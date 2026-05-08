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Tras el intercambio de ataques en Ormuz, Estados Unidos descartó el regreso de las hostilidades e Irán afirmó que todo está “bajo control”

Ambas partes evitaron declarar el colapso definitivo de la tregua y transmitieron mensajes orientados a contener una escalada mayor

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Un carguero permanece atracado en el puerto de Fujairah en medio de las restricciones al tráfico marítimo provocadas por la crisis en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)
Un carguero permanece atracado en el puerto de Fujairah en medio de las restricciones al tráfico marítimo provocadas por la crisis en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Amr Alfiky/Archivo)

La tensión entre Estados Unidos e Irán volvió a dispararse este jueves después de un intercambio de ataques en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más sensibles del planeta.

Las fuerzas estadounidenses confirmaron bombardeos contra instalaciones militares iraníes tras una ofensiva contra tres destructores norteamericanos, mientras Teherán acusó a Washington de haber violado primero el alto el fuego vigente desde abril.

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A pesar de la gravedad del episodio, ambas partes evitaron declarar el colapso definitivo de la tregua y transmitieron mensajes orientados a contener una escalada mayor.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que fuerzas iraníes lanzaron “múltiples misiles, drones y pequeñas embarcaciones” contra tres destructores estadounidenses que atravesaban el estrecho de Ormuz. Según el reporte militar, ninguno de los buques fue alcanzado y las amenazas fueron neutralizadas antes de impactar.

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Washington confirmó posteriormente ataques contra infraestructura militar iraní vinculada a la operación.

El CENTCOM no busca una escalada, pero permanece preparado y posicionado para proteger a las fuerzas estadounidenses”, señaló el mando militar en un comunicado difundido en redes sociales.

Vista aérea de buques militares y petroleros en el mar. Humo se eleva desde la costa montañosa al fondo bajo un cielo brumoso.
Buques militares y petroleros navegan por el Estrecho de Ormuz con humo visible en la costa, en medio del conflicto de Medio Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió el enfrentamiento como una victoria militar norteamericana y aseguró que las fuerzas iraníes sufrieron importantes pérdidas.

En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó que las embarcaciones iraníes fueron “completamente destruidas” y sostuvo que los misiles y drones disparados contra los destructores estadounidenses fueron derribados “fácilmente”.

Sin embargo, más tarde el propio Trump buscó bajar el tono del enfrentamiento y sostuvo que el alto el fuego “sigue vigente”. Durante una conversación telefónica con ABC News, el mandatario calificó lo ocurrido como “un golpecito de amor” y negó que la tregua hubiera colapsado. “No, no, el alto el fuego continúa. Está vigente”, afirmó.

Del lado iraní, el régimen ofreció una versión completamente distinta de los hechos. El mando militar de los ayatollahs acusó a Estados Unidos de violar el acuerdo de cese de hostilidades mediante ataques contra un petrolero y otra embarcación cerca de Ormuz. Según Teherán, las fuerzas iraníes respondieron inmediatamente con ataques contra barcos militares estadounidenses desplegados en la región.

Teherán insistió además en que la situación interna permanece bajo control pese al aumento de la tensión militar. El portavoz de la cancillería, Esmaeil Baqaei, afirmó que Teherán definirá su posición final respecto a las negociaciones una vez concluidas las consultas internas y adelantó que será transmitida a Pakistán, país que actúa como mediador entre ambas partes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Casa Blanca mientras crece la tensión con Irán tras los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Casa Blanca mientras crece la tensión con Irán tras los enfrentamientos en el estrecho de Ormuz (REUTERS/Kylie Cooper/Archivo)

Mientras tanto, desde Islamabad surgieron señales de cautela pero también de optimismo. El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, declaró que espera que el actual alto el fuego “pueda convertirse en una tregua duradera”.

El episodio militar se produjo en un contexto extremadamente delicado para el comercio marítimo internacional. Desde el inicio del conflicto abierto entre Irán y Estados Unidos a fines de febrero, el estrecho de Ormuz sufrió severas restricciones operativas. Según datos expuestos en Panamá por el secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Dominguez, alrededor de 1.500 barcos y 20.000 tripulantes permanecen atrapados en la región debido a la crisis.

El estrecho concentra una parte clave del transporte global de petróleo y gas, por lo que cualquier interrupción genera preocupación inmediata en los mercados energéticos y en las rutas comerciales internacionales.

Conversaciones entre Israel y Líbano

En paralelo, la situación regional continúa impactando otros frentes de conflicto en Medio Oriente. Funcionarios estadounidenses confirmaron que Israel y Líbano retomarán conversaciones indirectas la próxima semana, en medio de una renovada tensión con Hezbollah tras un ataque israelí sobre el sur de Beirut que mató a un comandante del grupo terrorista.

Israel y Líbano retomarán conversaciones indirectas la próxima semana, en medio de una renovada tensión con Hezbollah (REUTERS)
Israel y Líbano retomarán conversaciones indirectas la próxima semana, en medio de una renovada tensión con Hezbollah (REUTERS)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró días atrás que un acuerdo entre Israel y Líbano es “perfectamente alcanzable”, aunque señaló a Hezbollah como el principal obstáculo para estabilizar la frontera.

Pese al intercambio de fuego en Ormuz y al clima de máxima tensión militar, tanto Washington como Teherán evitaron presentar la jornada como el inicio de una nueva guerra abierta. Mientras Irán insistió en que la situación había vuelto a la normalidad, Estados Unidos remarcó que sus operaciones tuvieron un carácter defensivo y que continúa dispuesto a sostener la actual tregua.

(Con información de AFP y EFE)

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