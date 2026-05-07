Salud

Un nuevo estudio sugiere que el cerebro puede seguir aprendiendo mientras está en estado inconsciente

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JUEVES, 7 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Un nuevo estudio está cuestionando lo que sabemos sobre el cerebro inconsciente.

Investigadores del Baylor College of Medicine descubrieron que el cerebro puede seguir procesando el lenguaje -- incluso bajo anestesia general.

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"Nuestros hallazgos muestran que el cerebro es mucho más activo y capaz durante la inconsciencia de lo que se pensaba", dijo el coautor Dr. Sameer Aheth, profesor de neurocirugía en el Baylor St. Luke's Medical Center en Houston. "Incluso cuando los pacientes están completamente anestesiados, sus cerebros siguen analizando el mundo que les rodea."

El estudio, publicado el 6 de mayo en la revista Nature, involucró a siete pacientes sometidos a cirugía epilepsica. Mientras los pacientes estaban bajo anestesia general, los investigadores utilizaron una sonda especial para registrar la actividad cerebral directamente desde el hipocampo, una región crítica para la memoria.

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Primero, los investigadores tocaron tonos repetitivos interrumpidos por sonidos inusuales. Descubrieron que las neuronas, células nerviosas especializadas en el hipocampo, podían reconocer los diferentes tonos. Y con el tiempo, su capacidad para distinguirlos se hizo más fuerte.

En un segundo experimento, más complejo, se representaron relatos cortos a pacientes inconscientes. Esta vez, los patrones de actividad neuronal mostraron que el cerebro podía distinguir diferentes partes del discurso, incluyendo sustantivos, verbos y adjetivos.

Aún más sorprendente: los investigadores descubrieron que el cerebro predecía las palabras que venían antes de que se pronunciaran. Este tipo de procesamiento suele asociarse a estar despierto y atento.

Los autores afirman que estos hallazgos podrían ayudar a avanzar en el tratamiento de las personas afectadas por ictus y otras lesiones.

Sin embargo, advirtieron que los resultados solo se aplican a un tipo de anestesia y a una región cerebral, y que pueden no extenderse al sueño o al coma.

"Este trabajo nos impulsa a replantearnos lo que significa ser consciente", dijo Sheth. "El cerebro está haciendo mucho más detrás de lo que entendemos del todo."

Más información

iBiology aporta más sobre anestesia y el cerebro.

FUENTE: HealthDay TV, 7 de mayo de 2026

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