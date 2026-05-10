Saltos y pasos improvisados: el extravagante baile del futuro ministro de Salud de Hungría durante la asunción de Peter Magyar

Zsolt Hegedus, flamante ministro de Salud de Hungría, volvió a sorprender con un particular baile

Hungría vivió este sábado una jornada histórica con la asunción de Péter Magyar como nuevo primer ministro, poniendo fin a 16 años de gobierno de Viktor Orbán. Pero más allá del fuerte contenido político de la ceremonia, hubo un protagonista inesperado que terminó robándose todas las miradas: Zsolt Hegedus, el hombre elegido para encabezar el Ministerio de Salud, que sorprendió al público con un extravagante baile arriba del escenario.

La celebración, realizada en coincidencia con el Día de Europa, estuvo cargada de simbolismos sobre el nuevo rumbo político que promete tomar el país. Sin embargo, el momento que rápidamente explotó en redes sociales fue el show improvisado de Hegedús, quien apareció frente a miles de personas realizando saltos, palmas y movimientos descontracturados mientras alentaba al público a acompañarlo.

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Con una energía desbordante, el dirigente comenzó a moverse al ritmo de la música simulando tocar una guitarra, levantando los brazos y recorriendo el escenario como si se tratara de un recital. El público respondió entre risas, aplausos y celulares en alto registrando una escena poco habitual para un acto político de semejante magnitud.

Zsolt Hegedus celebra la victoria del Partido Tisza en las elecciones parlamentarias húngaras en Budapest, Hungría, el 12 de abril de 2026. REUTERS/Marton Monus

No era la primera vez que el dirigente protagonizaba una situación similar. Durante la noche electoral del pasado 12 de abril, cuando el espacio de Magyar celebró su victoria, Hegedús ya había llamado la atención con otro baile que también se volvió viral en internet. Aquella vez había improvisado una coreografía llena de saltos y gestos exagerados que rápidamente generó memes y comentarios en redes sociales.

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Lejos de intentar moderarse para la ceremonia oficial de asunción, el futuro ministro volvió a apostar por el mismo estilo festivo. Incluso, sobre el final de la presentación, logró contagiar a otros dirigentes del nuevo oficialismo, que terminaron sumándose al baile desde uno de los costados del escenario mientras el público acompañaba con palmas.

La escena contrastó con el fuerte mensaje político que dejó la jornada. En su discurso ante el Parlamento, Magyar aseguró que inicia “una nueva etapa” para Hungría y prometió desmontar la estructura política construida por Orbán durante más de una década y media en el poder.

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El líder y candidato a primer ministro del partido opositor húngaro Tisza, Peter Magyar, durante una conferencia de prensa en Budapest, Hungría, este lunes 13 de abril de 2026. El partido Tisza ganó las elecciones parlamentarias de Hungría al obtener dos tercios de los votos el 12 de abril. (Elecciones, Hungría) EFE/EPA/TIBOR ILLYES HUNGARY OUT

“Los húngaros nos dieron la autoridad para terminar con décadas de estancamiento y abrir un nuevo capítulo”, expresó el flamante primer ministro frente a los legisladores.

Uno de los gestos más simbólicos del cambio político fue la reaparición de la bandera de la Unión Europea frente al Parlamento húngaro, algo que no ocurría desde hacía 12 años. La imagen fue interpretada como una señal del intento de Magyar por acercarse nuevamente a Bruselas tras años de tensiones con el gobierno de Orbán, acusado por sus críticos de mantener una postura cada vez más cercana a Rusia y distante de Europa occidental.

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Con una amplia mayoría parlamentaria, el nuevo gobierno prometió además recuperar fondos públicos presuntamente malversados y lanzó un ultimátum a funcionarios y jueces vinculados al anterior oficialismo para que presenten su renuncia antes de fin de mes.

El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, el pasado 17 de diciembre de 2025 durante una cumbre de la UE en Bruselas. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Entre las prioridades más urgentes de la nueva administración aparece el desbloqueo de más de 20.000 millones de dólares retenidos por la Unión Europea, recursos clave para reactivar la economía y financiar promesas de campaña vinculadas al fortalecimiento del sistema sanitario y educativo.

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