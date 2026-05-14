Trump y Orsi tienen una reunión acordada pero falta coordinar agendas, según canciller uruguayo

El presidente de EEUU, Donald Trump, saluda con la mano desde las escaleras del Air Force One mientras sube en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 12 de mayo de 2026, para emprender un viaje a China con el fin de reunirse con el presidente chino Xi Jinping. (AP Foto/Luis M. Álvarez)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par uruguayo, Yamandú Orsi, ya tienen una reunión acordada aunque falta coordinar las agendas de ambos. Así lo informó este miércoles el canciller Mario Lubetkin, una comparecencia a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados.

Fue el senador del opositor Partido Colorado Andrés Ojeda, quien preside esa comisión, el que confirmó la noticia en la red social X. “El ministro Lubetkin acaba de informar en el Parlamento que la reunión entre Orsi y Trump ya está acordada, dijo que sol falta ajustar agendas para concretar”, escribió.

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“Nobleza obliga, gracias canciller por tomar a bien la nota que el enviamos desde el Partido Colorado que fue con la única voluntad de sumar y construir para el Uruguay”, continuó.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin junto al presidente Yamandú Orsi (Cancillería Uruguay)

Consultado en una rueda de prensa sobre este tema, el canciller Lubetkin declaró que le informaron a Ojeda que el tema “está en la agenda” del Ministerio de Relaciones Exteriores y del presidente Orsi desde hace “unos cuantos meses”.

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“El único problema es que crucen las agendas el presidente Trump y el presidente Orsi para que se vean. Ojalá sea en los próximos meses en Washington, cuando visite Estados Unidos”, señaló Lubetkin ante los medios.

Luego, desde la Cancillería informaron al diario uruguayo El País que existe voluntad para concretar el encuentro, pero que todavía no tiene una fecha.

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El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El presidente Orsi ha destacado públicamente la relación “de años” que tienen Uruguay y Estados Unidos y enfatizó en el “diálogo necesario permanente” que deben tener las naciones. Lo mismo destacan desde el gobierno de Estados Unidos: aseguran que hay “buenas relaciones”.

El lunes, el senador Ojeda le había enviado una carta a Orsi para que viaje a Estados Unidos para concretar la visita “lo antes posible”. “Queremos hacerle saber que cuenta con todo nuestro respaldo para visitar al presidente Trump, de la misma manera que ya lo han hecho varios presidentes de la región”, le escribió Ojeda.

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La visita al portaviones USS Nimitz

A principios de mayo, el presidente Orsi viajó a visitar el portaaviones USS Nimitz, invitado por el embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi. La actividad se dio en el marco de los ejercicios “Mares del Sur 2026” y la visita del mandatario se dio por la cercanía del portaaviones con la costa de Uruguay.

A su regreso, el presidente evaluó que su visita fue a algo “muy desconocido” que simplemente conocía a través de “la televisión o las películas”. “No hay otro contacto más que ese. Es una tecnología y una forma de concebir la defensa bastante diferente a lo que tenemos nosotros, a la infraestructura que tenemos por acá pero también a la visión geopolítica o a la dimensión de las cosas”, dijo el presidente Orsi en declaraciones a los medios públicos.

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El presidente uruguayo Yamandú Orsiviajó este sábado a visitar el portaaviones USS Nimitz junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi (Embajada de Estados Unidos en Uruguay)

Consultado sobre la señal política que significa este viaje, el mandatario dijo que entre Uruguay y Estados Unidos hay una “relación de años” y sostuvo que es una muestra del “diálogo necesario permanente” que deben tener las naciones. Además, recordó que “hace no mucho tiempo” hubo una reunión de los jefes de Estado Mayor de la Defensa de todo el continente en Estados Unidos para coordinar los principales problemas de la región.

Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Uruguay dijo que su país no se va a “interponer” en el comercio de Uruguay. “Solamente seguimos los procesos que hace Uruguay, que hace el mundo. Creo que lo que está haciendo el gobierno uruguayo está muy bien, estamos en buena conexión en este momento, en buenas relaciones. No hay ninguna situación preocupante para nosotros”, dijo Rinaldi.

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