consumo de soja y legumbres dentro de una alimentación equilibrada antes que recurrir a suplementos sin supervisión profesional.

Los expertos también aconsejan consultar con el médico antes de iniciar suplementos o tratamientos alternativos, especialmente en mujeres con antecedentes de cáncer hormonodependiente u otras condiciones específicas.

Aunque no existe un alimento milagroso para eliminar los sofocos, la evidencia científica actual sugiere que pequeñas decisiones cotidianas —desde lo que se come hasta cómo se duerme— pueden influir en cómo el cuerpo atraviesa esta etapa hormonal.

La combinación de una alimentación equilibrada, actividad física, descanso adecuado y seguimiento médico continúa siendo la estrategia más respaldada para mejorar la calidad de vida durante la menopausia.