Agustín Rada contó cómo es su rutina de entrenamiento para su debut como Willy Wonka

El comediante relató los detalles de su preparación para el estreno de Charlie en la Fábrica de Chocolate

Con la cuenta regresiva en marcha, la expectativa por el estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate no para de crecer. Entre intensas jornadas de ensayos, las figuras de la obra ultiman detalles para pulir cada escena del espectáculo. Entre ellos, uno de los que más disfruta de los nervios previos es Agustín Rada Aristarán, quien se prepara para dar vida a su propia versión de Willy Wonka.

En ese marco, Teleshow tuvo acceso a uno de los ensayos del elenco, el cual dejó ver la dinámica del grupo y nuevos detalles de la súper producción que estrenará el 4 de junio en el teatro Gran Rex. Así las cosas, en horas de la tarde, en una especie de galpón audiovisual, ubicado en el barrio porteño de Villa Ortúzar, Agustín Rada, Mery del Cerro, Sebastián Almada y los pequeños actores se preparan para repasar los números iniciales y dar rienda suelta a la magia. Según explica Carlos Rottemberg, el lugar funciona como un set teatral, listo para realizar pruebas de vestuario, montajes de ensayos y un espacio para la creatividad.

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Sin embargo, antes de comenzar, el equipo de actores se reúne en un círculo y realiza una arenga grupal. Mientras tanto, Rada corre detrás de un escenario en un busca de algo que había olvidado y regresa con sus compañeros. Inmediatamente levanta una mano, levanta el pie contrario y se pone a bailar junto a sus compañeros. Con esa energía, el comediante y sus compañeros toman sus posiciones para el ensayo de uno de los primeros números de la obra.

Cuando la música empieza a sonar, Willy Wonka y Charlie se asoman en una estructura que representa el cuarto de una casa y comentan las noticias de su universo. Entre los canales, un mensaje capta la atención del chocolatero, el noticiero anuncia la aparición de los primeros cuatro ganadores de los Golden Tickets. Acto seguido, sobre una estructura de madera de más de 10 metros de largo, compuesta por cuatro escalones y costados curvos, Dolores Ocampo, Marcelo Albamonte, Denise Cotton y Sebastián Holz representan cada uno de sus actos.

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Luego, llega el turno de Charlie, quien descubre su golden ticket, le cuenta la noticia a su familia y decide que irá a la fábrica de Wonka con su abuelo. Para cerrar, el ensayo finaliza con la recordada escena en la que cada ganador es recibido por el chocolatero en su paraíso, dando inicio a la misteriosa aventura.

Agustín Rada Aristarán protagoniza como Willy Wonka en el esperado estreno de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Crédito: @pochoph)

Agustín Rada durante los ensayos de Charlie y la Fábrica de Chocolate (Crédito: @pochoph)

- ¿Cómo estás faltando menos de un mes para el estreno?

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- No lo digas. Falta un montón todavía. Muy contento, muy emocionado y muy ansioso para que Charlie y la fábrica de chocolate vea la luz.

- ¿Cómo van avanzando los nervios?

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- Cuanto más cerca la fecha, más nervios. Pero son nervios lindos, nervios de energía, de ganas de que lo vean.

- ¿Cómo vas memorizando cada parte? ¿Hay alguna que te preocupe?

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- Hay dos canciones que son muy trabalenguas o que dicen frases muy parecidas una de la otra. Y que no se puede chamullar. Tenés que decir lo que tenés que decir. Pero sí, es una obra que tiene la magia de que son escenas cortas, entonces para el espectador va a ser muy fácil de ver y muy entretenida. Y para nosotros también, porque es al palo, cambia una cosa a la otra, va a la otra, una sala a la otra, se levanta una cosa, aparece una rampa, se infla un coso gigante. La verdad que es la obra más grande en la que estuve y la obra más grande que se hizo también acá en Argentina.

Willy Wonka invadió calle Corrientes: el adelanto de Charlie y la fábrica de chocolate a pura magia y canto

El elenco realiza intensos ensayos en un set teatral de Villa Ortúzar para ultimar detalles del espectáculo (RSFOTOS)

- ¿Cómo te afecta el hecho de que ya hay 14.000 entradas vendidas?

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- Finjo demencia y que aguante todo. El público que nos apoya ya viene a ver este evento que es un clásico en el Gran Rex, estos dos meses de locura en el Gran Rex.

- ¿Vas viviendo la expectativa en redes, en la calle? ¿Qué te llega?

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- Obvio, el: “Te veo en Wonka, Te veo en Wonka. Vamos a Wonka”. Eso es hermoso. La verdad es que tanta gente esté expectante por lo que va a pasar en este evento. Insisto, son dos meses, nada más. No se repite, no se alarga, eso es espectacular.

Mery del Cerro, Sebastián Almada y un grupo de talentosos niños actúan junto a Rada en la versión argentina (RSFOTOS)

- Has tenido grandes personajes en muchas obras, pero ¿creés que este quizás sea el más grande?

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- No sé si el más grande, sí el que más me desafía. Es un personaje, desde su estructura, muy extraño. Tiene muchas caras a la vez. Es un nene dentro del cuerpo de un adulto, pero a su vez también es muy tierno, es muy inmaduro, también es oscuro, entonces tiene un montón de cosas que tiene que contar este personaje. Y, por otro lado, no tiene que parecer a otros Wonkas, porque yo quiero darle mi propio pincel. Entonces sí, es un desafío grande este personaje.

- ¿Cómo es tu rutina para ir trabajándolo? ¿En qué momento del día encontrás un hueco para practicar las canciones?.

- Muchas horas en el auto, ahí muchas canciones. Yo entreno todos los días, entreno calistenia, el físico. Y lo que hago es que en los descansos entre ejercicio y ejercicio pongo una canción. Entonces, esos dos minutos o tres minutos que tengo que descansar entre serie y serie, ahí canto la canción. Y eso me sirve porque hago muchas series, muchas veces repito la canción. Así me obligo, es una hora que estoy entrenando, una hora que tengo que repetir, repetir y repetir.

La superproducción teatral se presentará el próximo 4 de junio en el icónico teatro Gran Rex de Buenos Aires (RSFOTOS)

- ¿Cuánto de tu día ocupa Wonka? ¿Llevás el tema a tu intimidad, tu familia?.

- En las cenas intento no hablar de laburo, pero sí con Bianca, que aparte de mi hija, está estudiando teatro y demás, ella me ayuda mucho a pasar letra. Con Fer (Metilli), le cuento cosas, que es actriz, entonces le cuento: “Che, voy a encarar esto por acá, esto por allá”. Pero la verdad es que yo entreno, ensayo a la mañana, de la mañana me voy a grabar Otro día perdido, termino y vuelvo acá a ensayar. Entonces, estoy medio que todo el día con Wonka.

- ¿Ya has hecho alguna vez alguna obra que tenga tres funciones diarias?

- No, porque Matilda y School of Rock y Aladdín eran doble diaria. Es la primera vez que haremos tres. He hecho tres de mis espectáculos, pero no tres todos los días. Era tres en un tiro. Como un fin de semana en Santa Fe, tres funciones. Pero no, esta vez va a estar buenísimo.

- ¿Cómo es el vínculo con el equipo?, previo al ensayo los veía haciendo una arenga...

- Espectacular, es hermoso lo que vivimos, para nosotros en total son cuatro meses y medio, para el público son dos meses, pero convivimos, estamos de lunes a sábados todo el día juntos, entonces se genera un vínculo hermoso.

Sebastián Almada interpreta al abuelo de Charlie (RSFOTOS)

- ¿Y con Mery, con Seba, con los Choco Papis?.

- Con ellos no me hablo, los detesto a los dos. No, son bárbaros, nos reímos mucho, la pasamos muy bien. Hay algo de cotidianidad, de todos los días, hermoso. Nos vemos después de los ensayos, nos vamos a morfar. Entonces, sucede algo muy lindo, de familia, se arma una familia.

- En estos trayectos que estás trabajando y ensayando, ¿volvés a ver alguna película de Wonka?

- No, me pasó lo mismo con Matilda y con School of Rock. No las vi, no quiero contaminar al Wonka que estoy armando. Las vi, por supuesto, hace mucho tiempo. Las tres versiones de Wonka que hay, de Charlie y la fábrica de chocolate, pero intento no verlas.

- ¿Cómo reaccionaría Mario (Pergolini) a la obra?

- Hoy me dijo que no va a venir. Es mentira. Porque después me dijo: “Sí, sí voy a ir”. Pero al aire nunca te va a decir que va a venir. Tengo la suerte de que vino a casi todas las obras que hice antes de laburar con él. Yo creo que él es asiduo veedor de musicales. A su hija le gustan mucho los musicales, a Valen, entonces probablemente venga con Valen a verlo.

La obra recrea momentos icónicos como el hallazgo del golden ticket y la bienvenida de Willy Wonka en su mundo de fantasía (RSFOTOS)

- ¿Cómo el grupo de Otro día perdido después de que falleció la madre de Mario?.

- Bien, bancando a Mario, pero bueno, Mario se está recuperando, me imagino. La verdad es que vivir un duelo debe ser complejo, que se te muera tu madre. Por suerte, la mía está viva, entonces, no sé, lo viví hace un año atrás con la mamá de Fer (Metilli). Es muy duro, estamos como equipo bancando y estando ahí.

- ¿Se charla sobre eso?

- Por supuesto, el día que volvió sabíamos que la madre estaba pasando un momento complicado de salud ya hacía un tiempo. Y a la vuelta, por supuesto, él agradeció mucho a todo el equipo por el aguante y sí, sí, a laburar.