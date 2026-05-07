Mario Pergolini recordó a su madre en su último programa: el fanatismo por Eduardo Feinmann y la gran enseñanza que le dio

El conductor recordó con mucho humor en su programa del miércoles un aprendizaje de Beatriz, quien murió este jueves (Video: Otro día perdido, Eltrece)

Este jueves se confirmó la muerte de Beatriz, madre de Mario Pergolini, hecho que llevó a la suspensión de las grabaciones del programa Otro día perdido en Eltrece. La noticia fue dada a conocer horas después de que el conductor en su programa del miércoles se refirió públicamente a su madre en tono humorístico y reflexivo, sin saber aún el desenlace que ocurriría luego.

En la última emisión del late show, un día antes de que las grabaciones del programa de este jueves fueran suspendidas por la triste noticia, el conductor relató una experiencia reciente vinculada a un consejo que le daba su madre. Durante la emisión del miércoles, el conductor abordó con humor la clásica recomendación materna sobre la importancia de la ropa interior. “Está la frase de las madres que siempre dicen que tenés que cambiarte los calzoncillos para que el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo ensangrentado y te falte un ojo”, expresó.

PUBLICIDAD

“Siempre pensé que la tenía todo el tiempo encima, pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer, dije: ‘La verdad, esta tipa me dejó volar un montón’. Me sentí prisionero estúpido, porque la verdad que no fui’”, reflexionó

Pergolini explicó que actualmente pasaba mucho tiempo en una clínica, aunque aclaró que no por motivos personales, y relató que en los primeros días debió permanecer en emergencias, donde observó a varios pacientes en condiciones poco presentables. “Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije ‘mirá mi mamá cuánta verdad’. Ese consejo de madre que uno dice ‘¿quién se va a preocupar?’, pero lo vi pasar y dije ‘¡mirá qué calzoncillo!’”, agregó, entre risas.

El periodista fue como invitado al programa y el conductor lo sorprendió contándole de la admiración de su mamá (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

En su propio programa el conductor solía hablar de su madre. El año pasado, Eduardo Feinmann participó como invitado en el ciclo y Pergolini recordó la relación de su madre, Betty, con el periodista. Mario le explicó que debía elegir el horario para llamar a su madre, ya que ella prefería verlo a Feinmann en televisión. “Nunca la llamo por teléfono cuando vos estás al aire en la televisión, porque me dice: ‘Estoy viendo a Feinmann’”, relató, sobre el fanatismo de ella por el periodista político.

PUBLICIDAD

“Te das cuenta que tu vieja es inteligente”, respondió el conductor de A24, a lo que Pergolini coincidió. “Mi mamá es inteligente, es cierto. Pero además como tiene un fanatismo, ella está pensando: ‘Él dice lo que yo digo”, añadió, diciendo que su madre seguía al periodista con devoción, esperando que dijera lo que ella quería escuchar. La conversación continuó con comentarios humorísticos sobre la admiración de Betty, e incluyó un saludo especial de Feinmann para ella. Pergolini bromeó sobre la emoción que esto causaría en su madre, afirmando que estaría compartiendo el momento con sus amigas y que “va a estar insoportable”.

El conductor se refirió a los momentos de rebeldía que vivió con su madre y la perspectiva que hoy tiene (Video: Otro día perdido/ Eltrece)

La visita de Julieta Díaz y Pilar Gamboa, protagonistas de la obra Las hijas, le permitió a Pergolini abordar en su programa cómo fue su relación con su madre y los cambios que percibió con el tiempo. El conductor afirmó que su madre lo educó con mucha libertad, aunque esa comprensión llegó en su adultez. “Siempre pensé que la tenía todo el tiempo encima, pero cuando vi la vida que tuve, lo que había hecho y lo que me dejó hacer, dije: ‘La verdad, esta tipa me dejó volar un montón’. Me sentí prisionero estúpido, porque la verdad que no fui’”, afirmó.

PUBLICIDAD

El empresario había hablado en varias oportunidades sobre cómo en los últimos años de vida de su madre luego de quedar ciega, la ayudó con inteligencia artificial en su casa para que su vida más fácil. “Le armé un sistema con Inteligencia Artificial que le lee los diarios, le cuenta las noticias, le dice qué hay en la heladera. Todo con voz”, había detallado sobre cómo esa tecnología le cambió la vida a su mamá.