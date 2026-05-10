Daniel Ricciardo reflexionó sobre el desgaste emocional detrás de la Fórmula 1: “Mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad”

La Fórmula 1 implica una exigencia emocional extrema, marcada por la presión constante, la autocrítica y la dificultad de sostenerse en la elite. En el podcast Drive with Jim Farley, Daniel Ricciardo reflexionó sobre cómo esas experiencias moldearon su relación con la victoria, el retiro y rituales icónicos como el “shoey”.
El ex piloto de Red Bull, Renault y McLaren explicó que el automovilismo de alto nivel lo enfrentó tanto a momentos de euforia como a largos períodos de frustración. Según relató, sus ocho triunfos y 32 podios en más de 250 Grandes Premios reflejan la enorme diferencia entre el esfuerzo invertido y las recompensas obtenidas dentro de la categoría.
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“Hay muchos días que simplemente duelen. Te frustras y parece que mucho de lo que sucede escapa de tu control”, afirmó durante la entrevista. También reconoció que, en varias etapas de su carrera, sintió la necesidad de ocultar sus emociones frente a sus competidores.
“Intentas ocultarlo porque, en un entorno tan competitivo, mostrar vulnerabilidad es una señal de debilidad. Pero seguimos siendo personas y nos afecta”, sostuvo en diálogo con Jim Farley.
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El piloto de 36 años admitió que atravesó períodos de agotamiento mental en los que llegó a cuestionar su continuidad en el deporte. “Varias veces llegué a decir: ‘No quiero seguir’; sentía que necesitaba hacer una pausa”, confesó.
Reflexionar sobre el retiro y el final de la carrera
La decisión sobre el retiro supuso un ejercicio de honestidad consigo mismo. “En 2022 sufrí bastante en McLaren; me dejaron ir y empecé 2023 sin asiento. Pensé: ‘¿Será este el final?’”, relató Ricciardo en el Drive with Jim Farley podcast.
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Frente a las expectativas de quienes lo rodeaban, aseguró que necesitó hacer un ejercicio de honestidad personal para entender qué deseaba realmente, y concluyó que la motivación debía surgir de sí mismo y no de las presiones externas.
Al regresar a la Fórmula 1 a mitad de temporada, una lesión en la mano lo mantuvo fuera durante 10 semanas, acentuando la incertidumbre. Finalmente, asumió que “aceptar que había perdido una parte de mí no fue sencillo, pero hacía falta ser honesto”.
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Ricciardo explicó que el retiro también le trajo alivio y gratitud. “A veces es más difícil aceptar que algo terminó que simplemente seguir sin disfrutarlo”, reflexionó.
La obsesión por ganar y la dificultad para disfrutar
La exigencia interna por mantener la excelencia condujo al piloto a un patrón autocrítico. “Me costaba permitirme disfrutar si no ganaba. En retrospectiva, no era saludable vivir así”, admitió. Incluso después de carreras difíciles, evitar el ocio se convertía en una regla: “Si tras perder salía a cenar con familia o amigos, sentía que no lo merecía”.
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En el transcurso de la entrevista el piloto australiano también definió esa mentalidad como agotadora. “Vivía en un mundo de blancos y negros, juzgando el día según el resultado en pista”. Solo al alejarse vio que, para mantener la pasión y la salud mental, debía permitirse disfrutar pequeños placeres dentro y fuera del automovilismo.
El “shoey” como símbolo cultural y de identidad
El “shoey”, ritual de beber champán en el podio con el propio zapato, se volvió una seña de identidad de Ricciardo. El piloto aclaró que su origen está en Australia, donde algunos amigos lo realizaban como muestra de camaradería y rebeldía: “Era mi forma de recordar y mostrar que sigo siendo australiano, aunque viva lejos”.
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En el Drive with Jim Farley podcast, explicó que este gesto fue también una manera de suavizar la formalidad de la Fórmula 1. “Siempre intenté, a veces incluso con desesperación, mantenerme fiel a mí mismo en un ambiente tan estricto. El ‘shoey’ me permitió relajar el entorno”, comentó.
Después de realizarlo por primera vez, la afición lo incorporó a tal punto que, si no lo repetía, provocaba abucheos: “No era solo para mí; la gente quería ese símbolo, así que continué haciéndolo”.
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Finalmente, involucrar a otros pilotos en el ritual se convirtió en parte esencial de las celebraciones. “Cuando debes hacer que otros beban del zapato, no pueden decir que no; era una pequeña revancha divertida”, recalcó Ricciardo.
Al repasar su trayectoria, Ricciardo sostuvo que, más allá de la presión y el desgaste propios de la competencia, el elemento que le permitió sostenerse en la Fórmula 1 fue la búsqueda permanente de una satisfacción genuina al conducir.
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