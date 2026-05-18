Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

Una imagen del año pasado, cuando Del Moro festejaba el Martín Fierro de Oro por su labor piloteando Gran Hermano

La televisión argentina se prepara para una de sus noches más importantes. Los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta se celebrarán este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Buenos Aires y reconocerán a las figuras y producciones más destacadas de la pantalla nacional. Como todos los años, trajo polémicas, opiniones cruzadas y bajas.

La ceremonia será conducida por Santiago del Moro y podrá verse no sólo por Telefe, sino también a través de streams Telefe en YouTube y mediante la plataforma Twitch, ampliando así el alcance digital del evento. Las figuras más emblemáticas de la televisión ya se preparan para el gran día.

PUBLICIDAD

La alfombra roja de los Premios Martín Fierro se emite desde las 19:00 hs, con la conducción de Iván de Pineda, La China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.

No solo se generó polémica por los que quedaron afuera de las ternas, sino que hay figuras importantes que se bajaron de la ceremonia. A esto se suma los pedidos especiales de los famosos para asistir a la gran noche de la televisión organizada por APTRA.

PUBLICIDAD

Ivan de Pineda piloteará desde la conducción del segmento de la red carpet (Maximiliano Luna)

Como se sabe, el evento de prestigio nacional realiza durante la noche “in memoriam”, un momento de recuerdo y homenajes para las figuras nacionales que ya no están con nosotros. Además, hay una sección dedicada a rendir homenaje en vida a personajes destacadas dentro del rubro de la televisión, ya sea entretenimiento, informativo, cultural o deportivo.

El eterno Macaya, frente a un nuevo Mundial, será uno d elos homenajeados de la noche

Según se filtró, este año,el homenaje estará dedicado al periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, quien a sus 91 años, mantiene una trayectoria de casi ocho décadas en los medios de comunicación y es, sin dudas, la voz del deporte nacional.

PUBLICIDAD

La ceremonia llega envuelta en algunas polémicas luego de que varias figuras cuestionaran públicamente las ternas y hasta devolvieran premios obtenidos en ediciones anteriores. Sin embargo, la expectativa sigue creciendo alrededor de una gala que volverá a reunir a las máximas estrellas de la televisión argentina.

Todos los nominados

Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América

Deportivo

ACTC – TV Pública

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

Futbolístico

CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe)

Knockout 9 (El Nueve)

Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nuevo

Noticiero nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe

Telenoche – El Trece

Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América

Lape Club Social – América

Musical

Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe

Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece

Pasapalabra – Telefe

Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece

Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe

Resto del mundo – El Trece

Programa de Servicios

ADN Buena Salud – TV Pública

Aire de Campo - TV Pública

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)

Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

Cronista/Movilero

Alejandro Guatii – Intrusos (América)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

Panelista Femenina

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

Panelista Masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)

Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

Labor Humorística

Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

Autor/Guionista

Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Director

Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

Director de No Ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

Producción Integral

La Voz Argentina – Telefe

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe