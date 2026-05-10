Video: la ciclogénesis inundó el Torreón del Monje en Mar del Plata y causó destrozos

La ciclogénesis en Mar del Plata dejó varios destrozos en el Torreón del Monje (Fuente: 0223)

La ciclogénesis extratropical que afectó a Mar del Plata provocó olas de hasta siete metros y generó serios daños en uno de los puntos turísticos más conocidos de la ciudad, como lo es el Torreón del Monte.

Según informó el medio 0223, el fenómeno climático rompió vidrios, inundó accesos y arrastró estructuras tanto en una sucursal de una cadena de gimnasios como en una hamburguesería, ubicada en el mismo edificio. Y que generó perdidas materiales y la obligación de interrumpir la actividad comercial.

PUBLICIDAD

La tormenta, que tuvo su punto crítico en los últimos cuatro días, produjo imágenes que evidencian el ingreso descontrolado del agua en uno de los sectores del Torreón, que está ubicado en la intersección de Alvear y la costa. Un usuario de Instagram compartió un video donde se observa el recinto totalmente cubierto de agua y el mobiliario desplazado por la fuerza del mar.

Un sector del histórico Torreón del Monje quedó severamente afectado por el fuerte oleaje y las inundaciones, mostrando grandes daños.

El gimnasio afectado anunció que momentáneamente no abrirá sus puertas, debido a la magnitud de las roturas en los materiales y la estructura causadas por el fenómeno, en tanto que la hamburguesería difundió un video que muestra el impacto directo de las olas contra sus vidrios en plena noche. El responsable del local implementó una barricada con mesas y paneles de madera para intentar mitigar el avance del agua, aunque algunos vidrios cedieron ante la embestida.

PUBLICIDAD

Torreón del Monje, originalmente llamada Torre Belvedere, fue encargada por Ernesto Tornquist al arquitecto alemán Karl Nordmann y donada a la ciudad. En 1927 se amplió con una gran terraza al mar, la pedana, diseñada por Eduardo Lanús y Federico Woodgate, que albergó el Pigeon Club local, donde se practicaba el tiro a la paloma, un deporte aristocrático de la época. Durante las décadas de 1940 a 1960 funcionó como sede del Círculo de Oficiales de la Marina y, posteriormente, permaneció cerrada más de diez años, sufriendo un deterioro que casi obligó a su demolición.

El video muestra el interior de un local comercial en Mar del Plata afectado por una ciclogénesis (Fuente: 0223)

La recuperación del edificio comenzó en 1979 bajo la iniciativa del empresario Domingo Parato, quien restauró la estructura y preservó sus valores patrimoniales. Parato implementó obras clave como la reafirmación de la pedana, la creación de salones para eventos con vista al mar, la construcción de dos escolleras y la formación de una playa, transformando la zona en un atractivo turístico. El Torreón del Monje fue declarado de Interés Turístico y Patrimonial en distintos niveles y Parato recibió distinciones por su labor. Hoy, el lugar ofrece servicios las 24 horas, espacios para eventos y una playa equipada, consolidándose como un sitio emblemático de Mar del Plata para residentes y turistas.

PUBLICIDAD

El temporal, que también afectó a gran parte de la Costa Atlántica, dejó a varios vecinos aislados, a causa de las fuertes lluvias, los vientos y el oleaje extremo. Luego de dos días, los residentes del barrio Lomas de San Patricio no pueden salir por la acumulación de agua en las calles.

Las intensas lluvias provocaron el aislamiento total en el barrio Lomas de San Patricio (Fuente: 0223)

Los vecinos de la zona denunciaron que la situación es insostenible: “Esto era una calle y ahora es un lago”. Sin embargo, esto no es un problema actual ya que, según el reclamo a 0223, el mal estado de las calles permite que el agua se acumule cada vez que llueve y tarda casi dos meses en volver a bajar. En este marco, solicitaron ayuda para conseguir un camión que permita elevar el nivel de la calle.

PUBLICIDAD

Luego del intenso temporal que afectó a Mar del Plata y la Costa Atlántica, Defensa Civil informó que hasta la mañana del sábado se recibieron cerca de 100 reclamos por daños. El reporte detalla que las ráfagas de viento y las lluvias ocasionaron la caída de árboles y postes, además de cortes en el suministro eléctrico, en el servicio telefónico y problemas en el funcionamiento de los semáforos.

El tiempo para Mar del Plata

Un diagrama detallado muestra el pronóstico del tiempo para Mar del Plata, Buenos Aires, abarcando del domingo 10 al sábado 16, incluyendo temperaturas, probabilidad de precipitación, viento y ráfagas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una jornada marcada por lluvias, temperaturas bajas y ráfagas intensas de viento para lo que queda de este domingo. De acuerdo con el organismo, la probabilidad de precipitaciones ronda entre el 10% y el 40%, y se esperan temperaturas máximas de 12 °C y mínimas de 6 °C. Las ráfagas de viento podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h durante la tarde.

PUBLICIDAD

Según el SMN, el inicio de la semana presentará condiciones más estables en Mar del Plata, con un ascenso de las temperaturas y ausencia de lluvias. Para el lunes, se prevé una máxima de 14 °C y una mínima de 5 °C, con cielo mayormente despejado. El viento persistirá en dirección oeste, aunque con menor intensidad respecto al domingo. El martes y miércoles continuarán con temperaturas similares, sin precipitaciones y vientos moderados.

El informe destacó que, tras el temporal y las condiciones adversas del fin de semana, la tendencia para los días siguientes indica estabilidad meteorológica en la Costa Atlántica. Se pronostican jornadas soleadas para el resto de la semana, con temperaturas que oscilarán entre los 5 °C y 14 °C y vientos que no superarán los 50 km/h.

PUBLICIDAD