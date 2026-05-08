Costa Rica

Líderes y delegaciones de 71 países llegan a Costa Rica para el traspaso de mando presidencial

Representantes de alto nivel, incluidos el Rey Felipe VI de España y varios presidentes latinoamericanos, arribaron a Costa Rica para asistir a la ceremonia en la que Laura Fernández asumirá la presidencia, en un evento que reúne a delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales en el Estadio Nacional de San José.

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Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica este 8 de mayo para el periodo 2026-2030, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del país. La ceremonia, que se realizará en el Estadio Nacional de San José, reunirá delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales. Entre los asistentes destacados figuran el Rey Felipe VI de España y los presidentes de Guatemala, Honduras, Panamá, Chile, Israel y República Dominicana. Christopher Landau, vicesecretario de Estado de EE.UU., encabezará la delegación estadounidense y mantendrá encuentros con la nueva mandataria.

El rey Felipe VI de España (C) saluda junto a Manuel Tovar (I), nombrado ministro de Relaciones Exteriores, en el Museo de Arte de San José, Costa Rica, el 7 de mayo de 2026, tras reunirse con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
El rey Felipe VI de España (C) saluda junto a Manuel Tovar (I), nombrado ministro de Relaciones Exteriores, en el Museo de Arte de San José, Costa Rica, el 7 de mayo de 2026, tras reunirse con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
La fotografía difundida por la Presidencia de Costa Rica muestra al rey Felipe VI de España saludando a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, durante una reunión bilateral en San José el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Handout / Costa Rican presidency / AFP)
La fotografía difundida por la Presidencia de Costa Rica muestra al rey Felipe VI de España saludando a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, durante una reunión bilateral en San José el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Handout / Costa Rican presidency / AFP)
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader (derecha), saluda al ser recibido por la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la economista costarricense Rebeca Grynspan, en el Museo de Arte de Costa Rica, en San José, el 7 de mayo de 2026, antes de una reunión con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader (derecha), saluda al ser recibido por la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la economista costarricense Rebeca Grynspan, en el Museo de Arte de Costa Rica, en San José, el 7 de mayo de 2026, antes de una reunión con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Dominican Republic's President Luis Abinader (R) is received by the Secretary-General of UN Trade and Development (UNCTAD), Costa Rican economist Rebeca Grynspan, at Costa Rica's Art Museum, in San Jose, on May 7, 2026, before a meeting with Costa Rica's president-elect Laura Fernandez. Laura Fernandez will be inaugurated as the new president of Costa Rica on May 8, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
Dominican Republic's President Luis Abinader (R) is received by the Secretary-General of UN Trade and Development (UNCTAD), Costa Rican economist Rebeca Grynspan, at Costa Rica's Art Museum, in San Jose, on May 7, 2026, before a meeting with Costa Rica's president-elect Laura Fernandez. Laura Fernandez will be inaugurated as the new president of Costa Rica on May 8, 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, llega al Museo de Arte de Costa Rica para reunirse con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, llega al Museo de Arte de Costa Rica para reunirse con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (derecha), es recibido por la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la economista costarricense Rebeca Grynspan, a su llegada al Museo de Arte de Costa Rica para una reunión con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo (derecha), es recibido por la secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), la economista costarricense Rebeca Grynspan, a su llegada al Museo de Arte de Costa Rica para una reunión con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP)
A su llegada, el Vicemandatario fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. Arnoldo André Tinoco. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
A su llegada, el Vicemandatario fue recibido por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, Sr. Arnoldo André Tinoco. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
El Vicepresidente de Ulloa sostuvo una reunión bilateral con el Vicepresidente electo de dicha nación, Sr. Douglas Soto. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
El Vicepresidente de Ulloa sostuvo una reunión bilateral con el Vicepresidente electo de dicha nación, Sr. Douglas Soto. (Cortesía: Gobierno de El Salvador)
La fotografía distribuida por la Presidencia de Costa Rica muestra al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (izquierda), conversando con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Museo de Arte de Costa Rica en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Handout / Costa Rican presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Costa Rican Presidency" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
La fotografía distribuida por la Presidencia de Costa Rica muestra al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau (izquierda), conversando con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en el Museo de Arte de Costa Rica en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Handout / Costa Rican presidency / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Costa Rican Presidency" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Personal técnico prepara el Estadio Nacional en la víspera de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)
Personal técnico prepara el Estadio Nacional en la víspera de la ceremonia de investidura de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, en San José, el 7 de mayo de 2026. Laura Fernández tomará posesión como nueva presidenta de Costa Rica el 8 de mayo de 2026. (Photo by Ezequiel BECERRA / AFP)
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