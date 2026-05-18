Teleshow

Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

El conductor estrella de Telefe estará esta noche, nuevamente, a cargo de la gala, que transmite en vivo Telefe desde el Hotel Hilton. La alfombra roja estará a cargo de Iván de Pineda, La China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez

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Una imagen del año pasado, cuando Del Moro festejaba el Martín Fierro de Oro por su labor piloteando Gran Hermano
Una imagen del año pasado, cuando Del Moro festejaba el Martín Fierro de Oro por su labor piloteando Gran Hermano

La televisión argentina se prepara para una de sus noches más importantes. Los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta se celebrarán este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Buenos Aires y reconocerán a las figuras y producciones más destacadas de la pantalla nacional. Como todos los años, trajo polémicas, opiniones cruzadas y bajas.

La ceremonia será conducida por Santiago del Moro y podrá verse no sólo por Telefe, sino también a través de streams Telefe en YouTube y mediante la plataforma Twitch, ampliando así el alcance digital del evento. Las figuras más emblemáticas de la televisión ya se preparan para el gran día.

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La alfombra roja de los Premios Martín Fierro se emite desde las 19:00 hs, con la conducción de Iván de Pineda, La China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

No solo se generó polémica por los que quedaron afuera de las ternas, sino que hay figuras importantes que se bajaron de la ceremonia. A esto se suma los pedidos especiales de los famosos para asistir a la gran noche de la televisión organizada por APTRA.

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Personajes - Ivan de Pineda
Ivan de Pineda piloteará desde la conducción del segmento de la red carpet (Maximiliano Luna)

Como se sabe, el evento de prestigio nacional realiza durante la noche “in memoriam”, un momento de recuerdo y homenajes para las figuras nacionales que ya no están con nosotros. Además, hay una sección dedicada a rendir homenaje en vida a personajes destacadas dentro del rubro de la televisión, ya sea entretenimiento, informativo, cultural o deportivo.

video del homenaje a Enrique Macaya Marquez
El eterno Macaya, frente a un nuevo Mundial, será uno d elos homenajeados de la noche

Según se filtró, este año,el homenaje estará dedicado al periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, quien a sus 91 años, mantiene una trayectoria de casi ocho décadas en los medios de comunicación y es, sin dudas, la voz del deporte nacional.

La ceremonia llega envuelta en algunas polémicas luego de que varias figuras cuestionaran públicamente las ternas y hasta devolvieran premios obtenidos en ediciones anteriores. Sin embargo, la expectativa sigue creciendo alrededor de una gala que volverá a reunir a las máximas estrellas de la televisión argentina.

Todos los nominados

Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – el Trece
  • Polémica en el bar - América

Deportivo

  • ACTC – TV Pública
  • Carburando – El Trece
  • Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores (Telefe)
  • Mundial de Clubes (Telefe)
  • Knockout 9 (El Nueve)

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

  • América Noticias - América
  • Telefe Noticias - Telefe
  • Telenoche – El Trece

Interés General

  • Almorzando con Juana – El Trece
  • DDM – América
  • Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
  • Sálvese Quien Pueda – América
  • LAM – América
  • Lape Club Social – América

Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

  • Qué te pasa – Net TV
  • Nara que ver – El Nueve
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Con Carmen – El Nueve
  • A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

  • Argentina de película – América
  • Ser Humano – América
  • Tierras - Telefe

Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece
  • Pasapalabra – Telefe

Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece

Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe
  • Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

  • ADN Buena Salud – TV Pública
  • Aire de Campo - TV Pública
  • Intelexis - Net TV
  • Mascotas al rescate – América

Jurados

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

  • Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
  • Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
  • Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
  • Pamela David – Desayuno Americano (América)
  • Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
  • Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
  • Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Mariana Fabbiani – DDM (América)
  • Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
  • Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
  • Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
  • Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
  • Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
  • Soledad Larghi – América Noticias (América)
  • Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
  • Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
  • Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
  • Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatii – Intrusos (América)
  • Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
  • Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
  • Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panelista Femenina

  • Marcela Feudale – LAM (América)
  • Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
  • Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
  • Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

  • Martín Candalaft – DDM (América)
  • Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
  • Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
  • Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

  • César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
  • Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo  (El Nueve)
  • Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
  • Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

  • Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
  • Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
  • Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
  • Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

  • Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
  • Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

  • Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
  • Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
  • Darío Lopilato – Viralizados (América)
  • Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista

  • Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
  • Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
  • Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Director

  • Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
  • Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
  • Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
  • Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
  • Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Aviso publicitario

  • Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
  • Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
  • Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
  • Paparazzi: Stella Artois
  • ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Producción Integral

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Otro Día Perdido – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Telefe Noticias – Telefe

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