Crisis total en el Real Madrid: el humillante apodo que le habrían puesto los jugadores al técnico Álvaro Arbeloa

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, está bajo la lupa y sería un hecho su salida en el cargo (Espanyol. EFE/J.J. Guillén)

En el vestuario del Real Madrid estalló una crisis que trasciende el ámbito futbolístico y pone en jaque la cohesión del plantel, a solo tres días de un clásico que podría decidir la Liga. Una serie de episodios violentos y desencuentros personales han colocado al club en el centro de la controversia, mientras el Barcelona se prepara para sellar el título ante su público en el Camp Nou.

El episodio más reciente, y considerado “sin precedentes” por las fuentes consultadas por Marca, se produjo la mañana del jueves durante una sesión de entrenamiento en Valdebebas. Una discusión entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni derivó en una pelea física que terminó con el centrocampista uruguayo recibiendo atención médica por un corte en la clínica del club.

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Entre los futbolistas del Real Madrid, el ambiente de trabajo se ha visto enrarecido no solo por estos choques recientes, sino también por la persistencia de animadversiones internas. Según informó Onda Cero, el entrenador Álvaro Arbeloa, es objeto frecuente de burlas: varios miembros del plantel se refieren a él como “cono” incluso durante los partidos mientras permanecen en el banco de suplentes. Tras enterarse de este apodo, Arbeloa tomó la decisión de quitarles rodaje a los responsables de la filosa broma. No obstante, cabe recordar que el apodo de “Cono” hacia Arbeloa tiene trece años y fue en una batalla dialéctica con Gerard Piqué. El ex jugador del Real Madrid dijo de forma irónica que el ex futbolista culé era amigo suyo, pero es ex esposo de Shakira negó tal vínculo y le respondió diciendo que era un “cono-cido”.

Arbeloa asumió en enero de este año en reemplazo de Xabi Alonso. Pese a tener un equipo plagado de figuras quedó afuera de todas las competiciones. El actual DT tendría sus días contados y en la próxima temporada sería reemplazado.

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El Real Madrid inició expedientes a sus futbolistas Valverde y Tchouameni

La pelea no fue un hecho aislado. Según el mismo medio, en la jornada previa ya se había registrado una confrontación entre Valverde y Tchouaméni, con empujones y una fuerte discusión. Esa reiteración de incidentes incrementa la preocupación dentro del club, pues evidencia que la tensión se ha vuelto estructural.

La fractura en el plantel no se reduce a Valverde y Tchouaméni. Durante la misma semana, el defensor Antonio Rüdiger le propinó una bofetada a su compañero Álvaro Carreras en el vestuario, incidente que fue confirmado por Carreras mediante un comunicado en Instagram. En ese mensaje, el lateral expresó: “Respecto al incidente con un compañero, se trata de un asunto puntual sin relevancia que ya está zanjado. Mi relación con todo el equipo es muy buena”.

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La directiva del Real Madrid convocó una reunión urgente tras el último enfrentamiento y anunció la apertura de un expediente disciplinario contra Valverde y Tchouaméni. El uruguayo, por su parte, no podrá ser parte del clásico por precaución, a raíz del traumatismo craneoencefálico que sufrió.

Este panorama llega en la antesala de un duelo fundamental: en solo tres días, los madridistas visitarán al Barcelona en el Camp Nou. El encuentro podría zanjar el campeonato a favor de los azulgranas: si empatan los catalanes llegarán a una ventaja de once puntos con solo doce por disputar. Un triunfo liquidará el campeonato a favor de los azulgranas.

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