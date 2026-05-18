Santiago del Moro, otra vez al frente de los Martín Fierro 2026

La televisión argentina se prepara para una de sus noches más importantes. Los premios Martín Fierro 2026 a la Televisión Abierta se celebrarán este lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton de Buenos Aires y reconocerán a las figuras y producciones más destacadas de la pantalla nacional. Como todos los años, trajo polémicas, opiniones cruzadas y bajas.
La ceremonia será conducida por Santiago del Moro y podrá verse no sólo por Telefe, sino también a través de streams Telefe en YouTube y mediante la plataforma Twitch, ampliando así el alcance digital del evento. Las figuras más emblemáticas de la televisión ya se preparan para el gran día.
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La alfombra roja de los Premios Martín Fierro se emite desde las 19:00 hs, con la conducción de Iván de Pineda, La China Ansa, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez.
No solo se generó polémica por los que quedaron afuera de las ternas, sino que hay figuras importantes que se bajaron de la ceremonia. A esto se suma los pedidos especiales de los famosos para asistir a la gran noche de la televisión organizada por APTRA.
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Como se sabe, el evento de prestigio nacional realiza durante la noche “in memoriam”, un momento de recuerdo y homenajes para las figuras nacionales que ya no están con nosotros. Además, hay una sección dedicada a rendir homenaje en vida a personajes destacadas dentro del rubro de la televisión, ya sea entretenimiento, informativo, cultural o deportivo.
Según se filtró, este año,el homenaje estará dedicado al periodista deportivo Enrique Macaya Márquez, quien a sus 91 años, mantiene una trayectoria de casi ocho décadas en los medios de comunicación y es, sin dudas, la voz del deporte nacional.
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La ceremonia llega envuelta en algunas polémicas luego de que varias figuras cuestionaran públicamente las ternas y hasta devolvieran premios obtenidos en ediciones anteriores. Sin embargo, la expectativa sigue creciendo alrededor de una gala que volverá a reunir a las máximas estrellas de la televisión argentina.
Todos los nominados
Ficción
- AMIA, la serie – Telefe
- La voz ausente – El Trece
- Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve
Periodístico
- Camino a casa – Telefe
- GPS – América
- Opinión pública – El Nueve
Humorístico/Actualidad
- La Noche Perfecta – El Trece
- Las Chicas de la Culpa – el Trece
- Polémica en el bar - América
Deportivo
- ACTC – TV Pública
- Carburando – El Trece
- Knockout 9 – El Nueve
Futbolístico
- CONMEBOL Libertadores (Telefe)
- Mundial de Clubes (Telefe)
- Knockout 9 (El Nueve)
Noticiero diurno
- Arriba Argentinos – El Trece
- El noticiero de la gente – Telefe
- Telenueve al mediodía – El Nuevo
Noticiero nocturno
- América Noticias - América
- Telefe Noticias - Telefe
- Telenoche – El Trece
Interés General
- Almorzando con Juana – El Trece
- DDM – América
- Los Profesionales de Siempre (El Nueve)
- Sálvese Quien Pueda – América
- LAM – América
- Lape Club Social – América
Musical
- Hay música siempre – TV Pública
- La Peña de Morfi – Telefe
- Pasión de Sábado – América
- Planeta Nueve – El Nueve
Magazine
- Qué te pasa – Net TV
- Nara que ver – El Nueve
- Cortá por Lozano – Telefe
- Con Carmen – El Nueve
- A la Barbarossa – Telefe
Cultural Educativo
- Argentina de película – América
- Ser Humano – América
- Tierras - Telefe
Entretenimientos
- Ahora Caigo – El Trece
- Buenas Noches Familia – El Trece
- Pasapalabra – Telefe
Big Show
- La Voz Argentina – Telefe
- Medianoche con Jey – El Nueve
- Otro Día Perdido – El Trece
Reality
- Cuestión de Peso – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Gran Hermano – Telefe
Gastronomía
- Ariel en su Salsa – Telefe
- Escuela de cocina – El Nueve
- Qué Mañana! – El Nueve
Viajes/Turismo
- Iván de Viaje – Telefe
- Por el mundo – Telefe
- Resto del mundo – El Trece
Programa de Servicios
- ADN Buena Salud – TV Pública
- Aire de Campo - TV Pública
- Intelexis - Net TV
- Mascotas al rescate – América
Jurados
- Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)
- Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)
Branded Content
- Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)
- Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe)
- Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)
Labor en Conducción Femenina
- Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)
- Pamela David – Desayuno Americano (América)
- Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)
- Karina Mazzocco – A la Tarde (América)
- Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Mariana Fabbiani – DDM (América)
- Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)
Labor en Conducción Masculina
- Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)
- Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)
- Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece)
- Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)
- Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)
Labor Periodística Femenina
- Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)
- Soledad Larghi – América Noticias (América)
- Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece)
Labor Periodística Masculina
- Nelson Castro – Telenoche (El Trece)
- Rolando Graña – América Noticias y GPS (América)
- Mauro Szeta – Lape Club Social (América)
- Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)
Cronista/Movilero
- Alejandro Guatii – Intrusos (América)
- Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)
- Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)
- Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)
Panelista Femenina
- Marcela Feudale – LAM (América)
- Edith Hermida – Bendita (El Nueve)Natalie Weber – Pasó en América (América)
- Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe)
- Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)
Panelista Masculino
- Martín Candalaft – DDM (América)
- Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)
- Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América)
- Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)
Mejor Actor
- César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)
- Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)
- Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)
Mejor Actriz
- Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece)
- Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)
- Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)
- Jazmín Stuart – La voz ausente – El Trece)
Revelación
- Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe)
- Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)
Labor Humorística
- Agústin Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece)
- Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)
- Darío Lopilato – Viralizados (América)
- Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)
Autor/Guionista
- Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece)
- Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)
- Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
Director
- Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)
- Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)
- Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)
Director de No Ficción
- Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece
- Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)
- Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)
Aviso publicitario
- Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América)
- Tarjetita, Swiss Medical (LA América)
- Universo DADA,Grupo Peñaflor (La Comunidad)
- Paparazzi: Stella Artois
- ABI INVBEV/GUT Buenos Aires
Producción Integral
- La Voz Argentina – Telefe
- Otro Día Perdido – El Trece
- MasterChef Celebrity – Telefe
- Telefe Noticias – Telefe
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