Economía

ANSES: quiénes cobran hoy jueves 14 de mayo de 2026

Nuevas cifras y reglas impactan a diversos sectores sociales. Los detalles de la actualización mensual para miles de familias

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Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
Las beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3 reciben su pago este jueves

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sigue este jueves 14 de mayo de 2026 con el calendario de pagos para jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y otras prestaciones sociales. El organismo establece las fechas de cobro según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de beneficio, e incluye el pago de aumentos y bonos extraordinarios vigentes en mayo.

En este mes, los haberes y asignaciones registran una actualización del 3,38% determinada por el índice de inflación de marzo, lo que impacta en todos los montos liquidados por el sistema previsional nacional. El esquema de pagos mantiene la modalidad escalonada para asegurar el acceso ordenado y anticipar las fechas a cada grupo de beneficiarios.

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Quiénes cobran hoy, 14 de mayo de 2026

El cronograma oficial de ANSES establece qué prestaciones se abonan este jueves 14 de mayo, en función de la terminación del DNI y el tipo de prestación.

anses
Las Pensiones No Contributivas se abonan hoy a titulares con DNI terminado en 6 y 7, junto con el incremento por movilidad

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran hoy los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo y cuya terminación de DNI es 3. Este grupo forma parte del segmento mayoritario del sistema previsional y cuenta con un calendario propio que otorga una fecha de pago específica para cada terminación de documento.

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Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

Perciben su haber hoy los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 3. El sistema de pagos para ambas prestaciones sigue el mismo cronograma que las jubilaciones mínimas.

Asignación por Embarazo

Hoy reciben la Asignación por Embarazo para Protección Social las beneficiarias cuyo DNI finaliza en 3. Este beneficio replica el esquema de fechas de la AUH.

Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas se abonan hoy a quienes poseen DNI terminado en 6 y 7. Este grupo incluye pensiones por invalidez, vejez y madres de siete hijos, todas ajustadas al nuevo valor actualizado.

ANSES paga el 14 de mayo jubilaciones y pensiones mínimas con DNI finalizado en 3 y otorga bono extraordinario - (Imagen Ilustrativa Infobae)
ANSES paga el 14 de mayo jubilaciones y pensiones mínimas con DNI finalizado en 3 y otorga bono extraordinario - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asignación por Prenatal

Las beneficiarias de la Asignación por Prenatal con DNI terminado en 2 y 3 cobran hoy el monto correspondiente, según el cronograma informado para mayo.

Asignación por Maternidad

Las titulares de la Asignación por Maternidad pueden retirar su prestación en cualquier momento desde el 13 de mayo hasta el 10 de junio, independientemente de la terminación del DNI.

Asignaciones Pago único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las Asignaciones de Pago único por matrimonio, nacimiento y adopción se abonan desde el 12 de mayo hasta el 10 de junio para todas las terminaciones de documento.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

La Asignación Familiar de Pensiones No Contributivas puede cobrarse entre el 11 de mayo y el 10 de junio, sin restricción por terminación de DNI.

Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo se pagará a partir del 22 de mayo para quienes tienen DNI terminado en 0 y 1, por lo que este beneficio no corresponde a la fecha de hoy.

Una mujer mayor sonriente con un suéter beige recibe billetes de una empleada en un escritorio blanco con el logo azul de Anses de fondo. Varias personas esperan sentadas.
La Asignación por Embarazo y la Asignación por Prenatal se liquidan hoy a titulares con terminación de DNI en 3 y en 2 o 3, respectivamente - (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto son las jubilaciones en mayo 2026

El haber mínimo para jubilados durante mayo de 2026 es de $393.174,10. Quienes perciben este monto reciben además un bono extraordinario de $70.000, por lo que el total mensual puede alcanzar los $463.174,10. El haber máximo se estableció en $2.645.689,38 y la Prestación Básica Universal (PBU) es de $179.859,20.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tiene un valor base de $314.539,28, que suma $384.539,28 con el bono extraordinario. Las pensiones no contributivas alcanzan los $275.221,87, y con el refuerzo extraordinario, el monto llega a $345.221,87. La Pensión Madre de 7 Hijos se equipara al haber mínimo, ascendiendo a $463.174,10 con el bono.

Para aportes y contribuciones, la base imponible mínima es de $132.420,94 y la máxima de $4.303.619,01.

Anses oficinas fachada UDAI - jubilaciones AUH planes sociales
El haber mínimo de jubilados asciende a $393.174,10 en mayo de 2026 y se complementa con un bono de $70.000

De cuánto son las asignaciones en mayo 2026

La Asignación Universal por Hijo (AUH) para mayo es de $141.285,31. La AUH con Discapacidad alcanza los $460.044,10. Los valores de las asignaciones familiares varían según el ingreso del grupo familiar y la condición laboral, con los siguientes montos destacados:

  • Nacimiento: $82.353
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.307
  • Cónyuge: $17.142 (general) y $34.009 (zonas especiales)
  • Prenatal: entre $70.651 y $14.873, según IGF
  • Hijo para protección social: $141.286
  • Hijo con discapacidad: $460.045

La asignación por embarazo para protección social es de $141.286 y la ayuda escolar anual fue establecida en $55.672, con montos superiores para zonas geográficas especiales. La prestación por desempleo es de $55.672, monto que también es válido para monotributistas y veteranos de guerra.

Las fechas y montos de cada prestación están disponibles para consulta en los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y en las delegaciones del organismo en todo el país.

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