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Temperaturas templadas y sin lluvias: el tiempo para el AMBA

El SMN informó que no rigen alertas meteorológicas en el país por segundo día consecutivo y que el fin de semana será agradable

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Tres personas con bufandas y suéteres caminan por una acera arbolada en Buenos Aires, con edificios clásicos y un cielo nublado de fondo.
El SMN determinó un clima fresco, pero agradable para el fin de semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el informe del estado del tiempo para los próximos días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El organismo prevé un descenso paulatino de las temperaturas y escasas probabilidades de precipitaciones. Además, no rigen alertas meteorológicas en el país.

Para este jueves, la temperatura máxima alcanzará 18°C, mientras que la mínima será de 10°C. El cielo se presentará mayormente nublado y no se esperan lluvias, según el reporte oficial del SMN. El viento soplará leve desde el sector este, con velocidades de entre 7 y 12 km/h.

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El viernes se mantendrá estable la situación meteorológica, con una máxima de 19°C y una mínima de 10°C. El cielo continuará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvias se mantiene en cero, de acuerdo con el informe publicado por el Servicio Meteorológico Nacional.

El sábado 16 se prevé una máxima de 17°C y una mínima de 13°C. Las probabilidades de precipitaciones se ubican entre 0 y 10%. El viento soplará del noreste, con velocidades de 13 a 22 km/h.

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Gráfico de pronóstico del tiempo de siete días para Buenos Aires, mostrando íconos de clima, temperaturas, precipitaciones, viento y su dirección
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tendrá una semana con días mayormente soleados y temperaturas moderadas, sin probabilidad de lluvias significativas.

Para el domingo y el lunes se anticipan marcadas bajas en las temperaturas mínimas: el domingo descenderá hasta 6°C y el lunes hasta 7°C. Las máximas previstas para ambos días rondarán los 15°C. El cielo se mantendrá mayormente nublado y no se esperan precipitaciones según el parte del SMN.

Durante el martes y el miércoles, el pronóstico mantiene una tendencia similar, con temperaturas máximas de 15°C y mínimas de 6°C y 8°C respectivamente, sin lluvias registradas en el horizonte inmediato.

Entre los datos destacados del informe, el Servicio Meteorológico Nacional remarcó que la semana se caracterizará por la estabilidad atmosférica y la ausencia de lluvias, lo que favorece la realización de actividades al aire libre en la región metropolitana.

En la provincia de Buenos Aires, se registran lluvias en una gran parte de la Costa Atlántica, desde Necochea hasta Pinamar, mientras en el resto del territorio bonaerense hay nubosidad variable. Para mañana, las lluvias se trasladarán hacia el este y afectarán a Necochea, Monte Hermoso y Bahía Blanca.

Con respecto al fin de semana, el sábado lloverá en casi toda la costa, desde San Clemente del Tuyú hasta Necochea. Como también en el oeste y norte bonaerenses. Sin embargo, el domingo las condiciones mejorarán y no se esperan precipitaciones. Desde el lunes, se espera gran presencia del sol para el comienzo de una nueva semana.

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