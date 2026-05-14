Cuánto cobrarán los equipos argentinos por los jugadores que sean citados al Mundial

Gonzalo Montiel y Leandro Paredes (LPF)

Cuando resta menos de un mes para el comienzo oficial del Mundial 2026, los clubes del fútbol argentino y del resto del mundo se enteraron que por cada jugador que sea citado para su selección nacional recibirán un importante ingreso de dinero de parte de la FIFA. El “Programa de Beneficios para Clubes”, como lo indica el ente que rige el destino del fútbol en el mundo a través de su sitio, ya se realizó para la Copa del Mundo Qatar 2022, cuando se estableció una cantidad de dinero destinada a todas las instituciones del mundo involucradas.

La entidad que preside Gianni Infantino le pagará a cada club la suma de 11 mil dólares por día que su futbolista esté vinculado a su seleccionado. Según rige el estatuto de la FIFA en relación al programa que se creó para el Mundial Sudáfrica 2010, el mismo “se distribuye por el número de días que cada jugador estuvo en la fase final de la Copa Mundial, desde la fecha de su convocatoria hasta el día siguiente al último partido de su selección nacional. No se tiene en cuenta si el jugador participó o no en algún partido”.

PUBLICIDAD

Para la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá, la FIFA distribuirá 355 millones de dólares entre las entidades cuyos futbolistas participen en el torneo, lo que representa un aumento del 70% respecto a la cifra entregada en la edición de 2022. Tras el torneo que se jugó en Qatar, 440 clubes de 51 federaciones miembro recibieron parte de los 209 millones de dólares asignados, incluyendo entidades de todas las confederaciones y de distintas categorías: 78 clubes de segunda división, trece de tercera, cinco de cuarta y uno de quinta división. La compensación se calculó a razón de 10.950 dólares al día por cada jugador cedido, independientemente de los minutos disputados, y se repartió entre los clubes en los que el futbolista estuvo inscrito durante los dos años previos a la fase final.

Con esta premisa, son varios los clubes del fútbol local que tendrán un ingreso por el llamado de sus futbolistas para disputar el Mundial. Si hablamos de River Plate, y a la espera de lo que será el anuncio de parte de Lionel Scaloni de la lista final de 26 jugadores, Gonzalo Montiel es de los seis en la prelista de 55 que tiene su lugar asegurado. De esta manera, si calculamos desde el posible día de la citación (1 de junio) hasta el día posterior al tercer partido de la fase de grupos ante Jordania (28/6), el Millonario podría embolsar unos 308 mil dólares por la participación del lateral derecho. Igual sería el caso de Leandro Paredes, otro que tiene su boleto para jugar con la Albiceleste, lo que le permitiría a Boca Juniors sumar ese dinero de base por la primera etapa del certamen.

PUBLICIDAD

En el caso que Argentina avance a los 16avos, ya sea el Millonario, el Xeneize o cualquier otro equipo de la Liga Profesional de Fútbol embolsarían un total de 374 mil dólares por un jugador. Si la Albiceleste sigue en carrera y llego a los octavos, la suma se elevaría a los USD 429 mil. Rumbo a la recta final de la Copa del Mundo, cada club sumaría por un jugador la cantidad de 484 mil dólares (cuartos de final), USD 539 mil (semifinal) y un total de 594 mil dólares si la Selección disputa la final, ya sea si consigue la cuarta estrella o es subcampeón.

FIFA pagará a los clubes 11 mil dólares por día por cada jugador cedido

Hay que recordar que en la prelista que anunció Scaloni, son seis los jugadores de River: Montiel más Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Por el lado de Boca, además de Paredes, el cuerpo técnico sumó entre los 55 a Lautaro Di Lollo, Milton Delgado y Tomás Aranda. En el caso de Racing, los dos que completaron los 12 en la nómina del fútbol argentino fueron Gabriel Rojas y Facundo Cambeses.

PUBLICIDAD

Si bien es seguro que tanto Montiel y Paredes serán parte de la nómina final, el otro de esta lista que ganó espacio en las últimas semanas es Acuña. El ex Ferro podría volver a competir el costado izquierdo con Nicolás Tagliafico, hoy titular para Scaloni camino al debut contra Argelia el 16 de junio en Kansas City.

Más allá del combinado nacional, otras selecciones de Sudamérica podrían tener entre sus filas a jugadores del medio local. La otra que anunció la prelista fue la Paraguay de Gustavo Alfaro, que incluyó a 14 jugadores en su nómina. Entre los arqueros figuran Orlando Gill (San Lorenzo) y Juan Espínola (Barracas Central). En la defensa aparecen seis nombres de la Liga Profesional: Alcides Benítez (Belgrano), Alexandro Maidana (Talleres), Agustín Sández (Rosario Central), Saúl Salcedo (Newell’s), José Canale (Lanús) y Ronaldo Dejesús (Lanús). En el ataque, el fútbol argentino tiene presencia con Ángel Romero (Boca Juniors), Óscar Romero (Huracán), Gabriel Ávalos (Independiente), Alex Arce (Independiente Rivadavia), Ronaldo Martínez (Talleres) y Adam Bareiro (Boca Juniors). Este último, sin embargo, atraviesa una situación delicada: el doble desgarro que sufrió el fin de semana pasado compromete su participación en el torneo. Ávalos, goleador del Apertura con Independiente, es el que tiene más chances de asegurarse un lugar entre los 26.

PUBLICIDAD

De esta manera, con los 26 jugadores seguros en las listas preliminares tanto de Argentina y el combinado guaraní, el número puede llegar a 40 si contamos a los clubes que podrían tener chances de sumar un futbolista entre las selecciones que no hicieron oficial la nómina previa a la definitiva para la Copa del Mundo.

Por el lado de Uruguay, si bien la selección que dirige Marcelo Bielsa no difundió la lista preliminar, Fernando Muslera es uno de los arqueros que viajaría a la Copa del Mundo con la Celeste. El arquero, emblema charrúa, de gran nivel en Estudiantes de La Plata, disputaría su quinto Mundial en caso de viajar a Norteamérica. Los otros apellidos que podrían aparecer serían los de Matías Viña (River Plate), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Matías Abaldo (Independiente) y Gastón Martirena (Racing).

PUBLICIDAD

Si pensamos en la Ecuador de Sebastián Beccacece, los apuntados serían dos con grandes chances de estar entre los 26 como el arquero Hernán Galíndez (Huracán) y Kendry Páez (River). Hay un tercero, Jordy Caicedo (Huracán), que volvió a ser citado en la última serie de amistosos luego de dos años (2024), y se mantiene expectante.

Colombia, bajo las órdenes de otro entrenador argentino como Néstor Lorenzo, tiene a varios nombres que podrían subirse al vuelo de la selección cafetera. El arquero Álvaro Montero (Vélez), Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero (River) son nombres que ya fueron parte de la nómina de manera regular en las Eliminatorias Sudamericanas. A ellos se les sumó en el último tiempo Jaminton Campaz (Rosario Central) y otro que podría ser parte de la nómina definitiva sería el lateral Santiago Arias (Independiente), con más de 60 juegos en el seleccionado, además de su actuación en dos Mundiales (2014 y 2018). El que podría ser parte de una posible convocatoria, sobre todo por el nivel mostrado en los últimos tiempos, es Sebastián Villa: el ex Boca y capitán de Independiente Rivadavia, fue clave en la conquista de la Copa Argentina 2025 y en el presente del conjunto de Alfredo Berti, que acabó el Torneo Apertura como líder de la Tabla Anual (34 puntos) y que ya está clasificados a los octavos de la Copa Libertadores en su debut en la competencia.

PUBLICIDAD

Argentina se consagró en el Mundial de Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

Cuánto dinero le ingresaría a un club por cada jugar citado al Mundial:

Fase de grupos: USD 308 mil

16avos de final: USD 374 mil

PUBLICIDAD

8avos de final: USD 429 mil.

Cuartos de final: USD 484 mil

PUBLICIDAD

Semifinal: USD 539 mil

Final: USD 594 mil

*Por día de competencia, FIFA pagará 11 mil dólares (contanto el día del inicio de concentración tras saber que está en la nómina final hasta la jornada posterior a la eliminación o el final del torneo).