La recreación de la escandalosa pelea entre Valverde y Tchouaméni que un famoso programa español hizo con IA

El programa El Chiringuito dio detalles de cómo fue el enfrentamiento entre los jugadores del Real Madrid en el vestuario

La crisis interna que sacude al vestuario del Real Madrid sumó un episodio inesperado cuando Federico Valverde terminó hospitalizado tras un altercado con Aurélien Tchouaméni. El hecho, que generó una fuerte repercusión tanto en redes sociales como en la prensa mundial, obligó al club a atender la situación con rapidez, debido a que el uruguayo sufrió un corte en la cabeza y debió recibir atención médica, por lo que quedó descartado para el clásico ante el Barcelona.

Durante las últimas horas, se multiplicaron las versiones sobre la gravedad del incidente. El programa El Chiringuito recreó mediante inteligencia artificial las imágenes de la pelea, mostrando a ambos futbolistas forcejeando en el vestuario. En la secuencia, Tchouaméni empuja a Valverde, quien cae y golpea su cabeza contra una mesa, quedando tendido en el suelo, inconsciente y con un corte en la cabeza.

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Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tuvieron una pelea en el vestuario del Real Madrid (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con lo publicado por L’Equipe, la tensión inició cuando “intercambiaron insultos y se produjo un altercado inicial. La situación se agravó cuando Valverde insultó a Tchouaméni, quien le dio una bofetada y lo empujó. Valverde, perdiendo el equilibrio, se estrelló contra una mesa y perdió el conocimiento”.

El periodista español Edu Aguirre relató en El Chiringuito que “lo que me dicen a mí es que Tchouaméni entra primero, después Valverde; algo se dicen y se pelean otra vez. Se agarran, se zarandean; Valverde cae y se pega en la cabeza con una mesa que había en el vestuario, justo en la frente. A mí me dicen que cuando el resto del equipo entra al vestuario, Valverde hay cosas de las que no se acuerda; el golpe que se lleva es muy fuerte. Se queda medio inconsciente y evidentemente lo llevan al centro médico a coserlo”.

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Este incidente dejó fuera de acción al uruguayo, quien no podrá disputar el próximo compromiso frente al Barcelona por orden médica, luego del parte médico difundido por el club en el que aseguraron: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo craneoencefálico”. “Valverde se encuentra en su domicilio en buen estado y deberá permanecer en reposo entre 10 y 14 días, tal como marcan los protocolos médicos para este diagnóstico”, agregó el conjunto Merengue.

Federico Valverde aclaró en redes sociales el cruce que desencadenó en su hospitalización (Instagram)

A través de sus redes sociales, Valverde ofreció su versión de lo ocurrido: “Ayer he tenido un incidente con un compañero producto de una jugada en un entrenamiento, donde el cansancio de la competición y la frustración hacen que todo se agrande”. El futbolista añadió que, tras un nuevo desencuentro, “golpeé accidentalmente contra una mesa haciéndome un pequeño corte en la frente que requirió una visita protocolar al hospital”.

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Valverde negó que hubiera agresión física directa entre ambos: “En ningún momento mi compañero me ha pegado y yo tampoco lo he hecho, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que nos hemos cagado a piñas o ha sido intencional, pero eso no sucedió”.

El futbolista uruguayo quedó fuera del clásico ante el Barcelona según el parte médico oficial

El uruguayo lamentó lo sucedido y expresó su dolor por no poder estar disponible para el equipo: “Me duele la situación, me duele el momento que estamos pasando. El resultado es una acumulación de cosas que terminan en una pelea sin sentido perjudicando mi imagen, dejando el beneficio a la duda de que se invente, difame y agreguen condimento a un accidente”. En su mensaje final, Valverde señaló: “Estoy a disposición del club y de mis compañeros para colaborar en cualquier decisión que vean necesario”.

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La tensión no se limitó al cruce entre Valverde y Tchouaméni. Según los reportes, también hubo una pelea entre Álvaro Carreras y Antonio Rüdiger, aunque esa situación se resolvió rápidamente. El próximo duelo del Real Madrid será decisivo: el clásico ante el Barcelona podría definir el título de LaLiga para el conjunto Culé. Mientras el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa no tiene margen de error, ya que solo una victoria mantendría vivas sus aspiraciones.