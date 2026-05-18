Crimen y Justicia

Violenta entradera a una pareja de jubilados en Mar del Plata: los apuñalaron con un destornillador

Los individuos eran tres e ingresaron por la fuerza a la vivienda de un matrimonio de 85 y 82 años. Los ataron, los golpearon y se llevaron objetos de valor, el automóvil y los sistemas de cámaras

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Vista de una calle residencial arbolada con autos estacionados y casas con cercas en Mar del Plata. El nombre de la calle 'Carlos Alvear' se ve en el pavimento
Imagen de la calle en el barrio Stella Maris de Mar del Plata, escenario de una violenta entradera que afectó a un matrimonio de jubilados (Google Maps)

Una pareja de jubilados vivió momentos de extrema violencia en la noche del sábado, cuando tres delincuentes irrumpieron en su vivienda del barrio Lomas de Stella Maris, en Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:30, donde los jubilados, de 85 y 82 años, fueron atados y brutalmente agredidos. El hombre recibió una herida punzante en las costillas con un destornillador, mientras que la mujer fue golpeada en el rostro.

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Según el testimonio del nieto de las víctimas, el ataque comenzó cuando los agresores accedieron a la propiedad ubicada en la intersección de Alvear y Garay. Los intrusos se subieron al techo y forzaron el acceso por el patio trasero. Una vez en el interior de la casa, los delincuentes estuvieron alrededor de dos horas. “Los cagaron a palos y les dieron vuelta la casa buscando dinero”, relató el familiar.

De acuerdo a lo informado por el portal 0223, la situación se agravó cuando los delincuentes, además de sustraer distintos bienes de la casa, robaron el automóvil Fiat 500X Cross de la familia. Antes de retirarse los asaltantes tomaron también los DVR y las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio para eliminar cualquier registro audiovisual.

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La secuencia dejó a la pareja en estado de shock y sumó un nuevo episodio a la cadena de hechos de inseguridad que golpean a residentes y comerciantes del sector. Tras el ataque, los jubilados radicaron la denuncia correspondiente y evalúan qué medidas tomar luego de haber sido víctimas de una agresión de tal magnitud.

Por el momento no hay detenidos pero la investigación continúa (Noticias XFN)
Por el momento no hay detenidos pero la investigación continúa (Noticias XFN)

Otro robo a una casa de jubilados en Mar del Plata

Una par de días atrás, poco después de la 1.30, cuatro personas irrumpieron en una vivienda de Guido al 1100 también de la ciudad balnearia. Treparon al balcón y atacaron a un matrimonio de jubilados.

Las víctimas, ambas de 86 años, fueron sorprendidas mientras dormían. Los delincuentes los redujeron y sometieron a golpes para que entreguen sus ahorros. Finalmente, tomaron dinero, joyas y se llevaron hasta las alianzas de oro.

Las autoridades arribaron al ugar tras un llamado de los vecinos que aseguraron escuchar ruidos extraños. La llamada al servicio de emergencias activó una respuesta inmediata: varios patrulleros llegaron en cuestión de minutos, cuando los delincuentes ya habían concretado el robo y se disponían a huir. La escena se tornó aún más tensa cuando los sospechosos, al notar la llegada de los agentes, optaron por escapar en un vehículo y abrir fuego contra los móviles policiales que intentaban interceptarlos.

La huida de los asaltantes derivó en una persecución que se extendió durante varias cuadras. En el trayecto, los delincuentes no dudaron en emplear maniobras violentas: dispararon contra los patrulleros y arrojaron elementos metálicos conocidos como “miguelitos” a la calzada, lo que afectó a uno de los vehículos policiales tras pincharle un neumático. Otro patrullero resultó impactado por un disparo en el capot, aunque no se reportaron heridos.

Mientras la Policía intentaba contener la situación, los asaltantes continuaron con su fuga hasta llegar a la zona de Magnasco y Rosales. Al verse cercados, decidieron abandonar el rodado, una Honda CRV de color blanco, y escapar a pie. El vehículo utilizado en la fuga presentaba chapas patentes falsas y, según verificaciones iniciales, tenía pedido de secuestro por robo.

Dentro de la vivienda asaltada, los investigadores encontraron una escalera y diversas herramientas que habrían sido utilizadas para el ingreso, evidencias clave para reconstruir el accionar del grupo delictivo. El caso se encuentra en plena etapa de análisis. Se informó que la pareja de jubilados fue asistida por servicios médicos y, pese a los golpes recibidos, no se reportaron lesiones de gravedad que pusieran en riesgo su vida.

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