Los impactos en la cabeza pueden alterar la salud intestinal incluso sin conmoción cerebral

JUEVES, 7 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Los golpes duros recibidos por jugadores de fútbol americano confunden más que solo sus cerebros, según un nuevo estudio.

Los impactos en la cabeza parecen alterar el microbioma intestinal de los jugadores, la colonia de bacterias y organismos en el tracto gastrointestinal que ayudan a regular la inflamación, la digestión y muchos otros procesos corporales, informaron los investigadores el 6 de mayo en la revista PLOS One.

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Incluso los impactos que no causaban síntomas de conmoción conmocionaban las bacterias intestinales de los jugadores, según los investigadores.

"Nuestros resultados aportan evidencia de que incluso los impactos en la cabeza que no provocan una conmoción cerebral u otros síntomas reportados pueden influir en los microbios presentes en el intestino, tanto a corto como a largo plazo", dijo en un comunicado de prensa el investigador senior Ken Belanger, profesor de biología en la Universidad Colgate en Hamilton, Nueva York.

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"Determinar qué causa estos cambios y si tienen una influencia positiva o negativa en la recuperación tras una lesión en la cabeza requerirá una investigación más profunda", dijo Belanger.

Estudios previos han demostrado que las conmociones cerebrales completas pueden afectar al microbioma intestinal, según los investigadores en notas de fondo.

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Para este estudio, los investigadores se centraron en el posible impacto de los impactos en la cabeza que no provocan conmociones cerebrales, siguiendo la salud de los jugadores de fútbol americano de la NCAA División I a lo largo de una temporada.

Desde el entrenamiento de pretemporada, la actividad de los atletas en el campo se monitorizaba mediante unidades GPS, con sensores basados en cascos que rastreaban el impacto en la cabeza. Los jugadores también proporcionaron 226 muestras fecales para el análisis del microbioma.

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Los investigadores descubrieron que los microbios intestinales cambiaban en dos o tres días tras un impacto sustancial.

Específicamente, ciertas bacterias -- incluyendo el orden Coriobacteriales, la familia Prevotellaceae y el género Prevotella -- tendían a disminuir en abundancia mientras que los niveles del género Ruminococcus aumentaban.

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En estudios previos, este tipo de cambios se han relacionado con lesiones cerebrales e inflamación, según los investigadores.

Los microbiomas intestinales de los jugadores también cambiaron significativamente a lo largo de la temporada, lo que sugiere que los impactos no conmocionados en la cabeza tuvieron un efecto acumulativo en la salud intestinal. Este hallazgo se mantuvo incluso después de que los investigadores tuvieran en cuenta otros factores que afectan al microbioma, incluyendo la dieta, el ejercicio, el sueño y el estrés.

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"Hasta donde sabemos, este es el primer estudio que examina las conexiones entre los impactos en la cabeza y la composición del microbioma intestinal -- la compleja comunidad de bacterias y otros organismos dentro del sistema digestivo", dijo Belanger.

"Nuestra investigación destaca la importancia de pensar de forma integrativa sobre las interacciones entre el intestino y el cerebro", dijo Belanger. "Apenas estamos empezando a arañar la superficie en nuestra comprensión de cómo estos complejos órganos y sistemas orgánicos se comunican y se afectan entre sí."

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Sin embargo, los investigadores señalaron que el estudio está limitado por su pequeño tamaño de muestra y la ausencia de un grupo control. Será necesaria una investigación futura para seguir a más jugadores y así comprender mejor esta posible asociación.

Más información

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Houston Methodist tiene más información sobre la conexión cerebro-intestino.

FUENTES: PLOS, nota de prensa, 6 de mayo de 2026; PLOS One, 6 de mayo de 2026