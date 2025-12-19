Salud

Aprender idiomas, el hábito cotidiano avalado por la ciencia que protege la memoria y ayuda a prevenir el Alzheimer

Esta actividad, según investigaciones recientes, favorece la flexibilidad cognitiva y el bienestar a largo plazo. La importancia de establecer este aprendizaje como una estrategia accesible, según expertos citados por GQ

La estimulación mental y el ejercicio físico son pilares fundamentales para una vejez activa y saludable, destacan expertos en longevidad (Freepik)

En la búsqueda constante de una vida larga y satisfactoria, la ciencia ha revelado que el secreto no está solo en el paso del tiempo, sino en la calidad con la que se transitan los años.

La clave del bienestar a largo plazo no reside únicamente en la genética ni en fórmulas mágicas, sino en la capacidad de estimular mente y cuerpo todos los días. Frente a los avances en investigación, surge una pregunta esencial: ¿qué hábitos pueden garantizar una vejez activa, más allá de la mera longevidad?

Vivir más años con salud y plenitud es una meta que implica mucho más que sumar aniversarios. Según expertos en longevidad citados por GQ, el objetivo no es solo prolongar la vida, sino mantener la calidad de vida en cada etapa, evitando el deterioro cognitivo y conservando la fortaleza física y mental.

La estimulación mental y el ejercicio físico son pilares fundamentales para una vejez activa y saludable, destacan expertos en longevidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, los desafíos mentales y, en particular, el aprendizaje de nuevos idiomas, se destacan como uno de los hábitos más efectivos para lograr una vejez activa y saludable.

Ejercicio físico y entrenamiento cerebral: los pilares de la longevidad

La inquietud por envejecer bien ha llevado a los especialistas a recomendar rutinas que integren tanto el ejercicio físico como el mental. De acuerdo con GQ, mantener el cuerpo en movimiento mediante actividades como pesas, ejercicios cardiovasculares y subir escaleras ayuda a prevenir la sarcopenia, los dolores musculares y la pérdida de movilidad.

No obstante, los músculos no son los únicos que requieren atención: el cerebro también necesita estímulos constantes para evitar el desgaste asociado al paso de los años. En ese sentido, los expertos subrayan la importancia de incorporar desafíos mentales en la vida cotidiana.

Incorporar desafíos mentales como aprender un nuevo idioma potencia la agilidad cerebral y retrasa el deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actividades como aprender a tocar un instrumento, leer o practicar juegos de memoria contribuyen a mantener activas las habilidades cognitivas.

Sin embargo, GQ destaca que, según un artículo de National Geographic citado en su publicación, aprender idiomas se posiciona como el hobby más beneficioso para la salud cerebral.

El artículo de National Geographic, citado por GQ, señala que un estudio reciente respalda la idea de que los hábitos multilingües cotidianos —desde conversar con vecinos hasta recordar un idioma aprendido en la infancia— pueden preservar la memoria, la atención y la flexibilidad cerebral a medida que se envejece. El uso diario de varios idiomas mantiene activas las redes cerebrales, lo que contribuye a retrasar el deterioro cognitivo y a prevenir enfermedades neurodegenerativas como la demencia y el Alzheimer.

La práctica cotidiana del idioma: la clave de la efectividad

Practicar idiomas en contextos reales, como conversaciones diarias o consumo de medios internacionales, mejora la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La efectividad de este hábito radica en la práctica constante y en contextos reales. Según GQ, la recomendación de los expertos es utilizar los nuevos idiomas en la vida diaria, ya sea conversando con amigos, interactuando con comerciantes o viendo contenido en otros idiomas.

No es imprescindible inscribirse en una escuela formal; las aplicaciones y las clases en línea ofrecen alternativas accesibles para incorporar el aprendizaje de idiomas en la rutina.

Además, el estudio citado por National Geographic y recogido por GQ resalta que vivir en entornos donde se pueden hablar y escuchar varios idiomas, así como explorar diferentes culturas, potencia aún más los beneficios para la salud cerebral. La exposición constante a distintos idiomas mantiene el cerebro activo y flexible, lo que se traduce en una mejor calidad de vida durante el envejecimiento.

Aplicaciones y clases en línea facilitan el acceso al aprendizaje de idiomas, promoviendo la longevidad y el bienestar mental (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan adoptar este hábito, los expertos recomiendan establecer metas realistas, como aprender al menos dos idiomas y buscar oportunidades diarias para practicarlos y escucharlos.

Espacios como conversaciones cotidianas, consumo de medios internacionales o la interacción con personas de diferentes orígenes pueden convertirse en aliados para mantener la mente ágil y prevenir el deterioro cognitivo.

Incorporar el aprendizaje de idiomas en la vida diaria se consolida como una estrategia respaldada por la ciencia para vivir más y mejor, ofreciendo una oportunidad concreta para invertir en salud y longevidad a cualquier edad.

