Dolor en el hombro o abdomen: cuándo puede ser un síntoma de cálculos biliares, según expertos

Expertos de la Harvard Medical School advierten que la mayoría de los dolores corporales generalizados no se relacionan con cálculos biliares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cálculos biliares pueden pasar desapercibidos hasta desencadenar síntomas que suelen confundirse con molestias generales del cuerpo. Sin embargo, identificar correctamente el dolor asociado a esta afección es fundamental para evitar diagnósticos erróneos y complicaciones.

Solo una pequeña parte de los dolores corporales generalizados está asociada con los cálculos biliares, según la Harvard Medical School. Aunque muchas personas experimentan molestias físicas en diversas partes del cuerpo, solo ciertos síntomas específicos sugieren la presencia de problemas en la vesícula biliar, aconsejan los expertos.

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Los dolores corporales que afectan varias zonas, como músculos o articulaciones, rara vez tienen relación con cálculos biliares. Habitualmente, el dolor vinculado a esta afección es intenso, persistente y se localiza en el abdomen superior derecho o debajo del esternón.

Según la información proporcionada por la Harvard Medical School, la gran mayoría de molestias difusas o pasajeras no se consideran síntomas de cálculos ni de enfermedades de la vesícula biliar.

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El dolor corporal disperso casi nunca indica la presencia de cálculos biliares. Molestias transitorias, hinchazón leve o dolor articular suelen obedecer a otras causas, entre ellas el envejecimiento, el estrés o infecciones virales.

El gastroenterólogo William Brugge, profesor de medicina en la Harvard Medical School, señala que el dolor por cálculos destaca precisamente por su intensidad, persistencia y localización específica. Si los síntomas son leves e intermitentes, no suelen corresponder a este diagnóstico.

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Síntomas característicos del dolor por cálculos biliares

La manifestación más frecuente de los cálculos biliares es un dolor intenso y constante en la parte superior derecha del abdomen o justo debajo del esternón. Esta molestia no es vaga ni se distribuye por todo el cuerpo, sino que se localiza de manera precisa y puede extenderse hacia el hombro derecho o la zona alta de la espalda.

El gastroenterólogo William Brugge, profesor de medicina en la Harvard Medical School, detalla que este dolor puede presentarse de forma súbita, alcanzar su máxima intensidad en minutos y mantenerse durante varias horas.

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Las molestias generadas por cálculos biliares aparecen de forma súbita y pueden alcanzar máxima intensidad en pocos minutos, manteniéndose durante varias horas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor suele desencadenarse después de ingerir comidas copiosas o ricas en grasas, o bien durante la noche, lo que puede interrumpir el sueño. Es habitual que se acompañe de náuseas, vómitos, sensación de plenitud abdominal y pérdida de apetito. En algunos casos, los pacientes también pueden experimentar sudoración y palidez debido a la intensidad de la molestia.

Cuando un cálculo obstruye el conducto biliar, la vesícula intenta expulsarlo mediante contracciones, lo que incrementa el dolor y puede provocar inflamación o infección (colecistitis). Si los cálculos no bloquean el conducto y permanecen en la vesícula, generalmente no generan síntomas y pueden detectarse de manera incidental durante estudios por otros motivos.

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Cómo se diagnostican los cálculos biliares y otras causas de dolor abdominal

El diagnóstico de los cálculos biliares se basa en la combinación de la historia clínica, la exploración física y los estudios de imágenes. Los médicos analizan el patrón de los síntomas, la ubicación y características del dolor, y buscan signos asociados como fiebre o ictericia.

La ecografía abdominal es el método diagnóstico preferido, ya que permite identificar la presencia de cálculos, evaluar el estado de la vesícula y detectar signos de infección u obstrucción, según Brugge.

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La ecografía abdominal es la herramienta diagnóstica preferida para detectar cálculos biliares, evaluar la vesícula y descartar infecciones u obstrucciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En casos seleccionados, pueden requerirse otros estudios, como la tomografía computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) o la colangiografía, para descartar complicaciones o confirmar el diagnóstico en situaciones complejas.

Es relevante considerar que otras enfermedades digestivas, como la gastritis, las úlceras pépticas o la obstrucción intestinal, también pueden causar dolor abdominal intenso y localizado. Por eso, ante episodios repetidos de dolor marcado, la Harvard Medical School recomienda realizar estudios específicos y valorar la cirugía como alternativa definitiva en pacientes con síntomas recurrentes o complicaciones documentadas.

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El abordaje adecuado y el diagnóstico temprano permiten evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de quienes presentan cálculos biliares sintomáticos.

Cuándo buscar atención médica por posibles cálculos biliares

Los especialistas de la Harvard Medical School aconsejan consultar a un médico si el dolor en la parte superior derecha del abdomen dura una hora o más y se repite tras consumir alimentos grasos. Si estos episodios se presentan en dos o tres ocasiones a lo largo del año, es recomendable realizar una evaluación clínica para descartar complicaciones biliares.

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La situación se vuelve urgente si el dolor es muy intenso y está acompañado de fiebre, vómitos persistentes o ictericia (coloración amarilla de la piel y los ojos). Estos signos pueden indicar una infección grave (colecistitis aguda) o una obstrucción del conducto biliar (colangitis), que requieren atención médica inmediata.

Expertos de la Harvard Medical School recomiendan consultar al médico ante dolor abdominal en el cuadrante superior derecho tras comidas grasas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En circunstancias graves, como fiebre persistente o alteraciones en los análisis de laboratorio (elevación de enzimas hepáticas o leucocitosis), suele recomendarse la extracción quirúrgica de la vesícula biliar.

Según datos de la Harvard Medical School, aproximadamente el 25% de las personas diagnosticadas con cálculos biliares necesitarán cirugía, mientras que el resto puede permanecer asintomático o controlar los síntomas con medidas conservadoras.