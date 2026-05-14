Economía

Plazo fijo: cuánto hay que invertir para ganar $200.000 por mes en mayo 2026

Existe una diferencia de hasta 9 puntos porcentuales entre las tasas que ofrece cada entidad financiera, lo que se traduce en brechas millonarias al momento de realizar la operación

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FOTO DE ARCHIVO-Una persona cuenta billetes de pesos argentinos en una tienda de Buenos Aires, Argentina. Dic 11, 2025. REUTERS/Francisco Loureiro
FOTO DE ARCHIVO-Una persona cuenta billetes de pesos argentinos en una tienda de Buenos Aires, Argentina. Dic 11, 2025. REUTERS/Francisco Loureiro

Las tasas de interés que las entidades financieras informaron al Banco Central (BCRA) este martes muestran una nueva reducción respecto de la semana anterior. Varios bancos recortaron sus tasas nominales anuales (TNA) en los últimos días: el Banco Nación, por ejemplo, pasó de ofrecer un 18,50% a un 17,50% anual, mientras que Macro redujo su tasa del 19,00% al 18,00% anual. Otras entidades también redujeron sus tasas en el mismo período.

Pese a esto, el plazo fijo tradicional en pesos sigue siendo una de las alternativas de ahorro más consultadas por quienes buscan un instrumento de bajo riesgo y operatoria simple. Para quien busca obtener una ganancia mensual de $200.000 a través de un plazo fijo a 30 días, el capital a depositar varía de manera considerable según la institución que se elija. En el extremo más conveniente del mercado, la inversión necesaria se ubica por debajo de los $10,2 millones. En el otro extremo, la cifra supera los $16,2 millones. La brecha entre ambos extremos es de 9 puntos porcentuales en términos de tasa y de más de $6 millones en términos de capital requerido.

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La clave para maximizar el rendimiento dentro de esta herramienta radica en comparar las tasas que cada entidad ofrece, ya que a partir de ese dato se puede calcular cuánto capital es necesario inmovilizar para alcanzar una meta de renta determinada.

Qué tasa de interés pagan los principales bancos

Entre las entidades de mayor volumen de depósitos y alcance nacional, las tasas presentan diferencias que impactan directamente en el esfuerzo de ahorro previo que debe realizar el inversor.

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El Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece la tasa más alta dentro de este grupo, con un 19,50% anual. Para obtener $200.000 de intereses en 30 días con esa institución, el monto a depositar es de $12.478.631. En un nivel similar se ubica BBVA Argentina, con una TNA del 18,75% anual, que requiere una inversión de $12.977.776.

El Banco Macro ofrece un 18,00% anual, con un capital necesario de $13.518.517. El ICBC, con una TNA del 18,80%, requiere $12.943.261. El Banco Galicia, con 18,25% anual, eleva el monto necesario a $13.333.332.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Nación, la entidad pública más grande del país, informa una tasa del 17,50% anual tras la reducción de la última semana. Para alcanzar los $200.000 mensuales de ganancia con esa entidad se requiere depositar $13.904.760, el mismo monto que exige Credicoop, que también opera con una TNA del 17,50% anual.

En el extremo inferior del grupo de bancos principales se encuentra Santander Argentina, con una TNA del 15,00% anual. Con esa tasa, el capital necesario para generar $200.000 de intereses en un mes asciende a $16.222.220, el más alto de todo este segmento.

Las entidades que ofrecen mayores rendimientos

El segmento de otras entidades financieras presenta tasas considerablemente más altas, lo que permite alcanzar el objetivo de $200.000 mensuales con un capital significativamente menor.

En la cima del relevamiento se encuentran Banco Masventas, Banco VOII y Crédito Regional Compañía Financiera, las tres con una TNA del 24,00% anual. Para quienes opten por cualquiera de estas instituciones, el monto necesario a invertir es de $10.138.888, uno de los más bajos de todo el relevamiento.

En un escalón inmediatamente inferior se posiciona el Banco Meridian, con una TNA del 23,50% anual, que requiere un capital de $10.354.609. El CMF, con 23,25% anual, necesita $10.465.948, mientras que el Banco Bica, con 23,00% anual, requiere de $10.579.709.

El Banco del Sol y Bibank, con 22,00% anual, elevan ese número a $11.060.605. Por su parte, el Banco Dino y el Banco Julio, ambos con 20,00% anual, demandan una inversión de $12.166.665 para alcanzar la meta mensual.

Los bancos del interior

Entre las entidades con presencia regional o provincial, también se registran tasas que en varios casos superan a las de los bancos más grandes del sistema.

Bancor, el banco de la provincia de Córdoba, informa una TNA de 20,75% anual, con lo que el monto a depositar para ganar $200.000 al mes es de $11.726.906. El Banco Mariva, con 21,00% anual, requiere $11.587.300. El Banco de Corrientes, con una TNA del 18,00% anual, demanda una inversión de $13.518.517. El Banco Hipotecario, con 19,00% anual, requiere $12.807.016.

Como queda claro, la dispersión de tasas dentro del sistema financiero argentino obliga a los ahorristas a realizar una comparación detallada antes de definir en qué entidad colocar su dinero, ya que la elección puede significar una diferencia de millones de pesos en el capital requerido para alcanzar un mismo nivel de renta mensual.

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