Angioedema hereditario: claves para detectar los síntomas y evitar diagnósticos erróneos

El angioedema hereditario afecta a una de cada 50.000 personas en el mundo, su diagnóstico suele demorarse y eso agrava los riesgos para los pacientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Angioedema Hereditario, que se conmemora cada 16 de mayo, busca generar conciencia sobre una enfermedad poco frecuente pero con un impacto profundo en la vida de quienes la padecen. A pesar de los avances médicos, aún representa un desafío para el sistema de salud y para miles de familias en todo el mundo.

Esta condición genética, que puede provocar episodios de hinchazón severa en distintas partes del cuerpo y llegar a poner en riesgo la vida, a menudo se confunde con cuadros alérgicos comunes. La falta de diagnóstico oportuno expone a los pacientes a crisis impredecibles y a complicaciones potencialmente fatales.

PUBLICIDAD

Cómo identificar el angioedema hereditario y evitar diagnósticos erróneos

El angioedema hereditario (AEH) es una enfermedad genética rara que afecta a una de cada 50.000 personas en el mundo. La patología se caracteriza por episodios recurrentes de hinchazón en extremidades, rostro, abdomen y vías respiratorias, llamados edema. Cuando compromete la garganta, puede transformarse en una emergencia médica con riesgo de muerte por asfixia.

El angioedema hereditario es una condición genética causada por una alteración en la proteína inhibidor de C1, clave en el control de la inflamación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores problemas radica en el subdiagnóstico de esta condición. El Dr. Daniel Osvaldo Vazquez, médico especialista jerarquizado en Alergia e Inmunología y ex presidente de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, advierte que el AEH suele confundirse con alergias comunes, lo que lleva a los pacientes a recorrer múltiples consultorios durante años sin recibir una respuesta adecuada.

PUBLICIDAD

La mayoría de los casos de angioedema hereditario ocurren por una alteración en la proteína inhibidor de C1, que cumple un rol fundamental en el control de la inflamación dentro del organismo. Cuando esta proteína falta o no funciona correctamente, no logra evitar que los vasos sanguíneos dejen escapar líquido hacia los tejidos. Ese exceso de líquido causa la hinchazón característica de la enfermedad.

Episodios de edema pueden desencadenarse por estrés, infecciones, procedimientos odontológicos o cambios hormonales, y muchas veces carecen de una causa aparente. El diagnóstico correcto resulta clave, ya que los episodios de AEH no responden a tratamientos habituales para alergias como antihistamínicos, corticoides o adrenalina.

PUBLICIDAD

“Cuando una persona consulta por hinchazón recurrente y los tratamientos habituales para alergia no funcionan, es fundamental sospechar angioedema hereditario. Llegar al diagnóstico puede normalizar la vida del paciente y sus cuidadores”, explicó el Dr. Vazquez.

Según la Cleveland Clinic, los síntomas pueden manifestarse desde la infancia y suelen agravarse en la adolescencia. La enfermedad es hereditaria, como lo indica su nombre, y basta con que uno de los padres tenga el gen responsable para que sus hijos puedan heredar la condición. Aunque la mayoría de los pacientes presenta antecedentes familiares, también existen casos en los que una mutación genética aparece de manera espontánea.

PUBLICIDAD

Síntomas y cambios en la vida cotidiana

La hinchazón característica del angioedema hereditario puede poner en peligro la vida cuando afecta la garganta y causa riesgo de asfixia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El angioedema hereditario provoca una amplia variedad de síntomas. La hinchazón puede afectar manos, pies, labios, párpados y, en algunos casos, comprometer el tracto gastrointestinal, generando dolores abdominales intensos, náuseas, vómitos y diarrea, según la información de MedlinePlus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE.UU. Estas manifestaciones digestivas suelen inducir a errores diagnósticos, lo que a veces lleva a internaciones o cirugías innecesarias.

La complicación más temida es el edema en la vía aérea superior, que puede avanzar rápidamente y obstruir la respiración. “Muchos pacientes viven con temor permanente porque saben que una crisis puede aparecer en cualquier momento. El miedo a sufrir un edema de glotis y no recibir el tratamiento adecuado en una guardia médica tiene un enorme impacto emocional y psicológico”, señaló el Dr. Vazquez.

PUBLICIDAD

El impacto en la calidad de vida resulta notorio. Las personas con AEH reorganizan su rutina diaria ante la incertidumbre de las crisis, a veces evitando actividades sociales, viajes o compromisos laborales. En los casos en los que la hinchazón afecta el rostro, pueden surgir problemas de autoestima y aislamiento social.

Según investigaciones realizadas en pacientes argentinos, la enfermedad repercute en la salud física, emocional y social, y pone en evidencia la necesidad de ampliar el acceso a tratamientos preventivos y estrategias de atención integral.

PUBLICIDAD

Opciones de tratamiento y futuro para los pacientes

El diagnóstico correcto del angioedema hereditario resulta clave ya que los tratamientos habituales para alergias no son efectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el abordaje terapéutico del angioedema hereditario cambió de manera sustancial. Existen tratamientos específicos tanto para controlar las crisis agudas como para prevenir su aparición. Durante los episodios de edema, las terapias indicadas permiten frenar la progresión de la hinchazón y reducir la gravedad de los síntomas. La rapidez en la administración de estos medicamentos es crucial ante el compromiso respiratorio.

La Cleveland Clinic detalla que los tratamientos actuales se dividen en dos categorías: medicamentos para tratar los ataques agudos y terapias de profilaxis o prevención. Los primeros deben estar disponibles en todo momento, incluso en el hogar o la escuela, ya que su administración oportuna puede salvar vidas. Los tratamientos preventivos, como los reemplazos de inhibidor de C1 o fármacos orales e inyectables, disminuyen la frecuencia e intensidad de las crisis, permitiendo a los pacientes retomar actividades cotidianas y mejorar su bienestar físico y emocional.

PUBLICIDAD

Al respecto, el Dr. Vazquez señala: “Hoy contamos con herramientas terapéuticas que han transformado el pronóstico y la calidad de vida de las personas con angioedema hereditario. El desafío es que todos los pacientes puedan acceder de manera oportuna al diagnóstico y al tratamiento que necesitan”.

El pronóstico de la enfermedad depende del acceso a tratamientos adecuados y de la gravedad de los síntomas en cada paciente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día Mundial del Angioedema Hereditario refuerza la necesidad de visibilizar la enfermedad, mejorar el reconocimiento de los síntomas y garantizar el acceso a terapias innovadoras que permitan a los pacientes llevar una vida plena y segura.

PUBLICIDAD

La enfermedad puede ser potencialmente mortal cuando se produce inflamación de las vías respiratorias. El pronóstico depende de la gravedad de los síntomas y del acceso a tratamientos adecuados. Además, los expertos recomiendan asesoría genética a familias con antecedentes de AEH y remarcan la importancia del acompañamiento multidisciplinario, integrando alergistas, inmunólogos, médicos clínicos, especialistas en emergencias y profesionales de la salud mental.