Líderes y delegaciones de 71 países llegan a Costa Rica para el traspaso de mando presidencial

Laura Fernández asumirá la presidencia de Costa Rica este 8 de mayo para el periodo 2026-2030, convirtiéndose en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia del país . La ceremonia, que se realizará en el Estadio Nacional de San José, reunirá delegaciones de 71 países y 18 organismos internacionales. Entre los asistentes destacados figuran el Rey Felipe VI de España y los presidentes de Guatemala, Honduras, Panamá, Chile, Israel y República Dominicana . Christopher Landau, vicesecretario de Estado de EE.UU. , encabezará la delegación estadounidense y mantendrá encuentros con la nueva mandataria.

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Laura Fernández y Francisco Gamboa sostuvieron encuentros diplomáticos de alto nivel previo al traspaso de poderes La presidenta electa y el vicepresidente de la República mantuvieron audiencias con el rey Felipe VI de España y la canciller de Emiratos Árabes Unidos como parte de la agenda internacional desarrollada en San José

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