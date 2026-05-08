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De la novedad en torno a la lesión de Brey a la recuperación récord de un jugador clave: así se prepara Boca para jugar con Huracán

Claudio Úbeda espera por el arquero que sufrió un golpe que lo obligó a salir ante Barcelona en Ecuador. Este sábado en La Bombonera, el Xeneize buscará los cuartos de final del Torneo Apertura

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En Boca esperan por la recuperación de Leandro Brey para jugar ante Huracán (REUTERS/Agustin Marcarian)
En Boca esperan por la recuperación de Leandro Brey para jugar ante Huracán (REUTERS/Agustin Marcarian)

Boca Juniors enfrenta el sábado 9 de mayo a Huracán en La Bombonera con la incertidumbre instalada en el arco: la presencia de Leandro Brey para los octavos de final del Torneo Apertura 2026 se definirá en las próximas horas, tras el fuerte golpe que lo sacó del partido ante Barcelona SC en Guayaquil y que lo obligó a salir en camilla durante la derrota del martes por la Copa Libertadores.

El arquero de 23 años será incluido en la lista de 24 convocados que el cuerpo técnico de Claudio Úbeda presentó para el cruce del sábado, lo que confirma su mejoría respecto al momento del golpe. Los estudios médicos descartaron lesión ósea: se trata de un impacto fuerte en la zona del pubis. Brey se entrenó de forma diferenciada este jueves, y la decisión sobre su titularidad quedará en manos de Úbeda para el viernes. Las próximas 24 horas serán determinantes para saber si el arquero titular puede estar disponible ante el Globo.

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El golpe se produjo a los 20 minutos del primer tiempo en el Estadio Monumental Banco Pichincha, cuando Byron Castillo impactó con la rodilla en su cuerpo al disputar el balón. Brey, visiblemente afectado, fue retirado del campo en camilla y entre lágrimas, y debió ser reemplazado por Javier García, quien con 39 años volvió al arco tras 786 días de inactividad —su último partido había sido el 10 de mayo de 2024 ante Racing—. Si Brey no llega, García sería el titular ante Huracán.

Boca vs. Millonarios
Ander Herrera se recuperó en tiempo récord y formará parte de los convocados para el partido ante Huracán por los octavos de final del Torneo Apertura (Crédito: Boca Juniors)

La convocatoria para el cruce doméstico trajo también buenas noticias. Ander Herrera se recuperó en tiempo récord de la molestia muscular sufrida en Florencio Varela y volverá a los concentrados. Adam Bareiro, por su parte, regresa al equipo tras dos partidos de ausencia y tiene chances de ser titular. En sentido contrario, Lucas Janson y Fernando Rodríguez quedarán fuera de la lista respecto a la convocatoria anterior. En tanto, Edinson Cavani continúa con entrenamiento diferenciado y no estará disponible.

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El partido ante Huracán será este sábado a las 19:00 (hora argentina) y se transmitirá por TNT Sports para el territorio nacional y Disney+ para el resto de Latinoamérica. El ganador avanzará a cuartos de final, donde aguarda el vencedor entre Argentinos Juniors y Lanús. La final del Torneo Apertura 2026 está programada para el domingo 24 de mayo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El andar irregular en la Copa Libertadores

La derrota ante Barcelona SC por 1-0 fue el segundo tropiezo consecutivo de Boca en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, tras la caída previa ante Cruzeiro en Brasil. El único gol del partido lo anotó el argentino Héctor Villalba en el segundo tiempo, en un encuentro condicionado por las expulsiones y un campo de juego anegado. Tras el partido, Úbeda reconoció que “nos condiciona un poco jugar con uno menos” y sostuvo que con once jugadores en cancha el resultado habría sido diferente.

Con 6 puntos en cuatro fechas, el Xeneize quedó tercero en el Grupo D, detrás de Universidad Católica y Cruzeiro, que empataron sin goles el miércoles y suman 7 unidades cada uno. Barcelona SC, que había perdido sus tres primeros partidos, se reactivó con el triunfo sobre Boca y mantiene chances de clasificación. Para sostener sus aspiraciones continentales, el equipo de la Ribera deberá ganar sus dos próximos encuentros en La Bombonera: ante Cruzeiro el martes 19 de mayo y ante Universidad Católica el jueves 28.

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