El Salvador

Mujer muere lesionada con arma blanca en la zona costera de El Salvador

Las autoridades policiales han desplegado equipos de investigación tras el asesinato registrado en La Libertad, para determinar el paradero del principal sospechoso del crimen

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El asesinato de una mujer en la playa El Zunzal, La Libertad, El Salvador, eleva la alarma por feminicidios en la zona costera. (Foto cortesía redes sociales)
El asesinato de una mujer en la playa El Zunzal, La Libertad, El Salvador, eleva la alarma por feminicidios en la zona costera. (Foto cortesía redes sociales)

Una mujer fue asesinada en la zona costera del departamento de La Libertad, en la región central de El Salvador. El crimen se produjo la madrugada del sábado en una propiedad privada de la playa El Zunzal, según informó la Policía Nacional Civil (PNC). De acuerdo con los reportes oficiales, la víctima presentaba múltiples lesiones provocadas con arma blanca. Las autoridades mantienen bajo reserva su identidad mientras avanzan las investigaciones.

Integrantes del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP) y colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas señalaron que el ataque ocurrió en el interior de un rancho privado. El principal sospechoso sería la pareja sentimental de la víctima, quien escapó tras el crimen. Equipos de Inteligencia Policial e Investigaciones fueron desplegados en la zona con el objetivo de ubicar y capturar al responsable.

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Las autoridades salvadoreñas mantienen bajo reserva la identidad de la víctima mientras continúa la investigación del feminicidio con arma blanca. (Foto cortesía PNC)
Las autoridades salvadoreñas mantienen bajo reserva la identidad de la víctima mientras continúa la investigación del feminicidio con arma blanca. (Foto cortesía PNC)

La PNC comunicó el homicidio a través de sus cuentas institucionales e indicó: “Reportamos un homicidio en Tamanique, La Libertad Costa. La víctima es una mujer quien fue lesionada con arma blanca”. Hasta el momento, no se ha informado sobre el posible móvil ni la identidad de la víctima.

De acuerdo con los datos oficiales más recientes de la Policía Nacional Civil, este sería el tercer caso de violencia reportado en el mes de mayo a nivel nacional. Al analizar las estadísticas oficiales en 2018, los registros muestran que varios días de mayo superaron los 10 homicidios diarios, reflejando altos niveles de violencia en ese periodo. Para 2025, los registros indican que del 1° al 9 de mayo no hubo homicidios reportados, lo que sugiere una reducción significativa de la violencia letal durante esos días. En contraste, en 2026 ya se contabilizan tres homicidios en el mismo lapso, lo que representa un ligero incremento respecto al año anterior, aunque la cifra sigue lejos de los niveles observados en años anteriores.

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Ocho mujeres han sido asesinadas en lo que va del año

Según cifras recopiladas por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) y datos oficiales de la PNC, ocho mujeres han sido víctimas de feminicidio o de muertes violentas en El Salvador durante 2026. Entre los casos recientes destaca el asesinato de Lorenza del Tránsito Cardona, de 65 años, ocurrido el 30 de abril en la colonia Las ánimas, en Candelaria de la Frontera, Santa Ana. Testigos relataron que Cardona fue atacada cuando intentó proteger a una joven que era agredida. Por este hecho, la policía capturó a Mayno G. F. tras un operativo de búsqueda.

Este es el tercer caso de violencia reportado en mayo por la Policía Nacional Civil de El Salvador. (Foto cortesía PNC)
Este es el tercer caso de violencia reportado en mayo por la Policía Nacional Civil de El Salvador. (Foto cortesía PNC)

En el mismo departamento se registró el caso de Glenda Isabela Hernández, de 28 años, hallada sin vida en su vivienda el 19 de abril. El principal sospechoso es su pareja. Las investigaciones de Ormusa detallan que, entre el 1 de enero y el 29 de marzo, se registraron seis feminicidios, de los cuales dos fueron cometidos por parejas de las víctimas. Los métodos utilizados en estos crímenes incluyen armas de fuego, asfixia y objetos punzocortantes.

La organización también ha reportado al menos cinco episodios de violencia intrafamiliar en los primeros meses del año, considerados intentos de feminicidio. Estos hechos evidencian la persistencia de la violencia de género en diferentes regiones del país, especialmente en entornos familiares y comunitarios.

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