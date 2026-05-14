10 frases de Coudet tras la clasificación de River: de las ausencias de Kendry Páez y Subiabre a las lesiones de Acuña y Montiel

*Coudet destacó el rendimiento de su equipo

Luego de la victoria con autoridad de River Plate 2-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata por los cuartos de final del Torneo Apertura, el entrenador del equipo millonario analizó la labor de sus dirigidos que consiguieron meterse entre los cuatro mejores del certamen.

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“Dejamos buenas sensaciones y cada partido buscamos vernos mejor. Teníamos un desgaste físico importante y se hace difícil esto de jugar cada tres días, más por la recuperación”, explicó el Chacho sobre el rendimiento de su equipo ante el elenco tripero en el duelo disputado este miércoles en el Estadio Monumental.

Sobre por qué dejó afuera de la convocatoria para este partido a Kendry Páez e Ian Subiabre y la vuelta de Santiago Lencina, respondió: “Tratamos de preparar cada partido. No busquemos misterio. Estos casos desactivan cualquier misterio posible. Trato de ver los rivales y de acomodarnos lo mejor posible en función de los rivales que tenemos. La participación de Santi (Lencina) era poder armar un cuadrado con Fausto (Vera). No hubo ningún problema ni nada para aclarar”.

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*Coudet explicó las ausencias de Páez y Subiabre

El conjunto de Núñez jugará su semifinal ante Rosario Central, que venció 2-1 a Racing en Arroyito. El Chacho también fue categórico cuando le consultaron sobre las críticas del presidente de Racing, Diego Milito, por el arbitraje frente al Canalla: “Tenemos que llegar de la mejor manera y pensar en el rival que vamos a tener enfrente. Seguir mejorando y eso es lo único que nos pasa por la cabeza”.

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Respecto de las lesiones de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, aclaró: “Marcos me dijo que ‘estoy contracturado, pero termino el primer tiempo’ y yo dije ‘afuera’. Lo de Cachete, estaba sobrecargado y se resintió un poco duro. Ninguno de los dos tiene una molestia muscular importante. El otro día Gonzalo terminó los 120 minutos y fue una locura lo que corrió el partido pasado (San Lorenzo). Hoy sintió una molestia en el precalentamiento. No hay un diagnóstico, pero el comentario del doctor es que ninguno de los dos tendría algo importante”.

MÁS FRASES DE COUDET:

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La seguidilla de partidos. “El cansancio va a existir para todos. Facundo (Colidio) también estaba cargado y le dije que aguantara un poco más porque era la última ventana que nos quedaba”.

Qué deben mejorar. “Los entrenadores siempre creemos que podemos jugar mejor. Trataremos de buscar mejores versiones siempre. A pesar del cansancio, la fatiga sostuvimos un ritmo alto”.

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Juanfer Quintero. “Venía de un desgarro en muy poco tiempo. El otro día jugó 80 minutos y corrió mucho. En pocos días de recuperación. Si se nos hacía más largo el partido y el ambiente se ponía complicado, ¿a quién ponés? A Juanfer. Le agradezco mucho a Juan porque tiene una cabeza diferente, es muy rápido de arriba y muy inteligente. En este desgaste no iba a llegar a ese cien para poder sostenerlo. Vemos en qué momento del partido lo podemos necesitar”.

Errores defensivos. “Siempre tenemos para corregir cosas, pero con la intención de jugar y sacar limpia la pelota desde atrás. Vamos trabajando, pero se hace difícil sumar tiempo de trabajo. Ayer pudimos hacer un trote y ahora nos va a pasar para el próximo partido. No tenemos que tener miedo a errar”.

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Si el equipo tiene actitud para ser campeón. “Salimos bien y a intentar jugar para ser protagonistas del partido. A veces los resultados cuestan más. Del último partido (San Lorenzo), el gol del final fue el tiro número 30. La gente quiere ganar y nosotros también”.

Si el grupo se siente candidato. “Me preparo como los jugadores para el próximo partido y de la mejor manera para sacar el resultado. Desde la exigencia que impone este club las formas también importan. Tenemos que apuntar al próximo partido y no ver más allá”.

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