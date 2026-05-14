Zelensky denunció que Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania: “La presión sobre Moscú debe continuar”

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se encontraba un edificio de apartamentos dañado y parcialmente derrumbado durante los ataques con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reportó la operación de rescate en marcha en Kiev tras un ataque masivo con drones rusos contra un edificio residencial de nueve pisos y otros objetivos, bombardeo que causó la muerte de una persona, heridos y desaparecidos.

“Una sección entera del edificio ha sido completamente destruida. Decenas de personas han sido rescatadas. Trágicamente, una persona ha fallecido. Mis condolencias a su familia y seres queridos. La gente aún podría estar atrapada bajo los escombros”, expresó.

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Un dron impacta contra un edificio de apartamentos durante un ataque ruso con misiles y drones, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Vladyslav Sodel)

Zelensky detalló que, durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves, Rusia lanzó más de 670 drones de ataque y 56 misiles contra Ucrania, incluyendo proyectiles balísticos, aerobalísticos y de crucero.

Equipos de rescate buscan personas bajo los escombros de un edificio de apartamentos dañado y parcialmente derrumbado durante ataques con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Según el presidente ucraniano, el principal objetivo fue la capital Kiev, donde se registraron daños en veinte distritos, entre ellas edificios residenciales, una escuela, una clínica veterinaria y otra infraestructura civil.

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También hubo afectaciones en la región de Kiev, así como ataques a infraestructura energética en Kremenchuk y a áreas portuarias y residenciales en Chornomorsk.

Equipos de rescate trabajan en el lugar de un edificio de apartamentos dañado durante ataques con misiles y drones rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 14 de mayo de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

“Rusia utilizó más de 1.560 drones contra nuestras ciudades y comunidades. Estos no son definitivamente los actos de quienes creen que la guerra está llegando a su fin”, subrayó en referencia a las palabras del presidente ruso Vladimir Putin sobre la posibilidad de un final cercano de la invasión.

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El mandatario instó a que sus socios internacionales no guarden silencio sobre el ataque y reiteró la importancia de continuar el apoyo para la defensa aérea ucraniana. “La iniciativa PURL es necesaria para que Ucrania pueda defenderse contra ataques balísticos como estos. Y de igual manera, en interés de todos los que buscan la paz, la presión sobre Rusia debe continuar. Agradezco a todos los que están con Ucrania”, concluyó.

El reciente ataque contra Kiev ocurrió pocas horas después de un inusual bombardeo diurno en Kiev que dejó al menos seis muertos. En ese operativo, en el que participaron 800 drones rusos, se vieron afectadas unas 20 regiones del país invadido, en uno de los ataques más prolongados desde el inicio de la guerra.

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Las truncas negociaciones entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia

“Estamos en contacto constante con nuestros socios estadounidenses, les estamos agradecidos y esperamos que el tema de poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania también se plantee ahora, mientras el presidente de Estados Unidos se encuentra en China”, declaró durante una visita a Rumanía.

“No cejamos en nuestros esfuerzos diplomáticos y esperamos que la presión sobre Rusia, junto con las negociaciones en diversos formatos, ayude a lograr la paz”, afirmó Zelensky, quien reiteró en otras ocasiones su llamado a Xi para que ejerza influencia sobre Putin y lo persuada de negociar un alto el fuego duradero.

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Zelensky confió en que Donald Trump incluiría la guerra de Ucrania en sus conversaciones con Xi en Beijing (Europa Press)

El mandatario ucraniano también subrayó la importancia de las sanciones económicas y alentó a sus aliados a mantener este tipo de medidas. “Las sanciones funcionan, nuestras capacidades de largo alcance funcionan y cualquier forma de presión que ejerzan funciona”, señaló.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, señaló recientemente que la invasión de Ucrania podría estar “llegando a su fin”. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, aseguró el martes que dichas declaraciones del líder del Kremlin muestran una posición de debilidad y consideró la posibilidad real de una oportunidad para poner fin a la guerra.

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“Lo que su declaración demuestra realmente es que no se encuentra en una posición sólida”, sostuvo la vicepresidenta de la Comisión Europea. “Por lo tanto, creo que existe una oportunidad para poner fin a esta guerra”, agregó la funcionaria estonia.