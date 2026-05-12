Salud

Consumir aceitunas a diario ayudaría a reducir el colesterol: por qué es clave lavarlas

Ricas en ácidos grasos monoinsaturados y vitamina E, su consumo regular se asocia a menor riesgo cardiovascular, aunque el proceso de curado eleva su contenido de sodio

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El consumo regular de aceitunas aporta grasas monoinsaturadas y antioxidantes que benefician la salud cardiovascular, según la Fundación Española del Corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo regular de aceitunas puede aportar beneficios a la salud cardiovascular gracias a su contenido de grasas monoinsaturadas y antioxidantes naturales. Sin embargo, el proceso de curado eleva su contenido de sodio, lo que representa un riesgo para personas con predisposición a la hipertensión arterial.

Una porción estándar de aceitunas, equivalente a 28 gramos, contiene entre 248 y 525 miligramos de sodio, lo que equivale al 11 % y 23 % de la ingesta máxima diaria recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta cifra puede incrementarse en variedades rellenas, marinadas o enlatadas, por lo que los especialistas en nutrición aconsejan limitar la cantidad, elegir versiones bajas en sodio y combinarlas con alimentos frescos y pobres en sal para optimizar sus beneficios y reducir los riesgos asociados.

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Las aceitunas se destacan por su aporte de grasas saludables y compuestos antioxidantes, principalmente ácidos grasos monoinsaturados y polifenoles, los cuales ayudan a reducir los niveles de colesterol LDL y a combatir el daño oxidativo, según la Fundación Española del Corazón y la American Heart Association.

Además, contienen vitamina E, vitamina A, calcio, cobre e hierro, y son bajas en carbohidratos y calorías, lo que las convierte en un complemento nutritivo dentro de una dieta equilibrada. Su composición es similar a la del aceite de oliva, uno de los pilares de la dieta mediterránea.

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Primer plano de una mujer adulta con expresión de angustia, sentada, tomándose el pecho con ambas manos sobre una luz roja intensa.
Las aceitunas presentan un alto contenido de sodio debido al curado, por lo que especialistas recomiendan limitar la cantidad para prevenir hipertensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal inconveniente nutricional de las aceitunas es su contenido de sodio, consecuencia del proceso de curado y conservación. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), por cada gramo extra de sodio consumido al día, el riesgo de padecer enfermedades cardíacas aumenta un 4 % y el de sufrir un accidente cerebrovascular crece un 6 %.

Las guías internacionales, como las de la American Heart Association y la Sociedad Europea de Cardiología, recomiendan que los adultos no superen los 2.300 miligramos de sodio diarios, y sugieren un límite ideal de 1.500 miligramos para personas con factores de riesgo cardiovascular. Dado que otros alimentos procesados como quesos, embutidos y conservas también aportan sodio, resulta fundamental contabilizar la ingesta total diaria para evitar exceder los valores recomendados.

Evidencia científica sobre el perfil lipídico y antioxidante de las aceitunas

Diversos estudios epidemiológicos, publicados en la revista médica The Lancet y validados por el portal de estadísticas alemán Statista, demuestran que la inclusión regular de alimentos ricos en grasas monoinsaturadas —como las aceitunas y el aceite de oliva— caracteriza la dieta mediterránea y se vincula con una menor incidencia de enfermedades cardiovasculares y una mejor salud metabólica.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Diversos estudios asocian la inclusión moderada de aceitunas y aceite de oliva en la dieta mediterránea con menor incidencia de enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, especialistas de la Sociedad Española de Cardiología advierten que la cantidad y frecuencia de consumo determinan el equilibrio entre el beneficio aportado por los lípidos saludables y el riesgo derivado del sodio.

Integrar aceitunas en una alimentación saludable es posible si se hace con moderación y aplicando ciertas estrategias prácticas. Los expertos recomiendan limitar la porción diaria a entre cinco y diez unidades y priorizar las versiones con bajo contenido de sal. Para minimizar el impacto del sodio, se aconseja combinarlas con vegetales frescos y utilizar aliños simples a base de aceite de oliva virgen extra y jugo de limón, evitando aderezos industriales ricos en sal.

Un método adicional recomendado por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria consiste en enjuagar o remojar las aceitunas antes de consumirlas, lo que puede reducir su contenido de sodio hasta en un 30 %. La lectura atenta del etiquetado nutricional es crucial para identificar las opciones más adecuadas.

Claves para la inclusión saludable de aceitunas en la dieta diaria

Manos sostienen un colador con aceitunas verdes y negras bajo un grifo de cocina del que cae agua, en un fregadero de acero inoxidable.
Remojar o enjuagar las aceitunas antes de consumirlas puede disminuir su contenido de sal hasta en un 30%, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para aprovechar los beneficios de las aceitunas sin exceder los límites de sodio recomendados, conviene alternar entre diferentes variedades, controlar la cantidad diaria —entre cinco y diez unidades— y finalizar la preparación lavándolas o remojándolas, lo que puede reducir su contenido de sal hasta en un 30 %, según la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Es recomendable leer el etiquetado nutricional para identificar opciones con menos sodio y evitar ingredientes añadidos.

Combinar las aceitunas con alimentos frescos y poco procesados, como vegetales y aliños simples de aceite de oliva virgen extra y jugo de limón, potencia su valor nutritivo y ayuda a mantener baja la ingesta de sal. Incluirlas en una dieta variada, rica en frutas, verduras y grasas saludables, permite disfrutar de su perfil nutricional sin aumentar los riesgos asociados al sodio.

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