Clase de fármacos para la migraña tiene un beneficio añadido: reducción del riesgo de glaucoma

JUEVES, 7 de mayo de 2026 (HealthDay News) -- Una clase de fármacos que se toman para prevenir las migrañas también podría ayudar a las personas a evitar el glaucoma, según un nuevo estudio.

Las personas que tomaban inhibidores de los GCP (péptidos relacionados con el gen de la calcitonina) tenían un riesgo un 25% menor de desarrollar glaucoma en comparación con quienes tomaban otros medicamentos para la migraña, según informan investigadores en la revista Neurology en un estudio publicado recientemente.

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"El glaucoma es una de las principales causas de ceguera, y la evidencia ha relacionado la migraña con un mayor riesgo de glaucoma, ya que ambas condiciones afectan la capacidad de los vasos sanguíneos del cerebro para alterar el flujo sanguíneo en respuesta a estímulos", dijo la investigadora principal , la Dra. Chien-Hsiang Weng, profesora clínica asociada en la Universidad de Brown en Providence, Rhode Island, en un comunicado de prensa.

"Dado que los inhibidores del CGRP ayudan a regular la contracción de los vasos sanguíneos y la inflamación en el sistema nervioso, existe la esperanza de que estos fármacos puedan beneficiar la salud ocular en personas con riesgo de glaucoma", dijo Weng.

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Estos fármacos ayudan a prevenir las migrañas al reducir los niveles de CGRP en el cuerpo, una proteína que normalmente ayuda a controlar la presión arterial al expandir los vasos sanguíneos, según la Cleveland Clinic.

Las personas con migrañas tienden a tener niveles excesivos de CGRP, que se cree activan los nervios del cerebro de una forma que empeora y prolonga las señales de dolor.

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Sin embargo, el CGRP también está implicado en el glaucoma, una condición en la que la presión de líquido se acumula dentro del ojo, dañando finalmente el nervio óptico y provocando pérdida de visión y ceguera, según los investigadores en notas de fondo.

La proteína CGRP se encuentra ampliamente en los nervios y vasos sanguíneos del ojo, y estudios en animales han demostrado que un aumento del CGRP puede incrementar la presión del líquido dentro del ojo, según los investigadores.

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Para el nuevo estudio, los investigadores compararon a más de 36.800 personas que tomaron inhibidores del CGRP para prevenir la migraña entre 2018 y 2024 con el mismo número que tomaron otros medicamentos preventivos contra la migraña.

Los fármacos del grupo inhibidor CGRP fueron erenumab, fremanezumab, galcanezumab, eptinezumab, atogepant y rimegepant.

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Los fármacos del grupo no inhibidor del CGRP fueron valproato, topiramato, flunarizina, candesartán, lisinopril, metoprolol, propranolol, nadolol, amitriptilina y venlafaxina.

Alrededor del 0,4% de las personas del grupo CGRP desarrollaron glaucoma, en comparación con el 0,6% de quienes tomaron otros medicamentos para la migraña, según los resultados.

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Los investigadores descubrieron que el riesgo reducido de glaucoma solo se encontraba en inhibidores CGRP que utilizan anticuerpos monoclonales: erenumab, fremanezumab, galcanezumab y eptinezumab.

Los pacientes con migraña que tomaban inhibidores monoclonales de anticuerpos CGRP tenían un 23 % menos de probabilidades de desarrollar glaucoma en comparación con aquellos que tomaban otros tipos de inhibidores de CGRP, según muestran los resultados.

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"Se necesitan más estudios para confirmar estos resultados, pero los hallazgos podrían ayudarnos a comprender mejor tanto la migraña como el glaucoma", dijo Weng.

Más información

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La Cleveland Clinic tiene más información sobre los inhibidores de CGRP.

FUENTE: Nota de prensa de la Academia Americana de Neurología, 6 de mayo de 2026; Neurología, 6 de mayo de 2026