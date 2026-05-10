Francisco Cerúndolo cayó ante Lorenzo Musetti y se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma

Francisco Cerúndolo se despidió este sábado del Masters 1000 de Roma al caer frente al italiano Lorenzo Musetti por 7-6 (7) y 6-4 en la tercera ronda, en un cruce cargado de tensión, paridad y clima de Copa Davis por el fervor del público local.

El argentino, número 27 del ranking y que venía de un triunfo demoledor ante el chileno Alejandro Tabilo, tuvo varias chances para encauzar un partido difícil, pero no logró aprovecharlas y se quedó sin el boleto para los octavos de final.

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Musetti, número 10 del mundo y respaldado por su gente, jugó mejor los puntos importantes y se llevó un valioso triunfo en 2 horas y 12 minutos. Su próximo rival será el noruego Casper Ruud (25°), otro especialista en polvo de ladrillo.

En el primer set ambos jugadores sostuvieron altos niveles de intensidad, intercambios largos y variedad táctica. Y se vio el repertorio esperado: el argentino apeló a la potencia de su derecha, mientras que el italiano intentó cambiar el ritmo e impedir que Cerúndolo jugara cómodo.

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El argentino tuvo dos sets points en el primer parcial, pero los dejó escapar. Musetti, siempre amenazante y empujado por el contexto emocional de jugar en casa, no lo perdonó y se llevó un tie-break muy reñido para marcar la primera ventaja en el marcador.

En la segunda manga, Cerúndolo intentó reaccionar y por momentos mostró el tenis agresivo que lo convirtió en uno de los mejores del mundo sobre superficies lentas. Quebró en el tercer juego y sacó la primera diferencia en la manga. Sin embargo, otra vez falló en los pasajes clave y su servicio no lo acompañó como en otras ocasiones.

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Francisco Cerúndolo se quedó sin el boleto para los octavos de final (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)

Musetti recuperó el break en el cuarto juego, elevó su nivel en los momentos de presión y consiguió el quiebre necesario para inclinar definitivamente el partido.

Con el triunfo, el Top 10 italiano emparejó su historial de enfrentamientos con Cerúndolo. Fue el cuarto partido entre ambos, con dos victorias por lado. Fran se impuso en la edición 2024 de la Copa Davis por 6-4 y 6-1 en Málaga-superficie dura bajo techo- y, semanas antes, le había ganado en el ATP 250 de Umag, sobre polvo de ladrillo por 2-6, 6-4 y 7-5 (5). El italiano resultó vencedor en el primer cruce entre ambos: 6-3 y 7-6 (3) en las semifinales ATP 500 de Hamburgo, sobre polvo, en 2022.

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Tras la derrota de Cerúndolo, quedan dos esperanzas argentinas en el cuadro principal masculino en el Foro Itálico. Uno es Mariano Navone (44° del ranking ATP), que viene de conseguir ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (número 5 del mundo) el mejor triunfo de su carrera y enfrentará al serbio Hamad Medjedovic (67°).

El otro es Thiago Tirante (69°), que en la segunda ronda logró un gran triunfo frente al británico Cameron Norrie (19°) y tendrá un examen difícil ante el italiano Flavio Cobolli (12°). Ambos partidos pertenecen a la tercera ronda y se jugarán este lunes, en horario todavía a confirmar por la organización.

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El Masters 1000 de Roma se juega sobre polvo de ladrillo y reparte 8.235.540 euros en premios. Jannik Sinner, número 1 del mundo, es el máximo favorito en la presente edición del certamen, que sufrió la baja de Alcaraz días antes del inicio y, luego, la prematura eliminación de Novak Djokovic, seis veces campeón en el Foro Itálico.

Lorenzo Musetti celebra el triunfo sobre Francisco Cerundolo (Fuente: REUTERS/Ciro De Luca)