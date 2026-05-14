Luego de su polémica actitud en redes, Agustín Bernasconi habló de los rumores de romance con Wanda Nara

Wanda Nara y Agustín Bernasconi y los romances que surgieron en un set de filmación (Instagram)

Wanda Nara no necesita hacer demasiado para convertirse en tendencia. Cada movimiento suyo —una foto, un viaje, un silencio— desata una cadena de especulaciones que copa las redes y los programas de espectáculos. Su separación de Martín Migueles, nunca confirmada del todo por los protagonistas, dejó abierta una puerta que los rumores no tardaron en cruzar. Y esta vez, el nombre que se instaló junto al de ella fue el de Agustín Bernasconi.

El cantante y actor es el compañero de Nara en la película que está filmando en Uruguay y rápido se vio envuelto en rumores. Primero escribió dos mensajes en X desmintiendo la información, pero al borrarlos casi de inmediato, generó todavía más incertidumbre. En ese contexto, publicó una historia en su cuenta de Instagram con su versión definitiva de los hechos. Al menos, por ahora.

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“Holaa, como andan? Quiero aclarar que no estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando”, señaló el artista en un texto sobre una imagen de un set de filmación. “Estoy en Uruguay feliz grabando una película y preparando música nueva que sale este mes. Lo demás es todo mentira. Los quiero”, cerró.

Antes de publicar ese story, Bernasconi ya había reaccionado en X con dos posteos. En uno escribió que no había ningún romance. En el otro, respondió directamente a una publicación de América TV que preguntaba quién era el nuevo novio de Wanda Nara: “¡¡Esto es mentira!!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso”.

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Agustín Bernasconi publica una historia de Instagram desde un set de filmación en Uruguay, donde desmiente los rumores sobre su romance con Wanda Nara y anuncia nuevos proyectos musicales.

Minutos después, borró ambos mensajes, pero las capturas de pantalla ya circulaban entre los seguidores y la eliminación de los posteos disparó una nueva oleada de especulaciones. Mientras algunos usuarios interpretaron que Bernasconi quiso mantenerse alejado del escándalo mediático, otros apuntaron a un posible pedido de Wanda Nara para bajar el tema públicamente.

Las versiones comenzaron a circular en televisión cuando la periodista Yanina Latorre aseguró en SQP, por América, que entre Wanda y su coprotagonista había algo más que una relación profesional. Latorre describió al supuesto nuevo novio como alguien joven, del medio, sin hijos y sin problemas con la Justicia.

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También sembró dudas sobre la cronología de la separación de Wanda con Migueles: afirmó que la ruptura no habría ocurrido un mes antes, como se decía, sino que Migueles habría sido desplazado por el lío judicial en el que está involucrado.

Agustín Bernasconi desmintió el supuesto romance con Wanda Nara, revelado por Yanina Latorre, aunque luego eliminó sus publicaciones, mientras la prensa especula sobre su relación durante el rodaje de una película en Uruguay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación de que se trataba de Bernasconi no tardó. Según lo que trascendió, el acercamiento entre ambos se habría dado durante las largas jornadas de rodaje en Uruguay, y la química entre ellos habría traspasado el set. Bernasconi y Nara se muestran cercanos durante las grabaciones: risas, charlas y momentos de distensión entre ellos fueron observados durante el trabajo compartido. A todo esto, Wanda eligió el silencio. O mejor aún, el enigma.

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¿Querés ser mi hijo? es el primer protagónico de Wanda Nara en la pantalla grande. Se trata de una comedia romántica que también integran Jean Pierre Noher y Charo López, filmada en Uruguay.

La trama sigue a Lucía, una mujer de 40 años que, tras descubrir la infidelidad de su pareja, regresa a su antiguo departamento de soltera y debe reconstruir su vida. Allí conoce a Javier, el vecino de 23 años que interpreta Bernasconi, y le propone que simule ser su hijo para una entrevista laboral.

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Lo que arranca como una mentira para salir de un apuro termina convirtiéndose en el germen de un romance, pese a los 20 años que separan a los personajes.

Wanda Nara, con Agustín Bernasconi, Jean Pierre Noher y Charo López, el elenco de su primera película (Agencia de prensa)

La película es una remake de una exitosa comedia mexicana y propone una mirada sobre las relaciones intergeneracionales y la posibilidad de reinventarse después de una crisis sentimental.

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Las primeras imágenes del set, difundidas a fines de abril, ya mostraban a Wanda y Bernasconi en escenas cargadas de tensión y química, elemento central del desarrollo de la historia romántica.