Por qué dejar el celular en el bolsillo potencia los beneficios de caminar y mejora la claridad mental

Caminar aporta beneficios tanto para la salud física como mental y es una actividad accesible para la mayoría de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caminar es una de las actividades más accesibles para el cuidado de la salud física y mental. Realizar caminatas en la vía pública constituye una oportunidad de desconexión y reducción del estrés, y contribuye al bienestar integral, siempre que se respeten ciertas pautas, de acuerdo con GQ, la Mayo Clinic —referente en medicina preventiva de Estados Unidos— y el portal de bienestar Better Health Channel.

Llevar solo lo indispensable y optar por prendas con bolsillos seguros facilita la movilidad y fomenta el hábito de desconectarse de la tecnología, además de permitir momentos de gratitud cotidiana.

De acuerdo con GQ, Mayo Clinic y Better Health Channel, la caminata es una herramienta eficaz para el equilibrio físico y emocional cuando se practica con regularidad y atención consciente. Asimismo, señalan que caminar a paso ligero ayuda a mantener un peso saludable, prevenir enfermedades cardíacas y elevar el ánimo.

Consejos prácticos para caminar y relajarse

La comodidad es determinante para que la caminata resulte satisfactoria. Usar zapatillas deportivas adecuadas y prendas confortables ayuda a prevenir molestias y lesiones, sin que el aspecto estético sea prioritario. Esta elección permite un movimiento libre y seguro, especialmente en trayectos prolongados o terrenos irregulares.

Los accesorios funcionales también aportan valor: una gorra protege del sol o la lluvia, mientras que los lentes de sol mejoran la experiencia visual en días soleados. En climas fríos, se recomienda incorporar joggers. Para quienes disfrutan de la música, los audífonos de diadema son preferibles, siempre que permitan mantener la percepción del entorno y no aíslen completamente.

Usar prendas cómodas y bolsillos seguros facilita el movimiento y ayuda a desconectarse de la tecnología mientras se camina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hidratación es esencial antes, durante y después de la caminata. GQ sugiere llevar una botella pequeña de agua o una bebida energética, evitando envases voluminosos que dificulten el paseo. Es fundamental no dejar residuos en el espacio público.

Tanto Mayo Clinic como Better Health Channel subrayan que una hidratación adecuada previene calambres, favorece la recuperación y contribuye al rendimiento físico, especialmente en jornadas calurosas o de mayor exigencia.

Hábitos a evitar durante la caminata

Dejar el celular guardado durante la caminata favorece la atención plena y el descanso de las notificaciones. GQ destaca: “Lo más importante que debes hacer al caminar para relajarte… es muy sencillo: dejar el celular a un lado”. Esta práctica contribuye a una mayor claridad mental y una sensación renovada de energía, además de reducir los riesgos asociados a la distracción en la vía pública.

Detenerse sin previo aviso o caminar en zigzag interrumpe el flujo de personas y puede provocar molestias o pequeños accidentes. En caso de emergencia, GQ recomienda apartarse de la acera antes de revisar el teléfono, tal como se haría al conducir. No ceder el paso o bloquear el avance de otros peatones es un error frecuente. El respeto mutuo y el sentido común favorecen la convivencia y hacen que la experiencia de caminar en espacios públicos sea más agradable y segura para todos.

Las buenas prácticas en la caminata, como ceder el paso y evitar obstrucciones, contribuyen a una convivencia armónica en espacios públicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de la ruta influye directamente en la calidad del paseo. “La ubicación lo es todo. Querrás un lugar que no esté demasiado concurrido pero tampoco completamente desierto”, recomiendan los especialistas citados por GQ. Buscar un equilibrio permite disfrutar de la caminata con mayor tranquilidad y seguridad.

En ambientes urbanos, se aconseja caminar por cuadras en buen estado y calles residenciales alejadas del tráfico intenso. En entornos naturales, los parques y senderos pavimentados o parcialmente pavimentados resultan adecuados, siempre que estén bien mantenidos y ofrezcan condiciones de seguridad.

La gestión de objetos personales es clave para evitar incomodidades y riesgos. Dejar mochilas grandes en casa y optar por prendas con bolsillos seguros o cangureras facilita el movimiento y minimiza la posibilidad de pérdidas o robos.

Cómo mantener el hábito y disfrutar del paseo

Respetar el propio ritmo es fundamental para aprovechar todos los beneficios de la caminata. “Marca tu propio ritmo. Sé rápido, pero no tengas prisa”, recomienda GQ. Caminar a una velocidad ligeramente superior a la habitual activa el cuerpo, pero sin llegar al agotamiento, lo cual resulta beneficioso tanto para la salud física como mental.

Respetar el propio ritmo en la caminata incrementa los beneficios para la salud física y mental, según recomendaciones de expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cortesía, al ceder el paso y evitar aglomeraciones, promueve una experiencia colectiva positiva. Reconocer el esfuerzo personal con una pequeña recompensa, como un breve descanso, un café o un momento de relajación, contribuye a consolidar el hábito y motiva la repetición.

Celebrar cada paseo con moderación y gratitud potencia el disfrute diario y ayuda a mantener los objetivos de salud a largo plazo. Así lo respaldan las recomendaciones de GQ, Mayo Clinic y Better Health Channel, que coinciden en que caminar, bajo estas pautas, puede convertirse en un pilar del bienestar físico y emocional.