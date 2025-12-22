Salud

Por qué dormir y despertar a la misma hora mejora el bienestar

Especialistas en sueño advierten en el podcast “Tengo un Plan” que respetar horarios fijos para acostarse y levantarse es clave para la regulación hormonal, la energía diaria y la prevención de enfermedades en una sociedad que subestima el descanso

Guardar
Dormir y despertar a la
Dormir y despertar a la misma hora fortalece los ritmos biológicos y mejora la calidad del sueño, según expertos en salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir y despertar a la misma hora, en sintonía con los ritmos biológicos, constituye la base de un sueño saludable y de una vida equilibrada, según los expertos Antonio Hernández y Víctor Beguería entrevistados en el podcast Tengo un Plan, en una conversación que explora la importancia de la rutina y la calidad y cantidad de descanso, así como los hábitos de descanso que favorecen el bienestar.

La relevancia de mantener una rutina coherente de sueño y su relación con los ritmos biológicos fue uno de los primeros puntos abordados. “Si nos acostamos y nos levantamos acorde a las horas que idealmente necesita nuestro organismo, el sistema digestivo, sistema neuronal, sistema hormonal, todo va a funcionar de forma equilibrada”, explicó Hernández.

Beguería añadió que la coherencia con la luz solar es fundamental al indicar que es “el principal sincronizador”. Según el especialista, quienes trabajan de noche o mantienen horarios desfasados respecto al ciclo solar pueden experimentar un envejecimiento acelerado y alteraciones en los marcadores de salud, incluso si respetan la regularidad horaria.

El papel de la luz solar y las pantallas

Para explicar el funcionamiento del reloj biológico, Beguería recurrió a una analogía sencilla: “Tenemos como un reloj dentro de nosotros que lleva la cuenta del tiempo que está pasando para que se asegure de que todo nuestro día a día pase cuando tenga que pasar”.

Este reloj central, junto con otros periféricos en los órganos, se sincroniza principalmente con la luz solar. “Intentar exponernos lo antes posible por la mañana a esta luz solar” es una de las recomendaciones clave, mientras que la exposición a la luz azul de las pantallas por la noche puede enviar señales contradictorias al organismo y dificultar el descanso.

La luz solar es el
La luz solar es el principal sincronizador del reloj biológico y favorece el correcto funcionamiento del organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la conversación en Tengo un Plan, los expertos coincidieron en que la sociedad actual tiende a subestimar la importancia del sueño frente a otras tendencias de salud. “Lo que ocurre durante el sueño no lo puedes conseguir la mayoría por ninguna otra vía”, argumentó Beguería.

Hernández complementó esta idea al señalar que el sueño es insustituible en la producción de melatonina, la regulación hormonal y la neuroplasticidad. “Solo se consigue en ese momento, que es además donde se produce la liberación de los factores no trópicos, el BDNF, que nos permite tener neuroplasticidad para adaptarnos a todo aquello que hemos trabajado a lo largo del día”, detalló.

Asimismo, ambos expertos destacaron la dificultad social de priorizar el descanso, ya que implica renunciar a actividades nocturnas y gestionar el estrés.

Calidad, cantidad y consejos para dormir mejor

La calidad y la cantidad
La calidad y la cantidad de sueño son inseparables para una buena salud, según expertos en neurociencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre la clásica dicotomía entre calidad y cantidad de sueño, Beguería sostuvo: “No podemos separar”. Explicó que dormir pocas horas, aun cuando sean de calidad, no alcanza, y viceversa.

Hernández ilustró cómo la eficiencia del sueño depende de alcanzar fases profundas, como la REM, donde se consolidan los aprendizajes y se produce la recuperación neuronal. “Durante el día, el sistema nervioso se activa con el glutamato, pero la consolidación se genera cuando el glutamato cae y se dispara el GABA, permitiendo la integración y nueva formación de dendritas”, explicó.

Además, advirtió que la fragmentación del sueño y la falta de inhibición del sistema nervioso central pueden asociarse a enfermedades neurodegenerativas.

En cuanto a la cantidad ideal de horas de sueño, Beguería señaló que existen diferencias individuales: “La respuesta aquí es lo que necesite la persona para despertarse fresca en su día a día y sentir que no tiene sueño, que puede rendir bien durante el día y que se ha recuperado”.

Despertarse fresco y rendir bien
Despertarse fresco y rendir bien durante el día son indicadores clave de un sueño suficiente y de calidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la media recomendada oscila entre siete y ocho horas, insistió en la importancia de adaptar el horario a las necesidades personales y de asegurar que el tiempo en la cama permita alcanzar ese rango. “Muchas veces queremos mejorar el sueño, pero la disponibilidad del hueco que le estás haciendo en tu día a día es menor a las que necesitas. Ahí ya vas mal”, advirtió.

Los expertos ofrecieron también consejos prácticos para mejorar la calidad del sueño. Beguería sugirió que la alarma debería sonar antes de dormir, no solo al despertar. Hernández recomendó cenar ligero y con suficiente antelación, señalando que los hábitos nocturnos, como cenar tarde y ver series en la cama, perjudican el descanso.

“Cenar muy cerca de dormir es desastroso, porque luego vas a tener reflujo por la noche, la digestión está pesada. Es desastroso para el sueño”, afirmó.

Beguería añadió que la elevación de la melatonina antes de dormir interfiere con el metabolismo de la glucosa, por lo que cenar tarde puede provocar picos glucémicos más altos y afectar la recuperación nocturna.

En la recta final de la conversación, los especialistas recordaron que el cuerpo, a través de sus mecanismos internos, suele registrar con mayor precisión el estado de salud que la propia percepción consciente. Esta sabiduría biológica resalta la importancia de atender las señales del organismo y priorizar el descanso como pilar esencial del bienestar.

Temas Relacionados

Sueño saludableRitmos biológicosCalidad del sueñoHábitos de descansoTengo un PlanNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

El enemigo silencioso del envejecimiento saludable: qué es el inflammaging y por qué importa, según Harvard

Especialistas analizan un proceso biológico vinculado al paso del tiempo y su posible impacto en la salud

El enemigo silencioso del envejecimiento

Los 10 alimentos ricos en proteínas que recomiendan los expertos para fortalecer los músculos y cuidar el corazón

Especialistas en salud detallan opciones accesibles que suman variedad y aportan beneficios comprobados. Cómo elegir los ingredientes ideales para mantener la vitalidad y el funcionamiento óptimo del organismo, según Cleveland Clinic

Los 10 alimentos ricos en

Más allá del café: beneficios, límites diarios y riesgos de consumir cafeína en exceso

Especialistas advierten que su ingesta habitual requiere atención a la dosis y los horarios. Cuándo conviene ajustar la rutina para evitar complicaciones a largo plazo, según expertos en neurología y medicina deportiva

Más allá del café: beneficios,

Dormir bien o hacer ejercicio: qué da más energía y cuál debe priorizarse para alcanzar el bienestar, según la ciencia

Un estudio realizado en Australia analizó ambos comportamientos en más de 70.000 adultos. Cómo mantener niveles altos de vitalidad y adoptar rutinas saludables en la vida cotidiana

Dormir bien o hacer ejercicio:

Qué es el síndrome de dolor regional complejo, una enfermedad poco común que debe ser atendida sin demoras

Desde ardor persistente hasta debilidad, los síntomas de esta patología pueden variar en intensidad y evolución. La importancia de un diagnóstico certero, según especialistas de Mayo Clinic

Qué es el síndrome de
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y el técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

Los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate: el sorprendente ranking

TELESHOW
El festejo de Flor Vigna

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

Las fotos en bikini de Evangelina Anderson: se declaró soltera y tuvo llamativas interacciones con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

El lado oscuro de la

El lado oscuro de la Navidad: historias reales de delitos cometidos bajo la figura de Papá Noel

Aprender jugando: un estudio afirma que el entorno es clave en el desarrollo cognitivo infantil

El guiño oculto de “Volver al Futuro II” que reveló un futuro sin distopías

El motivo por el que se intercambian regalos en Navidad y cómo nació la tradición

La historia de Colleen Stan, la joven que desapareció al hacer dedo y sobrevivió a siete años de cautiverio