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Un buque anclado cerca de Emiratos Árabes Unidos fue capturado y trasladado a aguas territoriales de Irán

Un informe del Reino Unido indicó que la nave fue abordada mientras permanecía anclada a varios kilómetros del puerto de Fujairah, sin que se haya revelado la identidad de los responsables de la acción

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Dos personas en un pequeño bote azul flotan en el mar con ondulaciones ligeras. Al fondo, se ven siluetas de grandes buques de carga bajo un cielo brumoso
Dos personas navegan en una pequeña embarcación mientras varios buques de carga transitan en las aguas del Golfo, donde un buque fue recientemente capturado frente a las costas de los Emiratos Árabes Unidos y se dirige hacia Irán.

Un barco anclado frente a la costa este de los Emiratos Árabes Unidos ha sido incautado y se dirige hacia aguas iraníes, informó el jueves el ejército británico.

El centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido informó haber recibido denuncias de que el buque fue tomado por personal no autorizado mientras estaba anclado a 38 millas náuticas (70 kilómetros, 44 millas) al noreste del puerto de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, cerca del estrecho de Ormuz.

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La incautación se produce mientras el presidente estadounidense Donald Trump se reunía con el líder chino Xi Jinping en una visita muy esperada a Pekín. Se prevé que las conversaciones entre ambos líderes se centren en la guerra con Irán, que ha perturbado gravemente el comercio de petróleo, gas y otros productos, y ha sacudido la economía mundial.

Esto ocurrió horas después de que Israel afirmara que el primer ministro Benjamin Netanyahu había visitado discretamente los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, aunque los Emiratos Árabes Unidos negaron rápidamente que se hubiera producido ninguna visita secreta.

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Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026./File Photo
Buques de carga en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026./File Photo

La nación del Golfo normalizó sus relaciones con Israel en 2020. Irán ha criticado ese acuerdo y ha sugerido repetidamente a lo largo de los años que Israel mantiene una presencia militar y de inteligencia en los Emiratos Árabes Unidos.

Los líderes israelíes han realizado visitas ocasionales a los Emiratos Árabes Unidos en los últimos años tras la normalización de las relaciones.

La UKMTO no reveló el nombre del buque y declaró que está investigando el caso. Nadie se atribuyó de inmediato la responsabilidad de la incautación.

Fujairah es una importante terminal de exportación de petróleo y el principal puerto de los Emiratos Árabes Unidos fuera del Golfo Pérsico. Ha sido atacada repetidamente durante la guerra con Irán.

El puerto de Fujairah una importante terminal de exportación de petróleo y el principal puerto de los Emiratos Árabes Unidos fuera del Golfo Pérsico. REUTERS/Amr Alfiky
El puerto de Fujairah una importante terminal de exportación de petróleo y el principal puerto de los Emiratos Árabes Unidos fuera del Golfo Pérsico. REUTERS/Amr Alfiky

Irán ha incautado varios buques, entre ellos un petrolero identificado como Ocean Koi la semana pasada, alegando que intentaba interrumpir las exportaciones de petróleo y los intereses iraníes, según la agencia oficial de noticias IRNA. Según la agencia, el petrolero fue incautado en el Golfo de Omán y transportaba petróleo iraní cuando fue abordado y llevado a la costa sur de Irán.

Estados Unidos sancionó al Ocean Koi en febrero por formar parte de una “flota clandestina” que ha estado transportando petróleo iraní.

Tres israelíes resultaron heridos por un dron de Hezbollah

Un dron de Hezbollah explotó en territorio israelí, hiriendo a tres civiles, dos de ellos de gravedad, según informaron el ejército israelí y hospitales. Israel y Hezbollah han mantenido un intercambio de disparos casi constante a través de la frontera, a pesar del alto el fuego negociado por Estados Unidos el 17 de abril.

Hezbollah ha utilizado con frecuencia drones para atacar a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano y al otro lado de la frontera, en el norte de Israel. La fuerza aérea israelí ha bombardeado diversas zonas del sur del Líbano.

Coche gris en llamas con fuego naranja brillante y denso humo negro. Dos hombres de oscuro se agachan cerca del vehículo destruido en una calle con escombros
Un vehículo se consume en llamas y denso humo negro en plena calle mientras dos hombres se agachan cerca, observando la escena.

Líbano e Israel tienen previsto celebrar otra ronda de conversaciones directas en Washington el jueves, mientras la administración Trump presiona para lograr un avance entre los dos países vecinos que se encuentran en estado de guerra desde la creación de Israel en 1948.

Las Naciones Unidas también han acusado a Hezbollah de ataques con drones cerca de sus fuerzas de paz en el sur del Líbano. El secretario general, António Guterres, envió un mensaje a ambas partes instándolas a respetar el alto el fuego y cesar todos los ataques, según declaró el portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq.

El Ministerio de Salud del Líbano informó el miércoles que, desde el inicio de la guerra el 2 de marzo, 2.896 personas han muerto y 8.824 han resultado heridas. Dieciocho soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en el sur del Líbano.

(con información de AP)

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