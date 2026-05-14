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“Caretas”: el durísimo posteo de Di María contra Diego Milito y los que cuestionaron el arbitraje tras el triunfo de Rosario Central

El Fideo salió a contestar las críticas que siguieron al triunfo del Canalla sobre Racing en el Gigante de Arroyito. “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club”, arremetió

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Ángel Di María salió con fuerza a contestar las críticas que siguieron al triunfo de Rosario Central sobre Racing Club por 2-1 en tiempo suplementario, en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026. El campeón del mundo publicó un extenso mensaje en sus redes sociales en el que apuntó contra el periodismo porteño, cuestionó la anulación del gol de Alejo Véliz y defendió el crecimiento del fútbol del interior del país.

“Cómo molesta que Central pelee todo, cómo molesta ver ganar a los equipos del Interior”, escribió el capitán del Canalla, en un texto que circuló con rapidez en las redes y encendió el debate en el fútbol argentino. La publicación llegó horas después de que Diego Milito, presidente de Racing, acusara al árbitro Darío Herrera de haber condicionado el resultado y afirmara que “el fútbol argentino está roto”.

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Di María rechazó de plano esa narrativa y la invirtió. Según el jugador, el reclamo arbitral de Racing omite un historial de perjuicios sufridos por Central que nunca generó la misma reacción mediática. “De la cantidad de veces que Central fue perjudicado por decisiones arbitrales nadie dijo nada, pero hoy las decisiones arbitrales son siempre erradas. Qué loco, ¿no?”, escribió. Y fue más directo aún: “Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer mea culpa y corregir tus propios errores”.

el durísimo posteo de di maría por las críticas a rosario central
El durísimo posteo de Ángel Di María por las críticas a Rosario Central

Uno de los pasajes más resonantes del mensaje fue el cuestionamiento al gol anulado a Véliz en el segundo tiempo. El tanto fue invalidado por fuera de juego tras una revisión del VAR que se extendió varios minutos, y Di María puso en duda la imparcialidad de esa decisión: “El gol de Véliz no fue fuera de juego. Hay dos cámaras que enfocan y encontraron la que ve el offside. Qué casualidad, ¿no?” La frase apuntó directamente al criterio de selección de imágenes del sistema de videoarbitraje.

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El Fideo también apuntó contra la concentración del poder mediático en Buenos Aires como factor que condiciona la agenda del fútbol argentino. “El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del Interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más. El Interior crece y eso duele. Eso incomoda y molesta”, señaló. La referencia al interior del país como actor relegado en el debate futbolístico fue uno de los ejes del descargo, en el que Di María también cruzó a los dirigentes que piden reformas: “Muchos de los que quieren ‘cambiar el fútbol’ no pueden ni dirigir su club”.

El presidente de la Academia fue tajante tras el partido

El cierre del mensaje incluyó una alusión directa a la presencia de figuras de nivel internacional en el fútbol local, entre las que el propio Di María se cuenta tras su regreso a Central. “Después quieren que los campeones del mundo vengan a Argentina a jugar. ¿Para qué? ¿Para que solo digan que nos ayudan? ¿Que el fútbol está manchado?”, escribió. Y remató: “El fútbol no está manchado. Ahora somos todos iguales y eso molesta”.

Durante el partido, Di María ya había protagonizado un episodio que anticipaba su estado de ánimo. Tras asistir a Gastón Ávila para el gol del empate con un córner preciso, el capitán canalla giró hacia el juez de línea Pablo Acevedo y le festejó el tanto en la cara, en respuesta a una protesta previa que había tenido con el asistente. El gesto fue leído como una señal de la tensión acumulada a lo largo del encuentro.

Con el pase a semifinales consumado, Rosario Central enfrentará a River Plate en el Estadio Monumental este sábado.

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