Niebla mental, burnout o cortisol alto: cuándo el cansancio es señal de alarma

Una persona con una nube de estrés sobre su cabeza se siente abrumada por el exceso de información y la presión laboral, rodeada de relojes, en un entorno de trabajo con múltiples pantallas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para concentrarse, el cansancio persistente y la sensación de confusión dejaron de aparecer solo en contextos extremos. Investigaciones recientes de organismos internacionales y centros médicos advierten que el estrés sostenido, la sobrecarga digital y los problemas de sueño están afectando funciones clave vinculadas con la memoria, la atención y la toma de decisiones.

Sentirse agotado después de una semana intensa es algo habitual. Lo que preocupa a los especialistas es otra cosa: cada vez más personas describen una sensación constante de desgaste psicológico, dificultades para pensar con claridad y una pérdida de energía que no mejora del todo incluso después de descansar.

PUBLICIDAD

Según la Mayo Clinic, muchas personas describen esta situación como si la mente funcionara “más lenta”. Otros hablan de olvidos frecuentes, problemas para mantener el foco o una sensación de desconexión difícil de explicar.

El estrés crónico, la sobrecarga digital y los problemas de sueño alteran funciones clave como la memoria y la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, el fenómeno comenzó a ocupar un lugar central en investigaciones médicas y psicológicas que buscan entender cómo el estrés crónico y los cambios en el estilo de vida impactan sobre el funcionamiento cognitivo cotidiano.

PUBLICIDAD

El problema atraviesa ámbitos laborales, académicos y personales. Trabajadores que sienten que ya no logran sostener el ritmo, estudiantes con dificultades para mantener la atención y personas que terminan exhaustas incluso tras tareas simples forman parte de una tendencia que expertos observan con creciente preocupación.

Qué es la niebla mental y por qué afecta tu concentración

Aunque muchas personas utilizan el término “niebla mental” para describir lo que sienten, no se trata de una enfermedad en sí misma. La Cleveland Clinic la define como un síntoma que puede incluir lentitud para procesar información, confusión y dificultades para mantener la concentración.

PUBLICIDAD

La sensación suele aparecer de manera progresiva. Una persona puede comenzar olvidando pequeños detalles cotidianos, como dónde dejó el celular o qué tenía que hacer después. Con el tiempo, actividades habituales que antes parecían simples —leer, seguir una conversación extensa o resolver problemas— pueden demandar un esfuerzo mucho mayor.

La niebla mental no es una enfermedad, sino un síntoma que refleja dificultades en la concentración y la memoria de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas explican que estos síntomas están relacionados con alteraciones en la llamada “función ejecutiva”, un conjunto de procesos que permiten organizar pensamientos, sostener la atención y planificar acciones. Investigaciones publicadas en Frontiers señalan que tanto el agotamiento mental como la niebla mental pueden afectar mecanismos relacionados con la memoria de trabajo y la capacidad de respuesta cognitiva.

PUBLICIDAD

Estrés crónico, sobrecarga digital y Burnout

Uno de los factores más señalados por los investigadores es el aumento del estrés crónico. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce al burnout o agotamiento laboral como un fenómeno asociado al estrés vinculado con el trabajo que no fue manejado adecuadamente.

Aunque no lo clasifica como enfermedad, la OMS advierte que puede provocar agotamiento extremo, distanciamiento emocional y una disminución marcada del rendimiento profesional.

PUBLICIDAD

El burnout o agotamiento laboral, reconocido por la OMS, puede provocar distanciamiento emocional y reducción del rendimiento profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exigencia de estar disponibles todo el tiempo aparece como uno de los grandes detonantes. Jornadas extensas, dificultad para desconectarse y una cultura de hiperproductividad terminaron alterando los tiempos de recuperación.

Durante años, la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo fue presentada como una habilidad asociada a la productividad. Sin embargo, los especialistas advierten que el cerebro no procesa múltiples tareas complejas de manera simultánea, sino que alterna rápidamente entre una y otra.

PUBLICIDAD

Ese cambio constante de foco aumenta el desgaste mental y reduce la capacidad de concentración sostenida. Investigaciones difundidas por la American Psychological Association señalan que la exposición continua a notificaciones, pantallas y estímulos digitales puede dificultar los períodos de recuperación mental.

Los especialistas explican que el cerebro humano está preparado para responder a situaciones de alerta durante períodos cortos. Frente al estrés, el organismo libera hormonas como el cortisol y la adrenalina, que ayudan a aumentar el estado de atención y la capacidad de reacción.

PUBLICIDAD

La exposición continua a pantallas y notificaciones digitales dificulta la recuperación mental y aumenta el cansancio psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las áreas más sensibles es la corteza prefrontal, ubicada detrás de la frente y fundamental para funciones como la toma de decisiones, la planificación y el control de la atención. Cuando esa zona permanece bajo presión constante, muchas personas comienzan a experimentar fatiga cognitiva y sensación de saturación mental.

Por qué dormir no siempre elimina el cansancio psicológico

Uno de los aspectos que más desconcierta a quienes atraviesan este problema es que dormir o tomarse un día libre no siempre alcanza para sentirse mejor.

PUBLICIDAD

Los especialistas explican que el agotamiento psicológico no funciona igual que el cansancio físico. En muchos casos, el organismo permanece durante semanas o meses en un estado de tensión continua que altera procesos relacionados con el descanso, la regulación emocional y la capacidad de atención.

Por eso, algunas personas describen irritabilidad, apatía o una sensación persistente de vacío incluso durante momentos de ocio.

Dormir o tomarse un día libre no siempre es suficiente para eliminar la fatiga cognitiva, según la Mayo Clinic y los NIH (Imagen ilustrativa Infobae)

La situación se volvió más frecuente después de la pandemia. Diversos estudios detectaron un aumento de trastornos del sueño, ansiedad y dificultades de adaptación emocional que todavía continúan afectando a gran parte de la población.

Informes citados por Mayo Clinic y los National Institutes of Health advierten que dormir mal de manera crónica puede deteriorar funciones cognitivas esenciales y favorecer episodios de desorientación y confusión mental.

Por su parte, Johns Hopkins Medicine también subraya que trabajadores de la salud, docentes y estudiantes universitarios presentan una mayor susceptibilidad a este tipo de desgaste, aunque el fenómeno ya se extiende a distintos sectores de la sociedad.

Consecuencias de la fatiga cognitiva en el trabajo y la vida personal

El desgaste emocional no solo afecta el rendimiento laboral o académico. También puede modificar las relaciones personales y las actividades diarias.

La fatiga mental también afecta las relaciones personales, aumenta los errores diarios y puede llevar a aislamiento social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes atraviesan períodos prolongados de fatiga mental suelen sentirse menos pacientes, más irritables y con menor capacidad para sostener conversaciones o resolver conflictos. En algunos casos, hasta organizar tareas simples puede resultar abrumador.

Publicaciones de Taylor & Francis advierten que el cansancio cognitivo persistente puede aumentar la probabilidad de errores y disminuir la capacidad de reacción. Esto tiene consecuencias concretas en la rutina. Desde equivocaciones en el trabajo hasta distracciones al conducir o dificultades para mantener hábitos saludables.

También indican que una gran proporción de trabajadores reporta desmotivación y una caída del desempeño durante períodos de agotamiento mental sostenido.

El aislamiento social puede aparecer como una consecuencia indirecta. Muchas personas empiezan a evitar reuniones o actividades porque sienten que ya no cuentan con suficiente energía emocional para sostenerlas.

Qué recomiendan los especialistas para prevenirlo

Los especialistas recomiendan mejorar la calidad del sueño, reducir la exposición digital y buscar ayuda profesional si los síntomas persisten (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos coinciden en que no existe una solución única ni inmediata. El abordaje suele requerir cambios progresivos en los hábitos cotidianos y, en algunos casos, acompañamiento profesional.

Entre las recomendaciones más frecuentes aparecen mejorar la calidad del sueño, reducir períodos prolongados frente a pantallas y generar pausas reales durante la jornada laboral.

La Mayo Clinic también destaca la importancia de mantener actividad física regular, una alimentación equilibrada y momentos de descanso sin estímulos digitales permanentes. Por su parte, la OMS remarca la necesidad de fortalecer programas de bienestar laboral y facilitar el acceso a asistencia psicológica.

Especialistas en salud mental advierten que muchas personas normalizan síntomas que no deberían sostenerse durante largos períodos. Cuando la falta de energía, los problemas de concentración o la sensación de confusión interfieren de manera persistente con la vida diaria, la consulta profesional puede ser clave para identificar la causa y evitar que el cuadro avance.