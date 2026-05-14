“Si aumentamos nos fundimos, y si no aumentamos también”: panaderos advierten una fuerte suba del pan

La Federación de Panaderos de Merlo estima que el kilo de pan debería costar entre 4.500 y 5.000 pesos para cubrir costos

El precio del pan enfrenta un aumento inminente. Panaderos afirman que el constante incremento en el costo de los insumos hace difícil sostener los precios actuales. La harina subió más del 20% en los últimos meses y prevén que el alza impacte directamente en el bolsillo de los consumidores. La situación se agrava porque, además del alza en la harina, los valores de las grasas, margarinas y tarifas de servicios también se elevaron, lo que genera presión sobre la estructura de costos en las panaderías.

Panaderos en alerta por la crisis de costos

Martín Pinto, presidente de la Federación de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), expuso en diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer: “Nosotros necesitamos aumentar. Hace diez meses que no tocamos el producto del precio del pan”. Pinto describió una tensión creciente en el sector, donde la dificultad para trasladar los costos al valor final del producto intensifica un escenario de crisis.

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Según precisó Pinto, “hoy tenemos un precio mínimo sugerido en Merlo de $2.800 el kilo en los barrios y $3.300 en la zona céntrica. Hoy necesitamos tener un pan no menos de $4.500 a $5.000 como para decir el panadero sale, paga todo y tiene una mínima diferencia de ganancia.” La estimación de aumento ronda el 20%, pero Pinto sostiene que el ajuste no es viable, dadas las condiciones de consumo actuales. Consultado sobre la posibilidad de ajustar precios, Pinto fue contundente: “Si aumentamos, nos fundimos, y si no aumentamos, nos fundimos igual”.

El precio de la harina aumentó más del 20% en los últimos meses y presiona sobre el valor final del pan en el AMBA

La caída en el consumo y el impacto social

El consumo de pan disminuyó notablemente. Pinto detalló: “En estos primeros tres meses del año tuvimos un 45% menos de venta de pan comparado al año anterior. Y si vos lo sumás en los dos años, tenemos un 60% menos de baja”. La demanda de otros productos como facturas, masitas y tortas también cayó drásticamente. “El sanguchito de miga no se hace más, la rosca de Pascua este año, en mi caso vendí doce roscas de Pascua, cuando en el 2023, 2022, una semana antes de las Pascuas ya tenía cien roscas pedidas”.

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Respecto a la situación de los consumidores, Pinto señaló: “Vos le aumentás $50 más, $100 más y ya no te compra. Hoy viene con los mismos $500 que hace seis meses atrás y hace seis meses atrás era tres cuartos de pan y hoy son tres flautitas de $500”.

Un escenario inédito para las panaderías argentinas

Pinto remarcó que la combinación de aumentos de insumos, servicios y alquileres lleva a tener que renegociar constantemente los costos para sostener el negocio. Según el dirigente, “en las últimas dos semanas tuvimos un 15% de aumento de la harina y ya nos avisaron que la semana que viene vuelve a aumentar”. En relación a la historia del sector, subrayó: “Ni en la dictadura militar, ni en el Cordobazo, ni en los ‘80, ni en los ‘90, ni en el 2001, ni en la pandemia pasamos esto. Esto es la primera vez en la historia que está pasando en el gremio”.

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Las consecuencias sociales se sienten en el día a día, con testimonios sobre el deterioro en el poder adquisitivo de los mayores: “Los abuelos o compran pan o compran remedios”. Pinto enfatizó la gravedad del escenario: “Hoy la panadería se sostiene con el poco pan que vende”.

Panaderos advierten que los incrementos en grasas, margarinas y tarifas de servicios agravan la crisis en el sector (Imagen ilustrativa Infobae)

El dirigente aseguró que, en el último tiempo, el único cambio visible en la clientela es el aumento de personas que se acercan a pedir ayuda en lugar de comprar productos. Según datos de la Federación de Panaderos de Merlo, en los últimos dos años y algunos meses cerraron 2.800 panaderías.

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Respecto a posibles medidas del Gobierno, Pinto explicó: “No hay nada. Nos sentaron en la Secretaría de Comercio, la reunión duró cinco minutos y nos dijo: ‘No va a haber ningún, ningún precio pisado, no va a haber subsidio, no va a haber nada. Acá queremos un mercado competitivo y que el subsista el que tenga que subsistir y el que no, que, que se dedique a otra cosa’”, concluyó.

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