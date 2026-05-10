América Latina

Santiago Peña continúa su gira por Asia: el presidente de Paraguay viajó a Filipinas tras su visita de Estado a Taiwán

La gira oficial incluyó reuniones con autoridades taiwanesas y la formalización de acuerdos de cooperación en justicia, tecnología y comercio

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Dos hombres sonrientes en traje oscuro se dan la mano frente a las banderas de Taiwán y Paraguay. Un retrato enmarcado cuelga entre ellos, con dos sillas azules en primer plano
El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña, se estrechan la mano en el Edificio de la Oficina Presidencial, reafirmando la sólida relación bilateral entre ambas naciones. (Prensa Oficina del Presidente de Taiwán)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, partió este domingo rumbo a Filipinas tras concluir su visita de Estado a Taiwán, marcada por el fortalecimiento de los vínculos entre Taipéi y Asunción y la firma de varios acuerdos de cooperación bilateral, informaron medios locales de la isla.

El mandatario suramericano llegó al Aeropuerto Internacional de Taoyuan, situado en las afueras de Taipéi, alrededor de las 13:20 hora local (05:20 GMT), en compañía del canciller taiwanés, Lin Chia-lung, aunque ninguno de los dos realizó declaraciones ante los medios de comunicación, indicó la agencia de noticias CNA.

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Peña llegó el pasado jueves a Taiwán en su tercer viaje a la isla desde que fue electo presidente, al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en el marco de una visita de Estado que tuvo una notable impronta económica y política.

El pasado viernes, el líder paraguayo fue recibido con honores militares por su homólogo taiwanés, William Lai, al tiempo que reafirmó el “compromiso” de Asunción con la “alianza estratégica” que mantiene con Taipéi y expresó su condena a los ejercicios militares chinos y a la “presión económica” de Pekín sobre el territorio autogobernado.

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Presidentes Santiago Peña y Lai Ching-te, con un oficial, caminan sobre alfombra roja flanqueados por guardias de honor. Banderas de Taiwán y Paraguay visibles
El Presidente Santiago Peña de Paraguay y su par taiwanés Lai Ching-te inspeccionan la guardia de honor en Taipei, reforzando más de 60 años de lazos diplomáticos y firmando un MOU sobre ciberseguridad. (Oficina del Presidente de Taiwán)

Ambos líderes, Peña y Lai, presenciaron ese mismo día la firma de tres documentos de cooperación en materia de justicia, ciberseguridad y tecnología avanzada, mientras que el mandatario taiwanés anunció asimismo la apertura del mercado insular a las importaciones de carne aviar procedente de Paraguay.

Lai, por su parte, manifestó que Taiwán está dispuesta a compartir con Paraguay su experiencia en desarrollo tecnológico, administración de parques científicos y modernización industrial, para que la “sólida amistad entre ambos países se convierta en una fuerza importante para promover la prosperidad de la población”.

Según Lai, este último acuerdo permitirá materializar gradualmente la idea de combinar la tecnología de inteligencia artificial de Taiwán con la “abundante energía verde” de Paraguay y convertir conjuntamente la electricidad en “capacidad de computación”, aunque no brindó detalles adicionales respecto a este proyecto.

Durante su estancia en la isla, Peña también recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán, visitó el Parque Científico del Sur -sede de varias fábricas de chips avanzados de TSMC- y se reunió con la exmandataria taiwanesa Tsai Ing-wen (2016-2024).

Dos cancilleres se dan la mano sonriendo, sosteniendo documentos. Detrás, dos presidentes aplauden. Banderas de Paraguay y Taiwán, y caligrafía china al fondo
Los cancilleres Rubén Ramírez Lezcano y Lin Chia-lung se estrechan las manos tras firmar convenios bilaterales, mientras los presidentes Santiago Peña y William Lai aplauden detrás. (Oficina Presidencia Paraguay)

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

De hecho, el Gobierno chino instó el jueves pasado a las autoridades paraguayas a romper sus vínculos diplomáticos con Taiwán y a situarse del “lado correcto de la historia”.

(con información de EFE)

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