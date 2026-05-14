Salud

Especialistas proponen un plan personalizado para que deportistas con riesgo cardíaco puedan seguir activos

Cardiólogos sostienen que un control adecuado es clave. Resaltaron que los avances en diagnóstico y tratamiento permiten personalizar la actividad física y reducir riesgos

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La medicina deportiva abre nuevas posibilidades a los atletas con condiciones cardíacas, adaptando planes de entrenamiento y controles médicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la actualidad, los problemas cardíacos no siempre marcan el fin de la carrera deportiva ni la práctica recreativa. De acuerdo con el Dr. Elijah Behr, cardiólogo de Mayo Clinic Healthcare en Londres, existe una tendencia creciente a permitir que más deportistas diagnosticados con afecciones cardíacas puedan continuar activos, siempre que reciban un tratamiento y seguimiento personalizado. El abordaje integral involucra médicos, clubes, instituciones educativas y familiares, con el objetivo de ajustar la actividad física a las necesidades y condiciones de cada paciente.

Según el especialista, investigaciones recientes permitieron comprender mejor el riesgo real de paro cardíaco en jóvenes deportistas con enfermedades como el síndrome del intervalo QT prolongado, un trastorno eléctrico del corazón que puede provocar arritmias graves. El Dr. Behr resaltó que la mayoría de los casos de paro cardíaco tienen como causa una afección de base que deja cicatrices en el tejido cardíaco y predispone a complicaciones en el ritmo. Estas conclusiones surgen de estudios internacionales publicados en revistas científicas y citados por medios especializados, como la revista SportLife.

PUBLICIDAD

Un avance clave para quienes sufrieron un evento cardíaco es el desfibrilador cardioversor implantable. Este pequeño dispositivo monitorea la actividad eléctrica del corazón y, si detecta una arritmia peligrosa, aplica una descarga para restablecer el ritmo normal. En palabras del médico, estos aparatos son herramientas eficaces para salvar vidas y permitir la reincorporación al deporte bajo control médico. La decisión de implantar el desfibrilador depende de la evaluación individual y el nivel de riesgo, además de la historia clínica del paciente.

Riesgos, prevención y moderación de la actividad

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 12 marzo
Un enfoque individual y consensuado permite a deportistas con enfermedades cardíacas disfrutar los beneficios del ejercicio (Freepik)

Estudios sobre muerte súbita publicados en los últimos años muestran que la incidencia de este evento puede duplicarse en deportistas con afecciones cardíacas, especialmente bajo esfuerzo extremo. Sin embargo, la mayoría de las muertes cardíacas súbitas ocurren fuera del contexto deportivo. El especialista explica que, en atletas de más edad, existe una mayor tendencia a problemas de ritmo y arterias coronarias tras años de actividad intensa. Se cree que esto podría deberse a la sobrecarga intermitente de presión y frecuencia cardíaca, aunque todavía se requieren más investigaciones para comprender en profundidad este fenómeno.

PUBLICIDAD

El cardiólogo aclara que el ejercicio, en general, aporta grandes beneficios para la salud física y mental, incluso en personas con antecedentes cardíacos. Por eso, la clave es evitar restricciones innecesarias y lograr un equilibrio adecuado entre la seguridad y el deseo del paciente de mantenerse activo. Un abordaje flexible y consensuado mejora la adherencia al tratamiento y favorece el bienestar general del deportista.

Adaptar el deporte a cada condición cardíaca

En situaciones donde el ejercicio pueda agravar la afección cardíaca o aumentar el riesgo de paro, los cardiólogos ajustan la intensidad y duración de la actividad. Se recurre a medicamentos para controlar la frecuencia cardíaca y, si es necesario, se recomienda a los deportistas migrar hacia disciplinas menos exigentes. Esta adaptación resulta especialmente desafiante para atletas competitivos, que a veces deben modificar sus expectativas o incluso cambiar de deporte para continuar participando.

Representación digital de una red de vasos sanguíneos rojos y glóbulos rojos. Ondas de actividad y lecturas de presión arterial (140/90, 160/100) son visibles.
Nuevos dispositivos y mejores diagnósticos autorizan la práctica deportiva segura en atletas con afecciones cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acompañamiento psicológico y el diálogo abierto entre médico y paciente resultan fundamentales en este proceso de adaptación. El objetivo es que el deportista pueda tomar decisiones informadas y sostener la motivación, factores clave para el éxito del plan de tratamiento.

Beneficios del ejercicio y recomendaciones actuales

La medicina deportiva actual recomienda un enfoque individualizado para los deportistas con problemas cardíacos, combinando controles regulares, tecnología y ajustes personalizados en la actividad física. El trabajo en equipo entre médicos, entrenadores y deportistas resulta fundamental para definir un plan seguro y efectivo. Además, el acceso a controles periódicos y nuevas tecnologías, como el monitoreo remoto de dispositivos cardíacos, contribuye a una práctica deportiva más segura y adaptada a cada necesidad.

El Dr. Behr sostiene que, en la gran mayoría de los casos, la permanencia en el deporte sigue aportando beneficios y mejora la calidad de vida de los pacientes. El desafío es encontrar el equilibrio adecuado y evitar restricciones innecesarias, priorizando la seguridad y el bienestar a largo plazo.

En definitiva, las nuevas pautas médicas proponen que cada deportista con riesgo cardíaco reciba un plan de actividad física adaptado a su situación, lejos de la prohibición absoluta. Los avances en diagnóstico y tratamiento, junto con el seguimiento profesional, permiten que la mayoría de los pacientes continúe practicando deporte, con beneficios para la salud física y mental. La clave radica en la personalización, la evaluación médica regular y el trabajo en equipo para minimizar los riesgos y maximizar la calidad de vida.

Temas Relacionados

Medicina DeportivaEnfermedades CardíacasPrevención Paro CardíacoDispositivos MédicosNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Por la mañana o la noche? Cuándo comer nueces para multiplicar sus beneficios

La melatonina, el triptófano y los ácidos grasos omega-3 de este fruto seco generan efectos distintos según el horario en que se incorporan a la dieta

¿Por la mañana o la noche? Cuándo comer nueces para multiplicar sus beneficios

Por qué la menta podría ser una aliada clave contra la hipertensión, según un nuevo estudio

Un ensayo clínico publicado en PLOS One demostró una caída de hasta 8,5 mmHg en la tensión arterial tras solo 20 días en pacientes que aún no requieren medicación. Qué tener en cuenta

Por qué la menta podría ser una aliada clave contra la hipertensión, según un nuevo estudio

Niebla mental, burnout o cortisol alto: cuándo el cansancio es señal de alarma

El 34% de los adultos en edad laboral reporta deterioro cognitivo persistente, según estudios recientes. Cómo reconocer la fatiga cognitiva y qué hábitos ayudan a prevenirla, según especialistas

Niebla mental, burnout o cortisol alto: cuándo el cansancio es señal de alarma

Los errores en la dieta proteica que los especialistas asocian con fatiga, hambre constante y pérdida de masa muscular

El auge de los alimentos enriquecidos y los suplementos modificó la manera en que muchas personas organizan sus comidas diarias. Un análisis presentado por The Telegraph explicó cuáles son las conductas más frecuentes que pueden perjudicar el equilibrio nutricional y afectar el rendimiento físico durante la mediana edad

Los errores en la dieta proteica que los especialistas asocian con fatiga, hambre constante y pérdida de masa muscular

3 desayunos recomendados por expertos para aumentar la masa muscular y potenciar el rendimiento físico

Ajustar la combinación y cantidad de nutrientes en la primera comida influye en la recuperación y el equilibrio, con recomendaciones específicas para dietas veganas o con alto gasto calórico

3 desayunos recomendados por expertos para aumentar la masa muscular y potenciar el rendimiento físico

DEPORTES

La previa de México 86: una reunión decisiva, la pelea definitiva entre Maradona y Passarella y una frase premonitoria de Bilardo

La previa de México 86: una reunión decisiva, la pelea definitiva entre Maradona y Passarella y una frase premonitoria de Bilardo

Cuánto cobrarán los equipos argentinos por los jugadores que sean citados al Mundial

La promesa argentina que eligió la universidad en Estados Unidos, sorprendió en Córdoba y encontró una nueva chance en el tenis

“Caretas”: el durísimo posteo de Di María contra Diego Milito y los que cuestionaron el arbitraje tras el triunfo de Rosario Central

10 frases de Coudet tras la clasificación de River: de las ausencias de Kendry Páez y Subiabre a las lesiones de Acuña y Montiel

TELESHOW

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

El detrás de escena de Charlie y la Fábrica de Chocolate: ensayos, rituales y secretos previos al estreno

Agustín Rada contó cómo es su rutina de entrenamiento para su debut como Willy Wonka

Así quedó la última placa de Gran Hermano Generación Dorada antes del repechaje: quiénes son los nominados

Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro ideal para el invierno en la premiere de Nada entre los dos

Quiénes fueron los dos jugadores eliminados en la “Placa Planta” de Gran Hermano Generación Dorada

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania: “La presión sobre Moscú debe continuar”

Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania: “La presión sobre Moscú debe continuar”

Los cancilleres del BRICS se reunieron en India con la guerra en Irán y la crisis petrolera como ejes centrales de la agenda

Hallaron el cuerpo de la segunda y última soldado estadounidense que permanecía desaparecida en Marruecos

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles balísticos contra Kiev: al menos un muerto y 16 heridos

EEUU aseguró que tiene el apoyo de más de 110 países en su resolución sobre la reapertura de Ormuz en la ONU