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El primer ministro chino recibió a la delegación de CEOs que acompañó a Trump: “EEUU y China pueden y deben ser amigos”

Li Qiang dijo que, ante el contexto internacional de incertidumbre e inestabilidad, un diálogo “franco y fluido” entre ambas potencias tiene una importancia estratégica. Los ejecutivos resaltaron la relación entre Trump y Xi Jinping

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El primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con representantes empresariales estadounidenses en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Go Nakamura/Pool)
El primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con representantes empresariales estadounidenses en el Gran Palacio del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Go Nakamura/Pool)

El primer ministro chino, Li Qiang, afirmó este jueves ante una delegación de empresarios estadounidenses que China y Estados Unidos “pueden y deben seguir siendo amigos y socios”, después de la reunión mantenida por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump en Beijing.

Li aseguró que, en un contexto internacional de “incertidumbre” e “inestabilidad”, el mantenimiento de un diálogo “franco y fluido” entre ambas potencias tiene una importancia estratégica para los dos países y aporta “energía positiva y certidumbre” al desarrollo global, después de que los ejecutivos se reuniesen en la mañana local con Xi.

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El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
El primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con representantes de empresas estadounidenses en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
El primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con representantes de empresas estadounidenses en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool

“Las diversas diferencias entre nosotros han promovido el desarrollo estable, saludable y sostenible de las relaciones entre China y Estados Unidos”, declaró Li en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing ante casi una veintena de ejecutivos del país norteamericano como Elon Musk (Tesla), Jensen Huang (Nvidia) o Tim Cook (Apple).

“Veo muchas caras conocidas y viejos amigos; es especialmente gratificante verlos a todos”, aseveró el funcionario chino.

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Antes del comienzo de la reunión entre el jefe de régimen chino y los empresarios, Huang, que se unió a la delegación en el último momento, en la escala del Air Force One en Anchorage (Alaska), aseguró a los medios presentes que ha sido una “increíble oportunidad” representar a Estados Unidos en lo que describió como “una de las cumbres más importantes de la historia humana”.

Representantes de empresas estadounidenses asisten a una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
Representantes de empresas estadounidenses asisten a una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool

Al recibir una pregunta acerca de por qué se sumó al viaje sobre la bocina, Huang dijo a los reporteros: “Porque el presidente me lo pidió”, al tiempo que agregó que Xi y Trump “tienen una fantástica relación”.

El ejecutivo de Nvidia rechazó responder a preguntas acerca de si su presencia desembocará en el permiso de venta de más ‘chips’ avanzados de la compañía a grandes tecnológicas chinas: “Estoy aquí para apoyar a Trump”, dijo.

La cita con empresarios se celebró en la jornada central de la visita de Estado de Trump a China, la segunda que realiza al país asiático tras la de 2017 durante su primer mandato y en la que el republicano viaja acompañado por altos ejecutivos de sectores como tecnología, finanzas, aviación, automoción y pagos.

Elon Musk, CEO de Tesla, y su hijo X Æ A-12 caminan el día en que el primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con directores ejecutivos estadounidenses, en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
Elon Musk, CEO de Tesla, y su hijo X Æ A-12 caminan el día en que el primer ministro chino, Li Qiang, se reúne con directores ejecutivos estadounidenses, en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool

La visita, que se prolongará hasta este viernes, está marcada por la tregua comercial pactada por Xi y Trump en octubre pasado en Busan, las tensiones tecnológicas, el acceso al mercado chino, Taiwán y la guerra en Irán.

Trump, ha augurado este jueves “un futuro fantástico” para las relaciones de su país con China en un encuentro con su homólogo en el gigante asiático, Xi Jinping --a quien ha descrito como “un gran líder”--, en el que ha asegurado que los “30 mejores” empresarios invitados en su delegación “esperan con interés comerciar y hacer negocios” con Beijing de manera “totalmente recíproca” por su parte.

El director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen Schwarzman, la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, y el director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes de empresas estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
El director ejecutivo y cofundador de Blackstone, Stephen Schwarzman, la directora ejecutiva de Citi, Jane Fraser, y el director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes de empresas estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool

“Tengo un gran respeto por China (y) el trabajo que has hecho. Eres un gran líder”, ha afirmado Trump dirigiéndose a Xi desde el otro lado de una gran mesa donde el inquilino de la Casa Blanca ha considerado “un honor” tanto estar en dicho encuentro como “ser (su) amigo”.

Al hilo, ha presentado la reunión como “la cumbre más grande de la historia” y ha aludido a la delegación de empresarios de la que se ha rodeado como “los mejores empresarios (...) del mundo”. “Y están aquí hoy para presentar sus respetos a usted y a China, esperan con interés comerciar y hacer negocios, y será totalmente recíproco por nuestra parte”, ha agregado.

Lo ha hecho en un encuentro en el que Xi ha argumentado que los “intereses comunes” de China y Estados Unidos “superan sus diferencias” y que una relación estable entre Beijing y Washington “beneficia” al mundo, según ha recogido de sus declaraciones la agencia china Xinhua.

El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y el director ejecutivo de Mastercard, Michael Miebach, llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool
El director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y el director ejecutivo de Mastercard, Michael Miebach, llegan a la reunión entre el primer ministro chino, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. REUTERS/Go Nakamura/Pool

“Ambas partes deben ser socias, no adversarias, para alcanzar el éxito mutuo”, ha defendido, mostrando interés en abordar con Trump “cuestiones importantes” que afectan a los dos países y al mundo, para “navegar” las relaciones bilaterales.

(Con información de EFE y Europa Press)

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