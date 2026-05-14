El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto

Mientras el telón aún permanece cerrado y la cuenta regresiva avanza, el verdadero espectáculo de Charlie y la fábrica de chocolate se despliega lejos de las butacas del Gran Rex. En un galpón audiovisual en Villa Ortúzar, el elenco se sumerge en largas sesiones de ensayo donde la creatividad y la determinación marcan el ritmo. Allí, Agustín Rada Aristarán —encargado de interpretar a Willy Wonka—, Mery del Cerro, Sebastián Almada y los jóvenes actores afinan cada movimiento, rodeados de vestuarios, estructuras imponentes y rituales grupales que anticipan la energía que pronto se trasladará al escenario.

En ese marco, Teleshow tuvo acceso a uno de los ensayos del elenco para espiar la fábrica de chocolates desde adentro. En una especie de galpón audiovisual, ubicado en el barrio porteño de Villa Ortúzar, Agustín Rada, Mery del Cerro, Sebastián Almada y los pequeños actores se preparan para repasar los números iniciales y dar rienda suelta a la magia. Según explica Carlos Rottemberg, el lugar funciona como un set teatral, listo para realizar pruebas de vestuario, montajes de ensayos y un espacio para la creatividad.

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Antes de que comience la magia, el productor anuncia la gran demanda que vive el espectáculo. A semanas del estreno, el espectáculo cuenta con 14.560 entradas vendidas, razón por la cual, la producción decidió agregar un función más por día y agregar un cuarto elenco de niños para satisfacer el pedido del público.

A espaldas de Rottemberg, una estructura de madera de más de 10 metros de largo, compuesta por cuatro escalones y costados curvos, se destaca en el paisaje. A su alrededor, parte del elenco de actores se sienta para observar a sus compañeros, quienes, a pesar de no tener su vestuario, se ponen en la piel de sus personajes.

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Agustín Rada durante los ensayos de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Crédito: @pochoph)

Agustín Rada ultima detalles para su debut como Willy Wonka (Crédito: @pochoph)

Así, la música suena y dos presentadores trasladan narrativamente a los presentes al descubrimiento del primer ganador del ticket dorado. Se trata de un pueblo entre colinas, en Bavaria. Allí aparece Denise Cotton, la señora Gloop, mamá de Augustus. Luego, los mismos conductores llevan la historia a Rusia, dando lugar a Sebastián Holz, quien interpreta al señor Salt, papá de Veruca.

La tercera ganadora del ticket está en California, conocida por masticar chicles. Desde las gradas, la voz de Marcelo Albamonte atrae todas las miradas. Por último, Dolores Ocampo se presenta como la señora Teavve. A un costado, mientras transcurren cada una de estas escenas, Wonka y Charlie observan las noticias, enterándose de los ganadores de cada ticket.

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Tras la finalización del ensayo, Sebastián Almada recibe a Teleshow y explica cómo lleva los nervios por el estreno: “Nunca había hecho un musical de esta envergadura. Ni una obra de teatro tan grande. Es espectacular, y yo estoy muy tranquilo porque sé el texto, ya chusmeé los renders de escenografía y todo lo que no vemos acá, y son increíbles los efectos especiales”.

El detrás de escena de los ensayos de Charlie y la Fábrica de Chocolate

En cuanto a los detalles que restan ajustar, Almada confiesa: “Nosotros dividimos en primer acto y segundo acto, aunque no haya intervalo. Todo el primer acto ya lo sabemos de memoria. El segundo, que es cuando entran a la fábrica, todavía le falta ensayo, pero bueno, faltan veintipico de días. Me genera expectativa qué va a decir el público porque estamos tan seguros de lo que vamos a poner arriba del escenario que estoy esperando la respuesta de ellos”.

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Lejos de la calma que muestra ‘el abuelo de Charlie’, Willy Wonka expresa su ansiedad por la cuenta regresiva. “Cuanto más cerca la fecha, más nervios. Hay dos canciones que sigo trabajando que son muy trabalenguas o que dicen frases muy parecidas una de la otra. Y que no se puede chamullar. Tenés que decir lo que tenés que decir”, confiesa Agustín Rada Aristarán.

En cuanto a su rutina de entrenamiento, el comediante revela que pasa la mayor parte del día pensando en este personaje, al cual considera el más desafiante de su carrera: “Yo entreno todos los días, entreno calistenia, el físico. Y lo que hago es que en los descansos, entre ejercicio y ejercicio, pongo una canción. Esos dos minutos o tres minutos que tengo que descansar entre serie y serie, ahí canto la canción. Y eso me sirve porque hago muchas series, muchas veces repito la canción. Así me obligo, es una hora que estoy entrenando, una hora que tengo que repetir, repetir y repetir”.

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El equipo de los chocopapis integrado por Denise Cotton, Marcelo Albamonte, Dolores Ocampo y Sebastián Holz (RSFOTOS)

De una forma similar lo vive Mery del Cerro, quien interpreta a la mamá de Charlie en la obra relató la expectativa que siente por el estreno: “No me digas la cantidad de días, porque no los tengo contados. Yo creo que los nervios van a ir aumentando cuando nos pongan el micrófono, cuando estemos en el Gran Rex, cuando probemos sonido. También eso está buenísimo porque es la adrenalina que tiene que suceder y que también es como un poco la magia lo que después ves en el escenario”.

Respecto de su estado de salud, el cual había llamado la atención de sus seguidores, la actriz reveló: “Estoy súper bien. Lo que subí de los sueros es un lugar donde se trabaja con terapia regenerativa, que está buenísimo para cuando tenés algunas vitaminas que por ahí te hacen falta”.

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Luego, del Cerro agregó: “Uno llega a una determinada edad en donde hay un montón de suplementos y cosas que está buenísimo tenerlas presentes”, y cerró hablando del desafío que representa para ella este papel: “Era como algo que yo anhelaba mucho y cuando me preguntaban qué anhelaba hacer, yo decía: ”Estar en un musical". No paso por alto el agradecimiento de poder estar trabajando de lo que me gusta y lo que me hace feliz“.

Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto (RSFOTOS)

El musical también representa una gran experiencia para otros actores, quienes nunca habían integrado una superproducción de este estilo.

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Al respecto, Dolores Ocampo, una de las chocopapis, detalla: “Esta es la primera vez que haría tres funciones de la misma obra. Siempre hice dos, pero nunca tres. Sí, por ahí dos y otra de otra obra, pero nunca tres de la misma. Así que va a ser una experiencia nueva para mí, e intensa. Esto resiste porque el grupo está buenísimo y porque realmente nos llevamos bien y nos divertimos”.

En esa línea, Marcelo Albamonte subrayó los beneficios con los que cuenta el elenco: “Tenemos una kinesióloga a disposición también para atendernos. Pero sobre todo a los bailarinres, porque ponen mucho el cuerpo realmente. Están todas las condiciones dadas para que podamos llevar adelante de manera excelente el triplete de funciones, que para mí también creo que nos va a poner a prueba”.

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Mery del Cerro junto a Agustín Rada y Sebastián Almada (RSFOTOS)

Por último, Holz también se refirió a la modificación que sufrió la agenda del show, sumando una tercera función por día: “Como decía Rottemberg, para esta altura La sirenita había vendido esta cantidad de entradas aproximadamente y fue uno de los mayores éxitos que ha habido, así que esto es una buena señal también para lo que le espera a Charlie”.

El gran secreto que la obra, ni ningún integrante del elenco, ha revelado es el misterio de los Oompa Loompa, los ayudante de Wonka en la historia. “Esa es la frutilla de la torta. No lo van a ver hasta el estreno, pero yo te puedo asegurar que hay técnicos trabajando para que se vean los Oompa Loompa. Es maravilloso”, comentó Almada al respecto.

Por su parte, Sebastián Holz explicó: “Los vamos descubriendo nosotros en estos ensayos de a poquito. No se puede decir nada, es top secret. Eso lo van a descubrir en las funciones, pero tienen mucho trabajo atrás, mucho trabajo del equipo creativo. Hay una parte de titiriteros también, que estuvieron haciendo algunas investigaciones. Son sorprendentes y aparecen de muchas maneras distintas”.