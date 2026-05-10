Mundo

Saltos y pasos improvisados: el extravagante baile del futuro ministro de Salud de Hungría durante la asunción de Peter Magyar

Zsolt Hegedus volvió a hacerse viral por su particular forma de bailar durante la toma de posesión del nuevo primer ministro en el Parlamento húngaro

Guardar
Google icon
Zsolt Hegedus, flamante ministro de Salud de Hungría, volvió a sorprender con un particular baile

Hungría vivió este sábado una jornada histórica con la asunción de Péter Magyar como nuevo primer ministro, poniendo fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Pero más allá del fuerte contenido político de la ceremonia, hubo un protagonista inesperado que terminó robándose todas las miradas: Zsolt Hegedus, el hombre elegido para encabezar el Ministerio de Salud, que sorprendió al público con un extravagante baile arriba del escenario.

La celebración, realizada en coincidencia con el Día de Europa, estuvo cargada de simbolismos sobre el nuevo rumbo político que promete tomar el país. Sin embargo, el momento que rápidamente explotó en redes sociales fue el show improvisado de Hegedús, quien apareció frente a miles de personas realizando saltos, palmas y movimientos descontracturados mientras alentaba al público a acompañarlo.

PUBLICIDAD

Con una energía desbordante, el dirigente comenzó a moverse al ritmo de la música simulando tocar una guitarra, levantando los brazos y recorriendo el escenario como si se tratara de un recital. El público respondió entre risas, aplausos y celulares en alto registrando una escena poco habitual para un acto político de semejante magnitud.

Zsolt Hegedus celebra la victoria del Partido Tisza en las elecciones parlamentarias húngaras en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Marton Monus
Zsolt Hegedus celebra la victoria del Partido Tisza en las elecciones parlamentarias húngaras en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Marton Monus

No era la primera vez que el dirigente protagonizaba una situación similar. Durante la noche electoral del pasado 12 de abril, cuando el espacio de Magyar celebró su victoria, Hegedús ya había llamado la atención con otro baile que también se volvió viral en internet. Aquella vez había improvisado una coreografía llena de saltos y gestos exagerados que rápidamente generó memes y comentarios en redes sociales.

PUBLICIDAD

Lejos de intentar moderarse para la ceremonia oficial de asunción, el futuro ministro volvió a apostar por el mismo estilo festivo. Incluso, sobre el final de la presentación, logró contagiar a otros dirigentes del nuevo oficialismo, que terminaron sumándose al baile desde uno de los costados del escenario mientras el público acompañaba con palmas.

La escena contrastó con el fuerte mensaje político que dejó la jornada. En su discurso ante el Parlamento, Magyar aseguró que inicia “una nueva etapa” para Hungría y prometió desmontar la estructura política construida por Orbán durante más de una década y media en el poder.

El líder y candidato a primer ministro del partido opositor húngaro Tisza, Peter Magyar, durante una conferencia de prensa en Budapest, Hungría, este lunes 13 de abril de 2026. El partido Tisza ganó las elecciones parlamentarias de Hungría al obtener dos tercios de los votos el 12 de abril. (Elecciones, Hungría) EFE/EPA/TIBOR ILLYES HUNGARY OUT
El líder y candidato a primer ministro del partido opositor húngaro Tisza, Peter Magyar, durante una conferencia de prensa en Budapest, Hungría, este lunes 13 de abril de 2026. El partido Tisza ganó las elecciones parlamentarias de Hungría al obtener dos tercios de los votos el 12 de abril. (Elecciones, Hungría) EFE/EPA/TIBOR ILLYES HUNGARY OUT

“Los húngaros nos dieron la autoridad para terminar con décadas de estancamiento y abrir un nuevo capítulo”, expresó el flamante primer ministro frente a los legisladores.

Uno de los gestos más simbólicos del cambio político fue la reaparición de la bandera de la Unión Europea frente al Parlamento húngaro, algo que no ocurría desde hacía 12 años. La imagen fue interpretada como una señal del intento de Magyar por acercarse nuevamente a Bruselas tras años de tensiones con el gobierno de Orbán, acusado por sus críticos de mantener una postura cada vez más cercana a Rusia y distante de Europa occidental.

Con una amplia mayoría parlamentaria, el nuevo gobierno prometió además recuperar fondos públicos presuntamente malversados y lanzó un ultimátum a funcionarios y jueces vinculados al anterior oficialismo para que presenten su renuncia antes de fin de mes.

El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, el pasado 17 de diciembre de 2025 durante una cumbre de la UE en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET
El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, el pasado 17 de diciembre de 2025 durante una cumbre de la UE en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Entre las prioridades más urgentes de la nueva administración aparece el desbloqueo de más de 20.000 millones de dólares retenidos por la Unión Europea, recursos clave para reactivar la economía y financiar promesas de campaña vinculadas al fortalecimiento del sistema sanitario y educativo.

Temas Relacionados

Zsolt HegedúsHungríaPéter MagyarGobiernoMinistro de Salud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bari se consolida como destino turístico clave en el sur de Italia

En la región de Apulia, esta ciudad capta la atención de viajeros internacionales gracias a su autenticidad, su gastronomía de renombre y su acceso privilegiado a pueblos y playas del Adriático

Bari se consolida como destino turístico clave en el sur de Italia

Funcionarios de China y EEUU celebrarán reuniones comerciales en Corea del Sur previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping

La escala en Seúl está prevista para discutir asuntos vinculados a la economía y a la cooperación mutua, como parte de las consultas previas a la reunión programada entre los mandatarios de Estados Unidos y China en Beijing

Funcionarios de China y EEUU celebrarán reuniones comerciales en Corea del Sur previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping

Los rincones ocultos del Reino Unido para disfrutar vacaciones lejos del turismo masivo

Explorar playas apartadas, pueblos históricos y alojamientos singulares en Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y las islas del Canal permite gozar de un viaje diferente, enfocado en naturaleza, gastronomía local y autenticidad

Los rincones ocultos del Reino Unido para disfrutar vacaciones lejos del turismo masivo

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

“Como alguien se acerque al lugar, todo volará por los aires”, afirmó el presidente norteamericano, durante una entrevista televisiva

Donald Trump advirtió que EEUU vigila con sus satélites la situación del uranio enriquecido iraní

El régimen de Irán envió una respuesta a la propuesta de paz de EEUU a través de Pakistán

La agencia ISNA indicó que el eje central de la respuesta iraní es “poner fin a la guerra y garantizar la seguridad marítima” en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz

El régimen de Irán envió una respuesta a la propuesta de paz de EEUU a través de Pakistán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este será su precio del 10 al 16 de mayo de 2026

¿Cuánto cuesta el gas LP? Este será su precio del 10 al 16 de mayo de 2026

FC Barcelona - Real Madrid, en directo: última hora del partido de LaLiga en vivo

Temblor hoy 10 de mayo en México: sismo de magnitud 4.1 en Chiapas

Denuncian una brutal golpiza a una joven a la salida de un boliche: “La tiraron al piso y le pegaron entre cinco chicas”

Cusco: 107 familias no podrán pasar el Día de la Madre con sus hijos por bloqueos en Bolivia

INFOBAE AMÉRICA

Mujer muere lesionada con arma blanca en la zona costera de El Salvador

Mujer muere lesionada con arma blanca en la zona costera de El Salvador

Bari se consolida como destino turístico clave en el sur de Italia

Funcionarios de China y EEUU celebrarán reuniones comerciales en Corea del Sur previo a la cumbre entre Trump y Xi Jinping

Los rincones ocultos del Reino Unido para disfrutar vacaciones lejos del turismo masivo

Santiago Peña continúa su gira por Asia: el presidente de Paraguay viajó a Filipinas tras su visita de Estado a Taiwán

ENTRETENIMIENTO

Sharon Osbourne confiesa que ayudó a juntar a Freddie Mercury con el mánager que impulsó a Queen

Sharon Osbourne confiesa que ayudó a juntar a Freddie Mercury con el mánager que impulsó a Queen

Steven Van Zandt estuvo a punto de ser Tony Soprano antes de crear al inolvidable Silvio Dante

Dave Grohl habló del duelo, la terapia y el presente de Foo Fighters: “La música es lo que me va a salvar”

Britney Spears sostiene una serpiente en Instagram y dice estar en un “viaje espiritual”

Kevin Bacon fue atacado por un enjambre de abejas y su hija recreó su desesperada huida: “No les gustó mi trabajo”