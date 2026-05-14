La promesa argentina que eligió la universidad en Estados Unidos, sorprendió en Córdoba y encontró una nueva chance en el tenis

En Córdoba, Segundo Goity jugó un cuadro principal de un Challenger por primera vez (Crédito: Prensa AAT)

Segundo Goity Zapico no tenía previsto jugar el AAT Challenger de Córdoba. Su agenda parecía tomar otro rumbo, pero una baja de último momento en la lista de ingreso cambió sus planes. El aviso de un amigo y esa declinación sobre el cierre le abrieron una puerta inesperada: jugar por primera vez el cuadro principal de un ATP Challenger.

“Justo estaba participando del M25 en Villa María y decidí quedarme. Cuando me confirmaron que entraba, me puse muy contento”, reveló.

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El pampeano, de 20 años y ubicado en el puesto 1320° del ranking ATP, sumó dos victorias -ante el colombiano Samuel Heredia y el juvenil argentino Benjamín Chelía- que le permitieron atravesar la qualy. Aunque cayó en su presentación en el main draw ante Miguel Tobón, máxima promesa de Colombia, el logro volvió a encender un sueño que persigue desde chico: insertarse de lleno en el circuito profesional.

Segundo nació el 12 de agosto de 2005 en Intendente Alvear, La Pampa, un pueblo de 10 mil habitantes. Su vínculo con el tenis comenzó desde muy pequeño. Y aunque practicó distintas disciplinas, el deporte blanco terminó por conquistar definitivamente su atención.

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“En mi pueblo teníamos solamente dos canchas. A los 12 o 13 años me di cuenta de que jugaba un poco mejor que los chicos de La Pampa y decidí competir en otros lugares del país. Ahí me encontré con otra realidad: había muchísimos jugadores buenos”, evoca en charla con Infobae.

Poco después, cuando Segundo cumplió 14 años, su familia tomó la decisión de mudarse a Tandil, una de las cunas del tenis argentino, en busca de continuar su formación. “Al principio fue duro, pero tenía un gran grupo de amigos y profesores que, además de buenos entrenadores, eran excelentes personas. Eso hizo todo mucho más fácil”, cuenta.

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Segundo Goty saluda a Benjamín Chelía tras derrotarlo en la qualy de Córdoba (Crédito: Prensa AAT)

Dentro de la estructura de la Academia Tandil Tenis, uno de sus entrenadores fue nada menos que Marcelo Gómez, descubridor de Juan Martín del Potro y formador, entre otros, de Juan Mónaco y Máximo González.

Goity comenzó a competir en el circuito nacional de la Asociación Argentina de Tenis. Después de la pandemia, dio el salto al mundo junior, se destacó rápido y ganó un torneo J60 en Brasil. “Ahí decidí apostar de lleno”, menciona.

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El Paisa, como lo apodan, alcanzó su mejor ranking ITF Junior el 3 de abril de 2023, cuando escaló hasta el puesto 66 del mundo, y disputó tres de los cuatro Grand Slams de la categoría. “Fue una experiencia hermosa. Eso te forma mucho como jugador. Llegué a enfrentar a chicos que hoy están entre los mejores del mundo. Entrené varias veces con João Fonseca y también compartí giras con Rafael Jódar y Nicolai Budkov Kjaer. Desde chicos se veía que eran distintos, el nivel que tenían”, rememora.

Ese mismo año, entre el deseo familiar de una formación académica y un bajón tenístico, Goity decidió mudarse a los Estados Unidos y apostó por la Florida Atlantic University, en Boca Ratón, donde estudia la carrera de Negocios Internacionales además de competir. “Al principio no quería ir. Pensaba que, si me iba afuera, no iba a seguir jugando”, admite.

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Y amplía: “El primer semestre fue duro porque no me podía adaptar. Pero después empecé a sentirme muy cómodo con mi entrenador y el equipo. Me ayudó muchísimo a madurar y a incorporar golpes que, jugando toda la vida en polvo de ladrillo, no practicaba tanto. Hoy siento el cemento casi igual que el polvo”.

Goity participa de torneos profesionales en sus tiempos libres y siempre que el calendario universitario se lo permita. En los últimos días, aprovechó las vacaciones de verano en los Estados Unidos para viajar a la Argentina y competir en el M25 de Villa María y en el AAT Challenger en Córdoba.

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La historia de Segundo permite además poner en perspectiva una realidad cada vez más vital para el tenis argentino: la expansión del calendario local como herramienta concreta de desarrollo. En un deporte donde los viajes internacionales suelen representar una barrera económica enorme, Argentina logró consolidar para este año casi 30 semanas de competencias internacionales en su propio territorio: desde el ATP 250 de Buenos Aires y la Copa Davis hasta ocho torneos ATP Challenger -seis organizados por la Asociación Argentina de Tenis—, 22 certámenes ITF profesionales y fechas juveniles internacionales: por estos días, en Rosario, se desarrolla el Sudamericano Sub 14.

En el corazón del país, Goity participó de su segundo Challenger, logró sus primeras victorias en la categoría y el sueño de una carrera en el circuito ATP sigue latiendo: “Sinceramente, no esperaba lo que me pasó esta semana. En agosto voy a volver a la universidad, pero quiero seguir jugando torneos profesionales”.

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Segundo Goity golpea el drive durante su participación en el Challenger de Córdoba (Crédito: Prensa AAT)