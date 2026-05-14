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Natalia Oreiro deslumbró con un look de estilo retro ideal para el invierno en la premiere de Nada entre los dos

La actriz cautivó con un conjunto de sastrería en tonos rojos y detalles vintage, destacando entre los invitados del evento previo al estreno de su película con Gael García Bernal

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La comedia romántica se estrena el 21 de mayo (Video: Moving Pics)

La película Nada entre los dos, dirigida por Juan Taratuto, tendrá su estreno exclusivo en cines el 21 de mayo. El largometraje es protagonizado por Gael García Bernal y Natalia Oreiro, quienes encabezan un elenco que también incluye a Peto Menahem, Pia Watson y Leonardo Daniel. La actriz, siempre fashionista, se robó todo la atención con un look retro súper canchero.

Durante el evento de presentación, Oreiro lució un conjunto de sastrería compuesto por saco y pantalón con estampado de cuadros en tono rojo, realzado por líneas finas de color claro. La actriz combinó la prenda con una camisa celeste de cuello clásico y detalles en costura visible en color rojo, además de un pañuelo de seda con estampado en tonos rojos, blancos y beige, anudado al cuello.

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La actriz Natalia Oreiro acaparó las miradas con un look retro de sastrería con estampado de cuadros rojos y accesorios coloridos (Instagram)
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Sastrería, boina y mocasines rojos: Natalia Oreiro sorprende con su outfit en la presentación del film

Entre los accesorios que eligió Natalia destacaron unos guantes de cuero burdeos y gafas de armazón grueso en carey. En diversas imágenes, Oreiro suma una boina azul intensa y mocasines rojos con suela clara. El peinado presentaba ondas suaves y el maquillaje, de estilo natural, resaltaba labios en tono rosado. El vestuario proyectó un estilo sofisticado con referencias retro y detalles distintivos en la selección de colores y complementos.

La trama de Nada entre los dos se centra en Guillermo (interpretado por Gael García Bernal), un ejecutivo mexicano, y Mechi (interpretada por Natalia Oreiro), una ejecutiva argentina. Ambos personajes, en la cuarentena, trabajan en diferentes divisiones de la misma empresa y entablan una conexión inesperada durante un encuentro corporativo fuera del entorno laboral. A pesar de estar casados y mantener vidas familiares organizadas, la química que surge entre ellos los enfrenta a sus propios deseos y provoca una transformación personal profunda.

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El look de Oreiro en la premiere incluyó camisa celeste, pañuelo de seda, guantes burdeos, boina azul y gafas de carey
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La película, con guion y dirección de Juan Taratuto, profundiza en las transformaciones personales ocasionadas por una relación prohibida

El guion y la dirección están a cargo del argentino Juan Taratuto, conocido por trabajos previos como No sos vos, soy yo, ¿Quién dice que es fácil?, Un novio para mi mujer, La reconstrucción, Papeles en el viento y Me casé con un boludo. El film cuenta con la producción de Cimarrón y Concreto Films, en coproducción con Particular Crowd, y será distribuido por Moving Pics.

En marzo de este año la ceremonia en el Teatro Cervantes de Málaga distinguió a Natalia Oreiro con la Biznaga de Honor, en reconocimiento a su trayectoria en la música, el cine y la televisión latinoamericana. Oreiro expresó que el reconocimiento trascendió lo profesional y en diálogo con Teleshow compartió sus sensaciones sobre la distinción: “Lo que quería no era ser actriz, lo que quería era que me quieran”. Al recordar el momento, agregó sobre su sinceridad: “Eso me surgió en el momento. Ni lo pensé, me pasó genuinamente”.

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El director Juan Taratuto acompañado de Natalia Oreiro
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Natalia Oreiro, siempre fashionista, eligió un look muy canchero para la presentación de su película Nada entre los dos

Durante la gala, la presencia de tres directores la emocionó especialmente: “Lo que dijeron, me trascendió el alma, porque no es que hablaban de mí como intérprete, hablaban de mí como persona”. En la entrevista, evocó su infancia en Málaga y la migración familiar: “Mis padres vinieron en 1984, hasta 1986. En Uruguay, además de la vuelta de la democracia, hubo algo que se llamó el efecto tablita… Mi papá se quedó sin trabajo. Había colas y colas de uruguayos sacando pasaporte extranjero y yéndose”.

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La premiere de Nada entre los dos
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El estilismo de la actriz acompañó el espíritu creativo de la película, integrando referencias vintage y un marcado sello personal en cada elección de prenda y accesorio

Al regresar a la ciudad, visitó su antiguo barrio y reflexionó: “Supongo que tiene que ver también con la edad, que uno intenta, en este mundo tan acelerado en el que vivimos, frenar un poquito y mirarse para adentro y reencontrarse con ello, y eso a mí me está pasando mucho”. Sobre el sentido de pertenencia, detalló: “Ese barrio es una zona de inmigrantes y me impactó porque, aunque yo tenía abuelos españoles, nunca dejé de sentirme una inmigrante cuando vivía en Málaga. El sentido de pertenencia me pasa todo el tiempo”.

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