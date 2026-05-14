Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

La última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje quedó conformada por seis nominados en riesgo de eliminación (Video: GH, Telefe)

Las emociones y los sobresaltos no dan tregua en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Tras la impactante doble eliminación de Grecia Colmenares y Lolo Poggio en la “placa planta”, la casa más famosa del país volvió a entrar en clima de tensión con una nueva gala de nominaciones que dejó conformada la última placa previa al esperado repechaje. Esta semana, la definición será clave: no solo marca el cierre de una etapa, sino que anticipa el regreso de exjugadores y la llegada de caras nuevas en la competencia.

Apenas se despidió a Grecia y Lolo, los jugadores que siguen en carrera pasaron por el confesionario para una nominación cargada de nervios y estrategia. Santiago del Moro anunció el mecanismo especial que tendrá la placa: durante las primeras 24 horas, el voto será positivo, es decir, los televidentes deberán elegir a quién quieren salvar. Después de esa instancia, la placa pasará a ser negativa hasta el domingo, cuando el menos votado abandonará la casa justo antes del repechaje.

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La placa de nominados quedó conformada por seis participantes que, hasta ahora, supieron destacarse por su juego, personalidad o participación en las grandes polémicas del reality. Los nombres en riesgo de eliminación son: Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juan “Juanicar” Caruso, Franco Zunino y Luana Fernández.

Los nominados son Danelik Galazán, Tamara Paganini, Eduardo Carrera, Juan Caruso, Franco Zunino y Luana Fernández

El proceso de nominación arrojó el siguiente resultado: Danelik fue la más votada por sus compañeros, sumando siete votos, seguida por Tamara con seis. Eduardo y Zunino recibieron cuatro cada uno, mientras que Luana se quedó con tres. El resto de los jugadores también recibió votos, pero no los suficientes para ingresar en la placa final.

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La modalidad mixta elegida por la producción agrega una dosis de incertidumbre y estrategia al juego. Primero, el público podrá salvar a sus favoritos a través del voto positivo, y el jueves 14 de mayo los jugadores más votados bajarán de placa. Luego, la votación será negativa y el domingo 17, durante la gala de eliminación, se conocerá al último expulsado antes del inicio del repechaje.

En cuanto a los votos individuales, la distribución mostró cómo las alianzas y rivalidades siguen marcando el ritmo dentro de la casa. Cinzia votó a Emanuel y Zunino, Pincoya a Zilli y Tamara, Zilli a Cinzia y Tamara, La Bomba Tucumana a Tamara y Luana, Emanuel a Luana y Danelik, Tamara a La Bomba y Eduardo, Manuel a Danelik y Zunino, Danelik a Juanicar y Emanuel, Luana a Danelik y Juanicar, Titi a Danelik y Zunino, y Juanicar a Eduardo y Zunino. Cabe destacar que los votos de Eduardo Carrera fueron anulados por decisión de Daniela De Lucía, la última eliminada.

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El resultado de las nominaciones expuso las alianzas y rivalidades estratégicas entre los participantes dentro de la casa

La estructura de la placa anticipa un final abierto y una semana de máxima expectativa. En redes sociales, los fans ya debaten sobre quién debería salir y quién merece quedarse para pelear por un lugar en la recta decisiva del reality. La inminente llegada del repechaje añade presión: los jugadores saben que, además de sobrevivir a la placa, deberán prepararse para la competencia con exjugadores y nuevos ingresos, que suelen alterar por completo el tablero de alianzas y estrategias.

La producción ya confirmó que el domingo será la gala de eliminación y, al término de esa jornada, se abrirán las puertas para el regreso de figuras como Yisela “Yipio” Pintos y la reconocida actriz Andrea del Boca, que abandonaron la casa por motivos personales pero ahora tienen la oportunidad de volver a pelear por el premio mayor. También hay expectativa por el posible regreso de Brian Sarmiento, Solange Abraham y Carmiña Masi, entre muchos otros exjugadores que buscan revancha tras sus salidas.

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