El bloqueo naval de Estados Unidos obliga a Irán a recortar su producción de petróleo por primera vez desde el inicio del conflicto

Imagen de archivo de una refinería de petróleo. EFE/Ramón de la Rocha

El bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes fuerza la primera reducción significativa de la producción de crudo en Irán desde el inicio del conflicto: el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, estimó este jueves que Teherán ya recortó su extracción en unos 400.000 barriles diarios y advirtió que los recortes continuarán mientras se agoten las instalaciones de almacenamiento y persista la imposibilidad de exportar.

Wright realizó estas declaraciones en una entrevista con Fox News, en la que vinculó la presión sobre el sector petrolero iraní con los objetivos estratégicos de Washington. “Esperemos que eso sea un incentivo adicional para que Irán llegue al final al que todos sabemos que vamos a llegar, que es poner fin al programa nuclear iraní y restablecer el flujo de tráfico a través del estrecho de Ormuz”, dijo el secretario. “Ese día está llegando. La pregunta es: ¿con la cooperación de Irán o sin ella?”.

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La afirmación de Wright apunta a una realidad documentada por datos de transporte marítimo: entre el 13 y el 25 de abril, apenas un puñado de buques con crudo iraní abandonó el golfo de Omán, según Vortexa. Esa cifra representa una caída de más del 80% respecto a un periodo equivalente de marzo, cuando Irán exportó 23,4 millones de barriles, según la firma LSEG. Los petroleros se acumulan en torno a la isla de Jarg, principal terminal exportadora del país, sin poder descargar ni zarpar.

El bloqueo naval, en vigor desde el 13 de abril, convirtió el Estrecho de Ormuz en el epicentro de una guerra económica de consecuencias globales. Irán cerró el paso a los buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados occidentales desde los primeros días del conflicto; Washington respondió con una operación que cortó sus exportaciones e impidió el tránsito de carga hacia y desde sus puertos. El Estrecho canaliza unos 20 millones de barriles de crudo al día, el 20% del comercio marítimo mundial de petróleo. Antes del bloqueo, Irán producía 3,2 millones de barriles diarios y exportaba 1,84 millones, según Kpler.

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Buques en el Estrecho de Ormuz, Musandam, Omán, 6 de mayo de 2026 REUTERS/Stringer TPX IMÁGENES DEL DÍA

La presión sobre el almacenamiento iraní se intensifica. Fuentes cercanas al gobierno de Teherán citadas por Bloomberg indicaron que el país dispone de aproximadamente un mes antes de agotar su capacidad en tierra. Las autoridades optaron por reducir de forma anticipada la extracción, sin esperar a que los depósitos quedaran completamente llenos. Esa reducción preventiva podría afectar al 30% de los pozos, aunque funcionarios iraníes argumentan que sus ingenieros tienen experiencia en detener y reactivar pozos bajo presiones similares a las de sanciones anteriores. Irán cuenta además con entre 65 y 75 millones de barriles de almacenamiento flotante en buques cisterna en el interior del Golfo, según Vortexa, pero la firma Kpler advirtió que podría quedarse sin ese espacio en entre 12 y 22 días.

Las alternativas para eludir el bloqueo son estrechas. El Tesoro de Estados Unidos impuso nuevas sanciones sobre redes vinculadas al sistema bancario paralelo iraní, incluidos compradores ligados a las refinerías chinas independientes que durante años absorbieron crudo iraní con descuento. Las rutas terrestres hacia Turquía, Pakistán o Uzbekistán permitirían mover entre 250.000 y 300.000 barriles diarios, según Bloomberg: una fracción insuficiente para compensar el volumen bloqueado por mar.

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El coste acumulado ya es medible: el Tesoro cifró en 6.000 millones de dólares las exportaciones de crudo bloqueadas desde el inicio de las operaciones navales, la inflación iraní supera el 50% y el Brent escaló por encima de los 120 dólares por barril. Washington y Teherán calculan hasta dónde puede extenderse la resistencia del otro.